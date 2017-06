Daimler vor Kurzschluss

Zukunft des Pkw-Antriebs? Einbau einer Batterie in ein Hybrid-Modell von Mercedes-Benz Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Kürzlich hantierte Daimler-Chef Dieter Zetsche in einem Filmchen mit einer Ketchup-Flasche. Erst kam nichts heraus, dann ganz viel. Die Botschaft des vermeintlich »beliebtesten Konzernchef Deutschlands« (wie das Springer-Wirtschaftsmagazin Bilanz am 22. Juni berichtete) an die Belegschaften: So sei es auch mit elektrisch angetriebenen Autos. Man wisse, dass etwas kommt, aber nicht, wann und wieviel.

Unsichere Zukunft am Neckar

De facto spielt die sogenannte Elektromobilität für den Stuttgarter Autobauer bislang eine sehr untergeordnete Rolle. Und das wird die nächsten Jahre vermutlich auch so bleiben: 2025 noch sollen E-Autos lediglich 15 bis 20 Prozent des Absatzes ausmachen. Dennoch wirft der allseits erwartete Umbruch seine Schatten voraus – und führt in den Motoren- und Getriebewerken zu heftigen Konflikten. Im Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim standen diese Woche bereits mehrfach die Bänder still, weil der Betriebsrat die Belegschaft in einer außerordentlichen Betriebsversammlung über die Verhandlungen mit dem Konzernvorstand informierte. Das Thema: die Zukunft der traditionsreichen Fabrik im Zeitalter der »Elektromobilität«.

Die Stimmung im Untertürkheimer Werk – dem weltweit wichtigsten Standort für die Motorenproduktion im Konzern – ist aufgeheizt. Das erinnert an die Atmosphäre im Jahr 2004, als Arbeiter wochenlang immer wieder die Produktion lahmlegten und sogar die sechsspurige Bundesstraße 10 blockierten, um Erpressungsversuche der Unternehmensleitung abzuwehren. Darum geht es auch dieses Mal. Die Konzernspitze verlangt drastische Zugeständnisse für die Zusage, insgesamt etwa 250 Jobs in der Herstellung von Batterien und Komponenten für E-Autos zu schaffen. Die gesamte Belegschaft soll dafür drei Qualifizierungstage pauschal vom Arbeitszeitkonto abgezogen bekommen – womit jeder Beschäftigte dem Unternehmen faktisch 650 Euro im Jahr schenken würde.

»Damit würden mehr Arbeitsplätze vernichtet als geschaffen«, erklärte Michael Clauss, IG-Metall-Betriebsrat und Mitherausgeber der linken Betriebszeitung »Alternative«, gegenüber junge Welt. Denn rechne man die faktische Arbeitszeitverlängerung zusammen, komme man auf rund 300 Stellen. Zudem sollen die Arbeitszeiten in der geplanten Batteriefabrik, wo 100 Jobs entstehen sollen, extrem flexibilisiert werden. Zwar ist der Plan, die Akkus von Beschäftigten einer tariflosen Daimler-Tochter fertigen zu lassen, mittlerweile vom Tisch. Die Firmenleitung beharrt jedoch unter anderem auf einer Sechs-Tage-Produktionswoche, einem flexiblen Schichtsystem mit kurzen Ankündigungsfristen und der Streichung von Erholzeiten.

Betriebsrat in Zugzwang

In der Untertürkheimer Belegschaft stoßen diese Pläne auf großen Unmut, der sich am Montag bei einer Betriebsversammlung in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle in einem minutenlangen Pfeifkonzert als Protest gegen die Werkleitung entlud. Statt die Versammlung zu beenden, wurde sie nur unterbrochen und am gestrigen Mittwoch in den acht Werkteilen des Standorts fortgesetzt. Zudem hat der Betriebsrat sämtliche Überstunden in der Produktion ab dem 1. Juli abgesagt. Das könnte schon bald auch anderswo zum Stillstand der Bänder führen. Denn weltweit hängen die Daimler-Montagewerke von Teilen aus der Produktionsstätte im Stuttgarter Stadtteil ab.

Das entschlossene Vorgehen der Belegschaftsvertreter ist indes nicht allein eine Reaktion auf den Versuch, den Beschäftigten wieder einmal Zugeständnisse für Produktzusagen abzupressen. Es geht um viel mehr: Um die Zukunft des riesigen Werks am Stuttgarter Neckarufer mit seinen mehr als 19.000 Beschäftigten. Denn entgegen früherer Zusagen will Daimler das hintere elektronische Antriebssystem, das bei der Fertigung von Elektroautos die meisten Arbeitsplätze bringt, nicht in Untertürkheim produzieren lassen. Die Begründung: Die Zeit für die Eigenentwicklung sei jetzt zu knapp, der Auftrag müsse fremdvergeben werden.

Betriebsrat Clauss hält das für vorgeschoben. Schließlich sei noch nicht einmal entschieden, welcher Zulieferer den Zuschlag bekomme – und der müsse ebenfalls zunächst Entwicklungsarbeit leisten. »Und wenn tatsächlich zu wenig Zeit bis zur Markteinführung wäre, könnte der Vorstand uns zumindest die Entwicklung und Produktion der nächsten Generation fest zusagen – das will er aber nicht.« Statt dessen spiele man im nahegelegenen Konzernhauptquartier auf Zeit. »Zeit, die wir nicht haben«, stellte der Gewerkschafter fest.

Heute sei das Druckpotential der Untertürkheimer Belegschaft wegen der Komponentenfertigung für andere Werke noch groß. Die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter scheinen fest entschlossen, diese Möglichkeiten zu nutzen, um auch in Zeiten von »E-Mobility« eine Zukunft zu haben – unabhängig davon, wann diese genau anbricht.