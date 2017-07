PiS blinkt links

PiS-Chef Jaroslaw ­Kaczynski präsentierte sich am Samstag in ­Przysucha erneut als Stimme der »einfachen Leute« in Polen Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

Schon der Ort, an dem sich am Samstag 1.100 Delegierte der polnischen Regierungspartei PiS und ihrer zwei formalen Koalitionspartner versammelten, war nicht zufällig gewählt. Kein schickes Kongresszentrum in Warschau, sondern eine Turnhalle in der Kleinstadt Przysucha, 120 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Ein Ort, der von der Deindustrialisierung nach der Abschaffung des Sozialismus hart getroffen wurde und dem der neuinstallierte Kapitalismus keine Glitzerfassaden gebracht hat. Bei den letzten Wahlen hatte die PiS hier 80 Prozent der Stimmen.

Es gab keinen besonderen Anlass für den Kongress außer dem, dass die PiS-Regierung fürs Publikum Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit ziehen wollte. Die nächste Parlamentswahl ist erst 2019, aber die Kommunal- und Regionalwahlen im Herbst 2018 werfen ihren Schatten voraus. Deshalb sollte das Treffen unter dem Motto »Es gibt nur ein Polen« den Bewohnern der abgehängten Provinzregionen demonstrieren, dass sich die Regierung um sie kümmere. Wirtschafts- und Finanzminister Mateusz Morawiecki zog förmlich die Spendierhosen an und verteilte Versprechungen: 5.000 Kilometer Radwege, um »unsere schönen polnischen Landschaften besser bekannt zu machen« und Arbeitsplätze in Tourismus und Gastronomie zu schaffen, acht neue Brücken über die Weichsel und den Ausbau der Internetverbindungen auf 100 Megabit pro Sekunde bis 2018. »100 Megabit zur Hundertjahrfeier«, knüpfte Morawiecki nicht nur an das im nächsten Jahr anstehende Jubiläum der Wiederherstellung des polnischen Staates an, sondern auch an eine berühmte Kampagne aus den 60er Jahren: 1966 hatte die damalige Staatspartei »1.000 Schulen zur Tausendjahrfeier« (der ersten Erwähnung eines polnischen Fürstentums) bauen lassen.

Morawieckis Rhetorik war in einem Punkt interessant: Seit 28 Jahren habe sich in Polen niemand um die Sorgen gewöhnlicher Familien gekümmert, machte er der Volksrepublik Polen indirekt, aber unüberhörbar Komplimente. Jeder solle die Chance haben, im Radius von 40 Kilometern um seinen Geburtsort sein Leben aufzubauen, versprach Morawiecki eine Strukturpolitik, die bevorzugt die polnische Provinz fördern solle – im Unterschied zu der Politik der meisten Vorgängerregierungen, die einige wenige florierende Metropolen entwickelt und das flache Land weitgehend sich selbst überlassen hatten. Das Geld sei nicht das Problem, so Morawiecki: Allein der Fiskus habe aus der Bekämpfung von Steuerbetrug mehr Geld eingenommen, als die Zahlungen aus dem EU-Haushalt ausmachten.

Die indirekte Botschaft der Reden Morawieckis und auch des Parteichefs Jaroslaw Kaczynski: Polen komme zur Not auch ohne die EU zurecht. Kaczynski wies den Vorwurf zurück, die PiS sei »antieuropäisch«. Sie wisse die EU-Mittel zu schätzen, nehme sich aber das Recht auf eine eigene Meinung. Insbesondere in der Flüchtlingspolitik. Polen, so Kaczynski, habe niemals die Länder ausgebeutet, aus denen die Flüchtlinge kämen, also sei es auch nicht verpflichtet, welche aufzunehmen. Und es gehe hierbei überhaupt nicht um die Gefahr, potentielle Terroristen ins Land zu holen. Flüchtlinge seien nun einmal ein Sicherheitsproblem, so Kaczynski. Gegenüber der Bundesrepublik drohte er damit, Forderungen nach Entschädigungen für den Zweiten Weltkrieg zu erheben – Polen habe auf solche Ansprüche nie verzichtet.

Seiner eigenen Partei riet Kaczynski zu Bescheidenheit im Auftreten. Gerade auf der lokalen Ebene, wo jeder jeden kenne, fielen Gier und Vetternwirtschaft sofort auf, legte er den Finger in eine alte Wunde. Schließlich war in den ersten Monaten der PiS-Regierung selbst Kaczynskis Visagistin auf einen Regierungsposten gehievt worden. Und zum Abschluss seiner fast zweistündigen Rede verlangte der Parteichef, nun endlich das seit langem versprochene Programm zum Bau von Sozialwohnungen in Angriff zu nehmen. Eines muss man der PiS lassen: Sie weiß, wo den Leuten der Schuh drückt. Was sie von ihren Versprechungen umsetzt, muss sich zeigen.