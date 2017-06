Wahlkampfthema beerdigt

Pfarrer der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vollzogen nach deren Angaben bereits im August 2016 die erste gleichgeschlechtliche Trauung der Landeskirche. Foto: Wolfram Kastl/dpa-Bildfunk

Für gleichgeschlechtlich Liebende, die heiraten wollen, ist es eine gute Nachricht – aber die Grünen verlieren dadurch ihr einziges markantes Wahlkampfthema: Der Bundestag soll nach dem Willen der SPD noch in dieser Woche die »Ehe für alle« beschließen. Die SPD kündigte am Dienstag einen entsprechenden Vorstoß an, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Frage einen Kurswechsel eingeleitet hatte. Die Union wollte die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare eigentlich nicht mehr vor der Bundestagswahl zum Thema im Bundestag machen. Die unerwartete Dynamik in der Debatte hatte CDU-Chefin Merkel am Montag abend ausgelöst: Bei einer Interviewveranstaltung stellte sie auf eine Frage aus dem Publikum in Aussicht, eine Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe zu einer »Gewissensentscheidung« zu machen. Damit wären die Abgeordneten keiner Fraktionsdisziplin unterworfen. Sogar die erzkonservative Unionsschwester CSU will nun den Fraktionszwang aufheben: Die sogenannte Ehe für alle entspreche zwar nicht ihren Grundpositionen, teilte die Partei am Dienstag nach einer kurzfristigen Telefonkonferenz der Parteispitze in München mit. »Gleichwohl haben wir Respekt und Verständnis, wenn Bundestagsabgeordnete der CSU bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag ihrem Gewissen folgend eine abweichende Entscheidung treffen.«

Eine Mehrheit für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren auch im Adoptionsrecht gilt als sehr wahrscheinlich – die Oppositionsparteien Grüne und Linke haben sie immer wieder gefordert. Während Politiker der Linkspartei eine ganze Reihe von »roten Haltelinien« für eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl im Herbst nannten, war es Grünen-Chef Cem Özdemir, der die »Ehe für alle« als Koalitionsbedingung hervorhob. Es folgten FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei nach aktuellen Umfragen wieder in den Bundestag einziehen wird, und nach kurzem Zögern SPD-Generalsekretär Hubertus Heil: »Egal in welcher Koalition: Wenn die SPD in der nächsten Regierung sein wird, setzen wir die Ehe für alle innerhalb der ersten 100 Tage um«, sagte er am Freitag der Rheinischen Post. Nun soll es noch schneller gehen – war doch der SPD im Wahlkampf immer wieder vorgehalten worden, dass sie ja mitregiere und bereits jetzt Dinge ändern könne. (dpa/jW)