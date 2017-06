Gewerkschaft positioniert sich

Schon mal warmgelaufen: Demonstration von Metallgewerkschaftern am 1. Mai in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa-Bildfunk

Die Industriegewerkschaft Metall will bei der kommenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie kürzere Arbeitszeiten für viele Beschäftigte durchsetzen. »Die Beschäftigten wollen ihre Arbeitszeit wieder stärker selbst bestimmen«, erklärte der Leiter der Tarifabteilung, Stefan Schaumburg, am Dienstag zum Auftakt einer Gewerkschaftskonferenz mit mehr als 800 Teilnehmern in Mannheim.

Konkrete Forderungen für die zum Jahresende anstehenden Tarifverhandlungen für rund 3,7 Millionen Beschäftigte sollten auf der Konferenz entwickelt werden. Bislang hat die Gewerkschaft eine »verkürzte Vollzeit« für Beschäftigte in bestimmten Lebensphasen wie der Erziehung von kleinen Kindern oder der Pflege von Angehörigen diskutiert. Sie sollen einen von den Arbeitgebern zu finanzierenden Entgeltausgleich erhalten, wenn sie ihre Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden reduzieren. Ein ähnliches Modell wird auch für Schichtarbeiter vorgeschlagen, deren Arbeit gesundheitlich belastender sei.

Berechnungsgrundlage soll die im Westen tariflich vereinbarte 35-Stunden-Woche sein. Tatsächlich wird auch in vielen tariflich gebundenen Betrieben wegen der sehr guten Auftragslage mehr gearbeitet. Im Osten der Republik müssen die Metallarbeiter ohnehin immer noch drei Stunden pro Woche länger ran, weil es 2003 in einem – auf Initiative maßgeblicher Betriebsräte der Branche im Westen abgebrochenen – Streik nicht gelungen war, die Regelungen aus dem Westen zu übernehmen.

Auf der Seite der Kapitalvertreter gibt es ähnliche Überlegungen, was die Schwerpunktsetzung der Tarifauseinandersetzung betrifft. Allerdings zielt der »Arbeitgeberverband« Gesamtmetall in eine ganz andere Richtung als die Gewerkschaft. Während die Gewerkschaft über ein besseres Leben für die Beschäftigten nachdenkt – mehr selbstbestimmte freie Tage, Entlastungen für Schichtarbeiter und diverse Teilzeitoptionen mit Lohnausgleich dürften unter diese Kategorisierung fallen –, setzen die Unternehmensvertreter auf stärkere Ausbeutung: Umschrieben wird dies mit »Flexibilisierung der bisherigen Arbeitszeitvorschriften«. Dabei bleibt die alte Frage aktuell: Soll der Arbeitsprozess an den Menschen oder der Mensch an die technologischen Zwänge einer Just-in-time-Produktion angepasst werden? Die IG Metall hat sich in Mannheim entsprechend positioniert.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat bereits eine erhöhte Streikbereitschaft seiner Mitglieder zu Arbeitszeitthemen signalisiert. Per Satzung hat sich die neben der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft größte deutsche Beschäftigtenorganisation zudem das neue Instrument des sogenannten Tagesstreiks gegeben, das in seiner Intensität zwischen den üblichen mehrstündigen Warnstreiks und dem unbefristeten Regelstreik liegen soll. Diese werden möglicherweise im kommenden Winter erstmals angewendet. Die Forderungen inklusive der Lohnfragen will die IG Metall im Oktober festschreiben. (dpa/Reuters/jW)