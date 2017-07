Anschlagsserie vereitelt

Sicherheitsleute untersuchen die ausgebrannten Autos nach einer Explosion in Damaskus (2.7.2017) Foto: Stringer/Reuters

In Syrien haben die Sicherheitsbehörden eine Anschlagsserie verhindert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Sonntag meldete, hatten die Einsatzkräfte am Morgen drei verdächtige Autos verfolgt. Zwei konnten in der Nähe des Flughafens gestoppt und »zerstört« werden. Ein drittes Fahrzeug entkam. Es wurde erst im Bezirk Bab Tuma umstellt, woraufhin der Fahrer den mitgeführten Sprengsatz zur Explosion brachte. Wie viele Menschen bei der Attacke ums Leben kamen, stand bei jW-Redaktionsschluss nicht fest. Erste Meldungen sprachen von mindestens sieben Todesopfern und Dutzenden Verletzten.

Wie das Innenministerium in Damaskus am Sonntag in einer Stellungnahme mitteilte, galten die Selbstmordattacken »sicheren Nachbarschaften« in der syrischen Hauptstadt. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, blieb vorerst unklar. Das Innenministerium sprach lediglich von »terroristischen Organisationen«. Am Sonntag war in Syrien, wie in anderen muslimischen Ländern, der erste Arbeitstag nach den Feiern zum Ende des Fastenmonats Ramadan.

Für den heutigen Montag sind in der kasachischen Hauptstadt Astana erneut Friedensgespräche für Syrien geplant. Zuerst sollen die Garantiemächte – Russland, Iran, Türkei – für ein Arbeitstreffen zusammenkommen. Am Dienstag und Mittwoch sollen dann die Delegationen über die Ausgestaltung der in der letzten Verhandlungsrunde vor zwei Monaten vereinbarten »Deeskalationszonen« sprechen. Ein anderes Thema wird laut dem kasachischen Außenministerium die Sicherung historischer Denkmäler sein, die auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes verzeichnet sind.

Unterdessen hat Israel erneut Stellungen der syrischen Armee auf den Golanhöhen angegriffen. Wie die israelische Zeitung Haaretz am Sonntag berichtete, hatte Tel Aviv damit auf Mörsergranaten reagiert, die am Samstag vermutlich fehlgeleitet auf dem von Israel 1967 völkerrechtswidrig besetzten Gebiet niedergingen. Es handelte sich dabei um den dritten Vorfall innerhalb einer Woche.