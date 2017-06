Kein Schritt nach vorn

Foto: Monika Skolimowska/dpa

Mit den Stimmen von SPD, Linken und Bündnis 90/Die Grünen hat der Rechtsausschuss des Bundestags am Mittwoch den Weg zur Einführung der sogenannten Ehe für alle freigemacht. Bereits am Freitag sollen die Bundestagsabgeordneten in namentlicher Abstimmung über den Gesetzesentwurf befinden. Für die Heiratswilligen unter den Lesben und Schwulen stellt diese unerwartet schnelle Wendung in Sachen Eheöffnung sicherlich einen nicht gering zu schätzenden Erfolg dar. Ein fader Beigeschmack bleibt trotz alledem. Erinnern wir uns: Die Freigabe der Ehe für Homosexuelle gehörte niemals zu den Forderungen der mittlerweile marginalisierten linken Lesben- und Schwulenbewegung. Sowohl die 1993 aufgelöste Demokratische Lesben- und Schwuleninitiative (DeLSi) als auch der bis 1997 existierende Bundesverband Homosexualität (BVH) lehnten die Forderung nach einer Homoehe stets ab. Gleiches galt für die einstige PDS, die sich über Jahre hinweg für die rechtliche Gleichstellung aller Lebensformen und eben nicht für eine Eheöffnung stark machte. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als die bis heute in übergroßer Mehrheit dem Reformerflügel der Partei angehörenden Schwulen und Lesben die bis dahin gültige Ablehnung der Ehe kontinuierlich – und keineswegs frei von Erfolg – attackierten und den Herrschenden und ihren Konzepten des Zusammenlebens nicht schnell genug in den Allerwertesten kriechen konnten.

Natürlich, jeder Mensch hat das Recht zu leben, wie er will. Man kann als schwuler Mann oder lesbische Frau genauso rückständig, bieder, spießig und kleinkariert leben wollen, wie manche Heterosexuelle das tun. Und wer meint, man müsse sich seine Liebe ausgerechnet von einem Staat, der einen über Jahrzehnte hinweg kriminalisiert und verfolgt hat, offiziell bestätigen lassen, soll dies bitteschön tun. Attraktiv ist das jedoch nicht. Realistisch auch nicht. Schließlich schützt auch die Ehe nicht vor einem schnellen Liebes-Aus, was die hohe Scheidungsrate unter Heterosexuellen eindrucksvoll belegt. Man könnte auf den Klassiker »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« des Filmemachers Rosa von Praunheim verweisen: »Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden«, heißt es da.

Für linke Lesben, Schwule und auch Heterosexuelle kann es fortan gesellschaftspolitisch nur darum gehen, der Ehe, sprich der rückständigsten und romantisiertesten Form des Zusammenlebens Paroli zu bieten. Der Kampf für eine vollumfängliche rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller Lebensformen geht mit der Einführung der »Ehe für alle« keineswegs zu Ende. Er fängt nun erst richtig an.