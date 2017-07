Riesenpott auf Tour

Too big to sail: Hamburg konnte der Container-Riese nicht anlaufen Foto: Agencja Gazeta/Renata Dabrowska via REUTERS

Sie ist die Größte – zumindest für den Augenblick: Am späten Sonntag nachmittag sollte die aktuelle Siegerin im Wettrüsten der führenden Containerreedereien, die »OOCL Hong Kong«, in Wilhelmshaven am Tiefwasserterminal Jade-Weser-Port (JWP) anlegen. Der jüngste Neubau der in Hongkong beheimateten »Orient Overseas Container Line« (OOCL) ist erst am 12. Mai in Dienst gestellt worden und absolviert seine Jungfernfahrt im Rahmen eines im Frühjahr aufgenommenen neuen Fernost–Europa-Liniendienstes von China über Singapur nach Felixstowe (GB), Rotterdam (NL), Gdansk (PL) und Wilhelmshaven.

Es ist ein skurriler Wettlauf. Es geht um Größe und vor allem um die Frage, wie viele Zwanzig-Fuß-Container (Maßeinheit »TEU«) transportiert werden können. 2017 wurde erstmals die »magische« Grenze von 20.000 TEU pro Schiff geknackt: Ende März stellte die japanische Reederei Mitsui O.S.K. Lines ihren Neubau »MOL Triumph« in Dienst. Weder die Länge von 400 Metern noch die Tragfähigkeit von knapp 193.000 Tonnen machten das Schiff zum Rekordhalter – vielmehr sorgte die Kapazität von 20.170 TEU für den zwischenzeitlichen Erfolg. Allerdings bewirkte dieser auch ein Aufleben der Debatte um Sinn und Unsinn der Aufrüstung: Beim Besuch in Hamburg erwies sich der Neubau als zu groß, um den Altenwerder-Terminal anzulaufen – das Schiff passte nicht unter der Köhlbrandbrücke hindurch und musste am Burchardkai am Hauptstrom der Elbe anlegen.

Obwohl Weltmarktführer Mærsk im Frühjahr zwei Neubauten seiner »Triple-E«-Serie auf die Reise schickte, konnten die Dänen die bereits mehrfach gehaltene Spitze nicht zurückerobern. Trotz größerer Tragfähigkeit von 206.000 Tonnen reicht die Kapazität von 20.586 TEU dafür nicht aus. Dennoch währte der Triumph der »Triumph« nicht lange. Denn die nun in Wilhelmshaven erwartete, 400 Meter lange »OOCL Hong Kong« hat zwar »nur« eine Tragfähigkeit von 197.500 Tonnen – kann aber konstruktionsbedingt 21.413 TEU befördern. Damit übernahm OOCL den ersten Platz im Wettlauf und hat reelle Chancen, ihn auf absehbare Zeit auch zu halten.

Was für Laien wie spielerisches Zahlengewirr anmutet, markiert einen knallharten globalen Wettbewerb, ohne Rücksicht auf Beschäftigte, öffentliche Finanzen oder die Umwelt. 2004 befuhren drei Allianzen aus insgesamt zwölf Reedereien sowie neun Einzelunternehmen die Routen der wichtigsten globalen Verbindung, Fernost–Europa, mit Schiffen von durchschnittlich 8.500 TEU. Aktuell fahren nur noch drei Allianzen aus zehn Reedereien, die – siehe oben – mit immer größeren Einheiten unterwegs sind. Etliche Konkurrenten von einst sind auf der Strecke geblieben oder von den Größeren übernommen worden.

Der Drang nach immer größeren Einheiten bringt den Reedereien klare Vorteile, denn jeder Neubau senkt mit zunehmender Größe und zugleich moderner Maschinentechnik die Transportkosten pro Container. Kritiker bemängeln zwar, die Folgekosten für Steuerzahler und Umwelt – Flussvertiefungen, Hafenbau etc. – wüchsen in umgekehrter Proportionalität. Aber das berührt die nicht nur hierzulande hochsubventionierte Branche kaum. Unverdrossen werden weitere große Schiffe in Dienst gestellt.

Allein die 20 größten Containerreedereien haben momentan – Krise hin oder her – 184 Schiffe mit 2,23 Millionen TEU Kapazität bei den Werften geordert, das entspricht knapp elf Prozent der existierenden Flotte. Dazu zählen beispielsweise neun weitere Riesen für Mærsk, die Schweizer MSC wartet auf 15 neue Einheiten, Frankreichs CMA CGM auf 17. Die »MOL Triumph« ebenso wie die »OOCL Hong Kong« bekommen noch je fünf Schwesterschiffe. Und Chinas Staatskonzern Cosco ist dabei, seine eigene Flotte um 31 Schiffe zu erweitern, rund die Hälfte davon in Klassen zwischen 19.000 und 21.000 TEU. Momentan ist aber kein Neubauauftrag bekannt, der OOCL den Spitzenplatz streitig machen könnte.

Das mildert den gnadenlosen Konkurrenzkampf der Reedereien ebensowenig wie Überkapazitäten und niedrige Frachtraten: Fressen oder gefressen werden, darum geht es. Jüngsten Gerüchten zufolge bereitet Cosco gerade die Übernahme von OOCL vor – damit würde CMA CGM vom dritten Platz der Weltrangliste verdrängt.