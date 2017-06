Auf Augenhöhe

Zu jW vom 23. Juni: »›Die Ausbildung wird noch unübersichtlicher‹«

Damals in der DDR und heute noch in vielen anderen Ländern erfordert der Pflegeberuf ein Studium! Wer in der Pflege arbeiten will, sollte eine mindestens dreijährige Grundausbildung bekommen und danach analog zur Facharztausbildung der Ärzte die Spezialisierung erfahren: Pädiatrie = Kinderkrankenschwester, Geriatrie = Altenpfleger, Chirurgie = Operationstechnischer Assistent, Anästhesie = Anästhesietechnischer Assistent, Laboratoriumsmedizin = MTA, Allgemeinmedizin = Medizinische Fachangestellte, also die frühere Arzthelferin usw.

Jetzt werden die nichtärztlichen medizinischen Berufe ausbildungsmäßig auf zwei Jahre abgewertet wie ein »Teilfacharbeiter«, die OTA, ATA, MTA und MFA haben noch nicht einmal die Pflegegrundausbildung. Ziel ist die Abschiebung der Pflegeberufe in den Billiglohnsektor. Wenn die Pflegenden mit den Ärzten auf Augenhöhe arbeiten wollen, dann kommen sie um eine akademische Ausbildung nicht herum, sonst bleiben sie auf ewig untergeordnete Hiwis.

Ralf Cüppers, per E-Mail

Wer ist wir?

Zu jW vom 17./18. Juni: »De Maizière will mit ›Härte‹ abschieben«

(…) »Alles, was wir in Gesetze schreiben, muss auch umgesetzt werden.« Wer ist »wir«? Eine vorübergehende Regierung? Und viele Gesetze enthielten immer schon schwerwiegende Fehler. Und: Auch die Nazis hatten eine Menge Gesetze, die sie mit aller Härte umgesetzt haben! Adolf Eichmann und Hans Filbinger beriefen sich darauf! Wie wäre es mal mit Empathie und Menschlichkeit, Herr Minister? (…)

Ulrich Straeter, per E-Mail

Nichts zu erwarten

Zu jW vom 26. Juni: »Pfeifen im Walde bei der SPD«

Bei seiner Rede bezeichnete Martin Schulz u. a. auch den US-Präsidenten Donald Trump schwammig als »irrlichternd«, statt ihn konkret als eiskalten und höchst gefährlichen Kriegstreiber zu benennen, der die USA in neue Kriegsabenteuer führen wird. Aber klare Aussagen und vor allem antikapitalistische Taten sind von der SPD schon seit Jahrzehnten nicht mehr zu erwarten. Hätte dieser Martin Schulz aber doch noch eine kleine Siegchance bei der Bundestagswahl, wenn er z. B. verspräche, nach seinem Sieg die Sanktionen gegen Russland aufzuheben?

Thomas Klinger, per E-Mail

Unseriöse Wahlversprechen

Zu jW vom 23. Juni: »Steuerkonzept der SPD nicht ausreichend«

Da fliegen einem seitens der SPD Vorschläge zu Steuergeschenken fürs Prekariat und Vermögens- und Reichensteuer nur so um die Ohren. Fängt jetzt etwa eine neue steuergerechte Ära an? Weit gefehlt. Der Katalysator für diese Versprechungen sind die anstehenden Bundestagswahlen. Die Partei steht erheblich unter Druck und ist in den Umfragen weit nach unten gerutscht. Sie versucht mit unseriösen und unrealistischen Wahlgeschenken Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Die Quittung wird dem Wähler nach der Wahl präsentiert.

Will heißen: Da davon auszugehen ist, dass die SPD auch in der neuen Legislaturperiode versucht, mit der CDU/CSU eine große Koalition einzugehen, wird der Koalitionszwang mit einer Partei, die stramm neoliberal ist und unsere sozialen Leistungen auf die Schlachtbank führen will, indem staatliche Daseinsfürsorge privatisiert wird, die vielen Wahlversprechungen der SPD zerpflücken und auf dem Müll der SPD-Geschichte entsorgen. Fakten, die der SPD wohl schon jetzt bekannt sein dürften. Das meine ich mit »unseriöse Versprechungen« gegenüber den Wählern.

Rudi Eifert, Langenhagen

Systematische Geschichtsrevision

Zu jW vom 24./25. Juni: »Antifaschistische Tradition«

Diese Tendenz der Entkommunisierung und das Schleifen des antifaschistischen Erbes nach 1990 ist typisch für die Reorganisation des Kapitalismus/Imperialismus (…). Konkret war und ist dies auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, in den baltischen Staaten, Polen, ganz schlimm in der Ukraine und nun auch auf dem Gebiet der zerstörten SFRJ zu beobachten. Gleichzeitig erhalten ultranationalistische und z. T. ganz offen agierende faschistische Organisationen Auftrieb und weitestgehend freie Hand.

All das dient einer systematischen Geschichtsrevision, deren Ziel es ist, Ursachen, Entwicklung, Ziele und Verbrechen des Faschismus in Europa, insbesondere des deutschen, zu verschleiern und zu verharmlosen, den Widerstandskampf der Kommunisten und Antifaschisten zu diskreditieren, Kollaborateure zu Helden zu stilisieren und das Volk wieder darauf einzuschwören, dass einer der größten Feinde der westlichen »Werte« im Osten steht, namentlich in Moskau (siehe auch die Rede von Ursula von der Leyen am 22.6.2017).

Diese Lügen und die in diesem Zusammenhang stehende Demagogie sind großen Teilen der europäischen Bevölkerung noch gut im Gedächtnis. Das hatten wir alles schon einmal. Und wenn Europa etwas nicht braucht, dann ist es das.

G. Hoffmann, per E-Mail

»Cash« pur

Zu jW vom 24./25. Juni: »100 Jahre Argentinien«

Sieben und ein Achtel Prozent jährlich ergeben, von der US-Dollar-Entwertung mal abgesehen, einen Rückfluss der »Investition« nach rund 14 Jahren, das ist noch besser als bei einigen Anlagen der erneuerbaren Energien. Ab dann fließt »Cash« pur. Argentiniens heutige Regierung jedenfalls will diese Staatsschuld weitere 86 Jahre lang durch ihre Nachfolger bedienen lassen – würde also siebenmal mehr an Zinsen zahlen müssen, als sie erhalten hat, und am Ende den gesamten Betrag noch einmal schulden – eine fiesere Art, auf Kosten nachfolgender Generationen zu leben, gibt es wohl kaum. Wetten, dass Argentinien das nicht tun wird?

Volker Wirth, Berlin