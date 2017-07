Stolze Emanzipation

Homophobe Todesdrohungen: Ukrainische Neonazis verbrennen eine Regenbogenfahne (Kiew, 13. Juni 2017) Foto: AP Photo/Sergei Chuzavkov

Aus Protest gegen brutale Übergriffe der türkischen Polizei auf Teilnehmer des sogenannten »Marsch des Stolzes«, der am vorletzten Sonntag in Istanbul stattfand, rufen verschiedene schwul-lesbische Initiativen und Menschenrechtsorganisationen für den heutigen Montag zu einer Kundgebung vor der türkischen Botschaft in Berlin auf (18 Uhr, Tiergartenstraße/Ecke Hildebrandstraße). Nachdem Vasip Sahin, Gouverneur der türkischen Metropole, die Demonstration der Lesben, Schwulen, Transgender und Bisexuellen (LGBT) untersagt hatte und Nationalisten die Organisatoren bedroht hatten, war die Polizei wie bereits in den Vorjahren mit Panzern, Hunden, Tränengas und Plastikgeschossen gegen die Demonstranten vorgegangen. Zudem stürmten Polizeieinheiten Kaffeehäuser und Teestuben, in denen sie LGBT vermuteten, und machten in der Innenstadt Jagd auf vermeintliche Teilnehmer.

Aus Protest gegen das Vorgehen der Staatsmacht verlasen Aktivisten an mehreren Orten der Stadt eine Erklärung: »Wir haben keine Angst, wie sind hier, und wir werden uns nicht ändern. Ihr habt Angst, ihr werdet euch ändern, und ihr werdet euch daran gewöhnen«, heißt es darin unter anderem. Mindestens 28 Personen wurden von der Polizei festgenommen. Darunter auch der niederländische Journalist Bram Janssen, der für die Nachrichtenagentur Associated Press arbeitet. Alle Betroffenen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Auch eine für den gestrigen Sonntag geplante Kundgebung von Transsexuellen wurde untersagt. Der Istanbuler Provinzgouverneur erklärte am Sonnabend, der zentrale Taksim-Platz sei für die Trans-Pride-Parade nicht geeignet; zudem hätten die Veranstalter die Demonstration nicht formgerecht angemeldet. Die Organisatoren erklärten auf Facebook, sie würden trotz des Verbots auf die Straße gehen.

Das Agieren der türkischen Polizei sorgte im europäischen Ausland und auch in der Bundesrepublik für Entsetzen. »Gummigeschosse und Schlagstockeinsatz – die brutale Polizeigewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten beim CSD in Istanbul reiht sich ein in Erdogans Terror gegen Andersdenkende«, stellte Sevim Dagdelen, Sprecherin für internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, klar. Erdogan baue die Türkei mit aller Macht in einen islamistischen Unterdrückungsstaat um, der keinen Platz lasse für Schwule und Lesben. »Statt immer wieder nur ihre ›Sorge‹ über die Entwicklung in der Türkei zum Ausdruck zu bringen, muss die Bundesregierung endlich handeln. Die EU-Beitrittsgespräche mit Erdogan fortzusetzen ist unvereinbar mit der europäischen Idee, sie müssen sofort gestoppt werden. Zugleich müssen auch die Hilfszahlungen in Höhe von jährlich 630 Millionen Euro eingefroren werden«, forderte die Abgeordnete am Sonntag gegenüber jW.

Ähnlich äußerte sich Jörg Litwinschuh, geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld: »Ich bin empört über den brutalen Umgang der Sicherheitskräfte Istanbuls mit friedlichen Demonstranten«, sagte er im Gespräch mit jW. Als Konsequenz aus den Übergriffen würde er »es sehr begrüßen, wenn das Auswärtige Amt seine diplomatischen Möglichkeiten voll ausschöpft«, stellte er klar. Den türkischen Medien warf Litwinschuh vor, zu schweigen oder häufig zu einer »weiteren Kriminalisierung und Stigmatisierung« von Lesben, Schwulen und Transsexuellen beizutragen.

Auch in anderen Ländern kam es in den vergangenen Tagen und Wochen zu Gewalt. Bereits Mitte Juni konnten rund 2.500 Lesben und Schwule in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nur unter starkem Polizeischutz für ihre Gleichstellung demonstrieren. Wie schon in den Vorjahren wollten Neofaschisten – unter anderem aus den Reihen des sogenannten Rechten Sektors – die Demonstranten angreifen. In diesem Jahr versuchten rund 100 Faschisten, den »Marsch für Gleichberechtigung« zu verhindern. Zugleich riefen extreme Rechte im Internet zur Ermordung von Lesben und Schwulen auf. So erhielten mehrere Organisationen E-Mails mit entsprechenden Drohungen. »Wir werden euch alle finden«, schrieben die Neonazis darin und behaupteten, dass sie die Daten aller Veranstalter des Marschs besäßen. Zugleich war die Internetseite der »Gay Alliance« kurzzeitig gehackt worden. Sie zeigte eine Bildmontage mit erhängten Schwulen sowie eine »Kriegserklärung«, in der die Veranstaltung des Protestmarsches als »tragischer Fehler« bezeichnet wurde.

Bereits Anfang Juni nahmen im polnischen Warschau rund 50.000 Menschen an der »Gleichheitsparade« (Parada Rownosci) teil. Menschenrechtsorganisationen zufolge ist es um die Gleichberechtigung von Homosexuellen im katholisch geprägten Polen äußerst schlecht bestellt. So sei die rechtliche Situation innerhalb der EU nur in Litauen und Lettland noch schlechter als in Polen.

Frei von Übergriffen durch Neonazis, religiöse Fundamentalisten oder die Polizei gingen hingegen am Sonnabend mehr als eine Million Menschen anlässlich der diesjährigen »World Pride Parade« in Madrid auf die Straße. Unter dem Motto »Egal, wen du liebst, Madrid liebt dich!« feierten sie in diesem Jahr das 40. Jubiläum der ersten LGBT-Proteste. Weitaus politischer dürfte es beim nächsten »World Pride« zugehen. Dieser findet 2019 anlässlich des 50. Jahrestages des Aufstands in der Christopher Street in New York statt. Damals, in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969, erhoben sich die sogenannten sexuellen Minderheiten erstmalig gegen brutale Übergriffe und Repressionsmaßnahmen durch die Polizei. So kam es infolge von neuerlichen Angriffen der Beamten auf die in der New Yorker Christopher Street gelegene Bar »Stonewall Inn« zu Straßenschlachten zwischen den Ordnungshütern auf der einen und Lesben, Schwulen und Drag Queens auf der anderen Seite. Die militante Gegenwehr der Betroffenen gilt gemeinhin als Geburtsstunde der homosexuellen Emanzipationsbewegung.