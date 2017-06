Lebensrettung oder Koma?

Die Regierung spannt den Rettungsschirm, damit Banker nicht im Regen stehen müssen (Hauptsitz der Banca Populare di Vicenza) Foto: Stefano Rellandini/REUTERS

Die große Enteignung schreitet voran. Am Sonntag abend genehmigte die EU-Kommission der italienischen Regierung ein Bankenrettungsprogramm in Höhe von bis zu 17 Milliarden Euro. Die Geldhäuser Banca Populare di Vicenza und die Veneto Banca sind insolvent und müssen abgewickelt werden. Das Geldhaus Intesa Sanpaolo wird die gesunden Teile der Pleitebanken übernehmen, die faulen Kredite werden in eine »Bad Bank« ausgelagert. Das Handelsblatt musste am Dienstag zur Kenntnis nehmen: »Die ganze Aktion ist nicht nur ein enttäuschender Rückfall in die Zeiten der Finanzkrise. Die Rettung auf italienische Art versetzt auch der Idee einer europäischen Bankenunion einen schweren Rückschlag.«

Die Richtlinien der »EU-Banken­union« untersagen eigentlich einen »Bail-in«, den Einstieg des Staates in systemrelevante Geldhäuser. Zumindest auf dem Papier. Doch Rom gab zu Protokoll, von systemerhaltenden Maßnahmen könne keine Rede sein. Die Ausnahme griff. Stellt sich die Frage, warum für solche unbedeutenden Institute dann aber staatlicherseits 17 Milliarden Euro lockergemacht wurden. Fabio Panetta, Vizedirektor der italienischen Nationalbank, sagte gegenüber der Financial Times (Dienstagausgabe), es sei der einzige gangbare Weg gewesen, um einen Schock vom italienischen Finanzsystem abzuwehren. »Wir konnten uns nicht wie Cowboys benehmen«, so Panetta. Die Geretteten waren hocherfreut. »Es herrschen goldene wirtschaftliche Zeiten«, kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP-Bank, Thomas Gitzel, am Montag.

Die deutsche Reaktion war am Montag morgen hellwach. Wenn europäische Regeln bei der Bankenabwicklung so offenkundig umgangen würden, brauche man über ein vergemeinschaftetes Einlagensicherungssystem gar nicht erst zu reden, verkündete der EU-Parlamentarier Markus Ferber aus der zweiten Reihe der CSU. Sven Giegold (Grüne) überholte Ferber rechts und kritisierte eine »empörende Umgehung der Regeln der europäischen Bankenunion«.

Paul Steinhardt, Spezialist für Banken- und Finanzmarktregulierung sowie Mitherausgeber des Onlinemagazins Makroskop, sieht das anders. Am Dienstag erläuterte er gegenüber jW, das Regelwerk der Bankenunion eigne sich nicht zur Anwendung. »Was wir erleben, ist das übliche Geschachere von Politikern, Zentralbankern und Aufsichtsbehörden: Eine Bank gerät in Schieflage und wird der nächstgrößeren Bank für ’nen Appel und ’nen Ei zugeschoben«, sagte Steinhardt. In den italienischen Banken schlummern 360 Milliarden Euro an faulen Krediten. Die Schließung der beiden Geldhäuser werde dazu beitragen, dass 18 Milliarden Euro davon abgetragen würden, hatte die EU-Kommission am Sonntag abend erklärt. Ob die übrigen 342 Milliarden erfolgreich abgestottert werden, darf bezweifelt werden. »Betroffen sind Banken, die traditionelles Kreditgeschäft betreiben«, sagte Steinhardt. Nicht so wie beispielsweise die Deutsche Bank, die 75 Prozent ihres Geschäfts aus dem Derivatehandel erziele und das Privat- und Firmenkundengeschäft gar nicht mehr betreibe. Viele Italiener hätten Bankanleihen der Veneto und der Populare di Vicenza gekauft, weil es sich um »konservative« Banken gehandelt habe. Diese seien zum Beispiel erst relativ spät in den Boom am Immobilienmarkt eingestiegen. Doch traditionelle Banken würden in einem Umfeld, das in Ita­lien über Jahre rezessiv war, automatisch Probleme kriegen, so Steinhardt. Die Unternehmensinsolvenzen seien in den vergangenen sechs, sieben Jahren gestiegen. Laut Creditreform lag die Zahl der Pleite gegangenen Konzerne 2015 bei rund 16.000 und damit doppelt so hoch wie 2008. Die Banken reflektierten »die extrem schwierige volkswirtschaftliche Lage«, sagte Steinhardt. Die Entlassung von 3.900 Mitarbeitern dürfte die Situation nicht verbessern.

Der EU-Parlamentarier Fabio De Masi (Die Linke) forderte am Montag, den europäischen Bankensektor grundsätzlich zu sanieren und zu restrukturieren. »Dies erfordert eine Aufspaltung von Megabanken beziehungsweise eine Trennung des Investmentbankings vom seriösen Kredit- und Einlagengeschäft. Schrottkredite, die nicht nur in Italien immer noch in den Bankbilanzen schlummern, müssen abgeschrieben werden.« Zudem müsste die verheerende Kürzungspolitik beendet werden, damit die Wirtschaft in der Euro-Zone wieder in Schwung komme, so De Masi.

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sendete eine sizilianische Botschaft nach Rom. Gegenüber jW erklärte ein Sprecher seines Hauses am Dienstag: »Konkrete Einzelfälle kommentieren wir nicht.« Grundsätzlich gelte jedoch: »Wenn Banken nachhaltig unprofitabel sind, ist es besser, dass sie aus dem Markt ausscheiden, als mittels vorsorglicher Rekapitalisierung künstlich am Leben gehalten zu werden.« Bei Insolvenzverfahren solle der Einsatz staatlicher Mittel soweit wie möglich vermieden werden. Schließlich sei ein Hauptziel der neuen Bankenregulierung der »Schutz des Steuerzahlers«. Die Europäische Kommission trage die Verantwortung dafür, dass staatliche Beihilfen auf ein Minimum beschränkt werden, auch um eine faktische Umgehung von Abwicklungsregeln durch nationale Insolvenzverfahren zu verhindern. »Es wäre höchst problematisch, wenn durch die Hintertür faktische Staatshaftung wiedereingeführt würde«, so Schäubles Sprecher. Diese Hintertür hatte Schäuble erst in der vergangenen Woche eingetreten. Der Internationale Währungsfonds hatte seine Teilnahme am laufenden Kreditprogramm für Griechenland verweigert – seine Beteiligung war Grundbedingung für die Zustimmung des Bundestages. Die nächste Bankenpleite dürfte noch viele Türchen öffnen.