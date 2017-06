Hort der Reaktion

Was man in Saudi-Arabien unter »schwarzem Block« versteht: Frauen in Riad am 21. Mai Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Unter den Mitgliedern der »Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer« nimmt das Königreich Saudi-Arabien in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Das beginnt bei seinem Namen: Benannt ist es nicht nach einem historischen Vorbild oder der Bevölkerung, sondern nach der Familie, die es seit seiner Gründung wie einen Privatbesitz regiert, den Al Saud. Als eines von wenigen Ländern der Welt verfügt Saudi-Arabien über keine Verfassung, sondern stützt sich auf den Koran und islamisches Recht in seiner Auslegung durch die Wahhabija, eine fundamentalistische Sekte, mit der die Familie Saud eine Ehe von »Thron und Altar« eingegangen ist. Ein Parlament gibt es ebenfalls nicht, Parteien und Gewerkschaften sind verboten, Widerspruch, gar Widerstand, wird verfolgt. Was die Menschenrechte angeht, ist Saudi-Arabiens Bilanz düster.

Der 30 Millionen Einwohner zählende Wüstenstaat ist auch das einzige Mitglied der »G 20«, das über keine organisierte Linke verfügt. Jedenfalls ist über entsprechende Aktivitäten in jüngster Zeit nichts bekannt. Die linken Parteien, die sich in Saudi-Arabien im Untergrund formieren konnten – neben der Kommunistischen Partei die Arabische Sozialistische Aktionspartei und die Baath-Partei –, wurden in den 90er Jahren auf Grundlage einer Abmachung, die ihren Mitgliedern im Gegenzug Straffreiheit zusicherte, aufgelöst. Geblieben sind seitdem vor allem zwei Formen von Opposition: die schiitische, getragen von der größten und seit langem unterdrückten Minderheit des Landes, und die reaktionäre, die der Familie Saud vorwirft, noch nicht fanatisch genug zu agieren. Hinzu kommen »liberale« Stimmen, die persönliche Freiheiten und insbesondere Frauenrechte einklagen.

Saudi-Arabien ist ein Anachronismus, am Leben gehalten vom engstenVerbündeten, den USA. Nach Gründung des Königreichs Anfang der 30er Jahre hatte die US-amerikanische Gesellschaft Aramco Förderrechte für die damals noch kaum erschlossenen saudischen Ölfelder erhalten. Davon profitierten die USA nicht allein wirtschaftlich. Im sogenannten arabischen kalten Krieg wurde Saudi-Arabien für sie zum Zentrum der Reaktion gegen den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, dessen antikoloniale, panarabische Politik über die Niederlage im Krieg gegen Israel 1967 hinaus mehr Menschen zu mobilisieren vermochte als der von Saudi-Arabien propagierte Obskurantismus. Mit Hilfe seiner Petrodollars bekämpfte Riad im Einvernehmen mit Washington alles Fortschrittliche und Linke im Nahen und Mittleren Osten, bis hin zur gegen die UdSSR gerichteten Unterstützung der Mudschaheddin und dem Aufbau von Al-Qaida in Afghanistan.

Der Plan schien aufgegangen, die Sowjetunion zu Fall gebracht und die Linke besiegt. Doch aus der Asche entstanden die nächsten und zugleich alten Gegner. Im »arabischen Frühling« begehrten 2011 im Osten des Landes die saudischen Schiiten auf, um Gleichberechtigung und ein Ende ihrer Diskriminierung zu fordern. In dieser Region befinden sich auch die größten Ölvorkommen des Landes. Dort hatte es bereits 1945 erste Arbeitskämpfe gegeben. Die meisten Sympathisanten der Linken kamen aus den Reihen der Schiiten, die von den Wahhabiten seit jeher als Abtrünnige gebrandmarkt werden.

Mit dem Ausschalten der progressiven Kräfte sowie in Abgrenzung zur Islamischen Republik Iran ist der konfessionelle Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten in den vergangenen Jahrzehnten wieder in den Vordergrund gerückt. Frühere Könige machten sich Gegner auch unter Linken und Schiiten beizeiten durch Zugeständnisse gewogen. Doch nervös geworden und getrieben von Extremisten und Hardlinern, heizt das Haus Saud den Konflikt immer weiter an: durch Maßnahmen wie die Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr Al-Nimr im Januar 2016, das Massaker im Jemen, die Unterstützung dschihadistischer Gruppen zum Beispiel in Syrien und permanente Kriegstreiberei gegen Teheran.

Was wird aus Saudi-Arabien? Die Monarchie wird einst als abschreckendes Beispiel einer Tyrannei gelten, von der man sich wundert, wie sie so lange Bestand haben konnte.