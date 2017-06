Die Konzepte liegen vor, die politische Akzeptanz vorhanden: Die Fontanestraße 15 in Berlin, einst Zwangsarbeiteramt, soll Gedenkort werden Foto: Joerg Zaegel (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Zwischen 1938 und 1945 war in der Fontanepromenade 15 die »Zentrale Dienststelle für Juden«. Das Berliner Arbeitsamt zog von hier aus zwangsweise mehr als 26.000 jüdische Arbeiter ein, auch solche, die nicht als arbeitslos gemeldet waren. Die jüdische Gemeinde wurde unter Druck gesetzt, bei Markierung und Einsatz der Zwangsarbeiter mitzuwirken. Die Leute wurden auf etwa 260 Betriebe verteilt, zunächst zu Bau- und Abrisszwecken im Berliner Stadtgebiet eingesetzt, später in Werkshallen für die Produktion kaserniert, schließlich der »Vernichtung durch Arbeit« unterzogen.

Eine von ihnen ist die Journalistin und Autorin Inge Deutschkron. Sie wurde in der »Schikanepromenade« – so nannte die jüdische Gemeinde den Ort – in Berlin 1941 als Zwangsarbeiterin an das deutsche Verbrecherkonsortium IG Farben vermittelt. Deutschkron konnte als eine der wenigen vor dem »Geschlossenen Arbeitsdienst« gerettet werden, weil sie durch das Engagement des Berliner Fabrikanten Otto Weidt in dessen Blindenwerkstatt aufgenommen wurde. Das legte sie Ende 2016 in einem offenen Brief dar, mit dem sie forderte, »dass dieses Gebäude eine Nutzung erfährt, die seiner historischen Bedeutung gerecht wird«.

Der ging an die zuständige Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnisgrüne) und den städtischen Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke). Ein vollständiges und ausgereiftes Konzept liegt vor. Ein Teil des Gebäudes soll zu einem Gedenkort gemacht werden.

Nach Angaben von Georg Daniels und Lothar Eberhardt von der Initiative »Gedenkort Fontanepromenade 15« und dem Netzwerk »Wem gehört Kreuzberg« ist alles vorbereitet. »Der Senat hat das Konzept für gut befunden«, konstatiert Eberhardt. Daniels stimmt zu, »das Projekt ist politisch akzeptiert«. Allein, es fehle der politische Wille, das Vorhaben in einer sinnvollen Geschwindigkeit umzusetzen. Die beiden Initiatoren geben sich höflich; die Politiker scheinen sich aus der Affäre ziehen zu wollen.

Dass ein Gedenkort eingerichtet werden soll, ist unter Historikern und auch in der Politik unbestritten. Es gibt laut den Initiatoren bereits eine positive Übereinkunft mit einem Bremer Investor, der zunächst andere Pläne für das Gebäude hatte. Im oberen Stockwerk könne auf 50 bis 60 Quadratmetern Raum für Ausstellungen, Veranstaltungen und die Gedenkarbeit gemacht werden, auf etwas geringerer Fläche auch im Erdgeschoss. Ein Finanzierungsplan liegt vor, die historische und organisatorische Integrität zweifeln auch die zuständigen Politfunktionäre nicht an.

»Uns geht langsam die Zeit aus«, stellt Eberhardt fest, »denn wir haben nur eine Frist bis zum 1. Oktober 2017«. Bis dahin sind die Bauarbeiten und andere Nutzungen aufgehalten, damit der Plan zu deutlich vergünstigten Konditionen im Sinne der Sache an Ort und Stelle umgesetzt werden kann. Zuletzt stand das Haus sechs Jahre leer, dann sollte ein Bürogebäude daraus gemacht werden. Es sei »beste Vorarbeit« für die Gendenkstätte geleistet worden, man befinde sich nun in einem »Dilemma«, weil von der anderen Seite – Stadt und Bezirk – die Unterstützung ausbleibe. Die Bezirksbürgermeisterin müsse nun endlich »ihre ganze Kompetenz einsetzen«, bei ihr liege nun der nächste Schritt – aber »es klemmt« in der Administration.

Der Ausschluss von armen und verarmten Juden aus der Sozialfürsorge, Rekrutierung zu Zwangsarbeitsdiensten und schließlich der Vernichtung durch Arbeit sei in Deutschland nach wie vor wenig bekannt, wie der Historiker Wolf Gruner in einem Vortrag zum Thema des designierten Gedenkortes darlegte. Sogenannte Fürsorgebeamte versuchten die Kosten für die Sozialfürsorge eines Teils der Deutschen durch Zwangsarbeit jüdischer Deutscher gegenzufinanzieren. »Im Deutschen Gemeindetag kam es zu Diskussionen, wie am besten jüdische Deutsche schlechter zu stellen seien«. Der Vorgang sei frühzeitig nicht nur von Faschisten, sondern auch von konservativen Kräften vorangetrieben worden, wie der Historiker und Buchautor zum Thema klarstellte.

Mit der »Schikanepromenade« kann einer der anschaulichsten Orte erhalten werden, der das Bild vom »reichen Klischeejuden« zurechtrückt und den Begriff der Zwangsarbeit in realistische und erfahrbare Zusammenhänge bringt, ohne auf die repititive Form des mahnenden Schwarzweiß-Schulfilms angewiesen zu sein, der allzuoft nur das Ende vom Lied singt – und die Verfolgung damit dem Erfahrungshorizont des »normalen Lebens« entzieht.