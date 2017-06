Bauern bangen um Subventionen

Bauerntag in Hannover vor einem Jahr: damals war die Lage der Landwirte aufgrund der extrem niedrigen Erzeugerpreise insbesondere für Milch und Fleisch besonders kritisch Foto: Sebastian Gollnow/dpa-Bildfunk

Der Deutsche Bauernverband (DBV) reklamiert für sich noch immer, Interessenvertretung der Landwirte zu sein. Zugleich vertritt er Positionen, die ganz im Sinne der großen Futter-, Düngemittel- und Maschinenhersteller sowie Fleisch- und Molkereiwirtschaft sind. Heute beginnt in Berlin der vom DBV ausgerichtete »Deutsche Bauerntag 2017« mit 650 Delegierten der Landesverbände und 350 Gästen. Sponsoren des Events sind unter anderem die Pestizid- und Saatgutriesen Bayer und BASF, der Traktorenbauer John Deere, der Mineraldüngerproduzent K + S und drei Versicherungskonzerne. Zu den Gästen werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (beide CDU) sowie Agrarminister Christian Schmidt (CSU) gehören.

Am Dienstag mahnte DBV-Präsident Joachim Rukwied auf einer Pressekonferenz für die Arbeit der Landwirte sei ein »gesetzlicher Rahmen« nötig, der »Planungssicherheit und wirtschaftliche Perspektiven« bieten müsse. Derzeit herrscht unter Landwirten Verunsicherung darüber, wie es mit den EU-Subventionen nach der bis 2020 laufenden aktuellen Förderperiode und dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union weitergehen wird.

Die »Gemeinsame Agrarpolitik« ist einer der wichtigsten Aufgabenbereiche der EU. Die Summe der Agrarausgaben der Union, die 2016 mit insgesamt 54 Milliarden Euro noch 37,5 Prozent des Gesamthaushalts umfassten, sorgt in den Medien regelmäßig für Aufregung: Unsummen bekämen die Bauern, ohne sich Kontrollen hinsichtlich ihrer Arbeitsweise gefallen lassen zu müssen, heißt es oft. Dabei wird einerseits vergessen, dass in dem Posten neben den sogenannten Direktzahlungen an Bauern, Großgrundbesitzer und öffentliche Einrichtungen auch solche an die Lebensmittelindustrie (»Agrarmarktausgaben«, 2,8 Milliarden) und für die Entwicklung des ländlichen Raums (11,7 Milliarden) stecken. Andererseits wird gern übersehen, dass die übrigen Wirtschaftszweige auf nationaler Ebene mit erheblich höheren Summen gestützt werden. Abgesehen davon ist der Bezug von Direktzahlungen an die Einhaltung von Tierschutz- und Umweltstandards gebunden, die von öffentlichen Stellen spätestens seit dem Jahr 2000 regelmäßig vor Ort kontrolliert wird.

In der Bundesrepublik machen die Subventionen derzeit 40 Prozent der Einkommen der Landwirte aus. Deren wachsende Kostenbelastung ist nicht zuletzt auf die explodierenden Pacht- und Kaufpreise für Ackerland zurückzuführen. Gleichwohl findet der Bauernverband Eingriffe des Staates in den Bodenmarkt völlig unangebracht. Das machte der DBV-Präsident mit Blick auf eine in Niedersachsen von Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) angestrebte »Pachtpreisbremse« deutlich. DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken sagte am Dienstag auf jW-Nachfrage, mit dem von Meyer geplanten Landesgesetz schaffe die Politik »Vorpachtrechte«, die »nach politischen Maßgaben« verteilt würden. Öffentliche Gesellschaften dürften danach »Flächen vorhalten und nach Gutdünken verteilen«. Der Boden müsse aber weiter frei »zwischen den Landwirten« gehandelt werden, forderte Krüsken. Dabei moniert auch der DBV, dass immer mehr branchenfremde »Investoren« Ackerland handeln – in der Regel dadurch, dass sie Anteile an Betrieben erwerben.

Der DBV-Präsident stellte zudem erste Ergebnisse einer Studie vor, die belegen soll, dass die geltenden Umwelt- und Tierschutzstandards die deutschen Landwirte mit 4,6 Milliarden Euro jährlich belasten. Die Einhaltung dieser Standards, meinte Rukwied, seien »öffentliche Leistungen des Sektors Landwirtschaft, die einen Wert haben«. Vergleichsmaßstab bei den Berechnungen war nach Angaben Rukwieds ein fiktives »Low-Standard-Land«.