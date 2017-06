Nach dem Maulkorb die Handschellen

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Wenn der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Ausland unterwegs ist, rühmt er neben vielen anderen Vorzügen, die sein Land auszeichneten, stets auch die »beispiellose Meinungsfreiheit«, die dort herrsche. In der vergangenen Woche wurde diese 2014 mit einem Staatsstreich erkämpfte »demokratische Errungenschaft« überzeugend unter Beweis gestellt. Das Kiewer Ministerium für Informationspolitik veröffentlichte am 19. Juni eine Liste mit 20 Internetseiten, die ab sofort nicht mehr verbreitet werden dürfen. Der stellvertretende Minister Dmitri Solotuchin informierte darüber, dass eine nicht näher charakterisierte Arbeitsgruppe zur Überwachung des Internets diese Domains indiziert habe. Der Schritt wurde damit begründet, dass die Betreiber mit ihren Inhalten gegen die Gesetze verstießen, indem sie etwa »ethnischen Hass« verbreiteten oder über die Vorgänge in der Ostukraine einseitig berichteten und separatistische Inhalte verbreiteten.

Zu den in der schwarzen Liste aufgeführten und der Volksverhetzung bezichtigten Betreibern von Webauftritten gehören die von »antifashist.com«.

Solche Internetseiten können in der Ukraine gelesen werden, obgleich lokale Provider sie sperrten. Das ist dem sogenannten Darknet zu danken: Über den Browser Tor kann man die Websites mühelos in der Ukraine aufrufen. Insofern sind solche Maßnahmen meist wirkungslos – aber sie gehören zu den Instrumenten öffentlicher Einschüchterung. Und die zeigt durchaus Wirkung: Als einzige Institution protestierte die UIA, die im November 2000 in Kiew gegründete und dort ansässige Ukrainian Internet Association, gegen diese Willkür.

Die nächste Stufe der »politischen Säuberung« ist die Arretierung miss­liebiger Journalisten. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 23. Juni berichtete, sei Igor Guschwa verhaftet worden. Der 43jährige Chefredakteur und Eigentümer der regimekritischen Internetseite Strana.ua war am Donnerstag nach Durchsuchung der Redaktion festgesetzt worden. Der Vorwurf lautete, er habe Parlamentarier damit erpresst, dass er Enthüllungen bringen würde, falls sie sich nicht »freikauften«. Die Staatsanwaltschaft spricht von umgerechnet 8.900 Euro Schweigegeld, manche sogar von 20.000 US-Dollar, wovon angeblich die Hälfte in der Redaktion gefunden worden sei. Guschwa stellte dazu fest: Er sei Mitte Mai von einem Abgeordneten der nationalistischen Radikalen Partei aufgefordert worden, einen Beitrag über ihn zu löschen, dafür würde er auch ordentlich zahlen. Das unsittliche Angebot habe Guschwa abgelehnt. Der angesehene und in der Ukraine bekannte Journalist, bis 2012 leitete er die größte ukrainische Tageszeitung Segodnja, sprach von einer Falle, denn wo das Geld herkäme, das man in der Redaktion gefunden haben will, wisse er nicht.

Nach der Zensur importierter Bücher und Filme, der Überwachung von Rundfunk- und Fernsehsendern und der Abschaltung von Internetseiten nun also Verhaftungen. Nach dem Maulkorb die Handschellen. Das ist die Logik eines Polizeistaates mit »beispielloser Meinungsfreiheit«. Ein Berater des Innenministeriums kommentierte das Vorgehen mit dem Satz: »Guschwa hat die Ohren der Ukrainer mit Putins Schwachsinn vergiftet.« Es spricht nicht gerade für die innere Stabilität eines Regimes, wenn es sich derart vor vermeintlichem Schwachsinn fürchtet und blankzieht.