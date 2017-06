Verloren auf Mallorca

Mekka des enthemmten Vollspackentums: »Bierkönig«, El Arenal, Mallorca Foto: Wolfgang Duveneck/dpa-Bildfunk

Pinten, die auf den Namen Bierkönig hören, gibt es vermutlich unzählige im Land. Der bekannteste »Bierkönig« befindet sich aber im Mekka des enthemmten Vollspackentums: El Arenal, Mallorca. Vor gut 14 Tagen geriet dieses Etablissement gleich doppelt in die Schlagzeilen. Bis in die Nachrichtenspalten der überregionalen Presse brachte es die Meldung, dass eine Horde Neonazis bei einem Konzert der Sängerin Mia Julia, einst ein Pornosternchen und spätere »Big Brother«-Containerinsassin, rechtsradikale Parolen brüllte und Reichskriegsflaggen schwenkte. »Neonazitouristen gehören an der Playa leider zum Straßenbild«, räumte nach dem Vorfall Francisco Marín, Chef des ortsansässigen Hotelierverbands, ein.

Ebenfalls zugegen war im Bierkönig eine Amateurmannschaft aus dem Schwäbischen: ein männerbündischer Ritus, um eine erfolgreiche Saison zu feiern – das ist leider nach wie vor eher die Regel als die Ausnahme. Die vom ehemaligen Stuttgarter Bundesligaprofi Helmut Dietterle trainierten Sportfreunde Dorfmerkingen von der Ostalb waren in der abgelaufenen Runde von der siebtklassigen Landes- in die sechstklassige Verbandsliga aufgestiegen. Zudem hatte der Verein im Landespokal des Württembergischen Fußballverbands einen Sensationscoup gelandet und im Endspiel den drei Spielklassen weiter oben einsortierten haushohen Favoriten Stuttgarter Kickers in dessen eigenem Stadion mit 3:1 geschlagen. Dafür gab es einen gut zehn Kilo schweren Pokal und selbiger musste natürlich dabei sein, als man gen Ballermann aufbrach.

Im Bierkönig kam das gute Stück dann jedoch abhanden. »Wir haben gefeiert, und der Pokal stand auf dem Tisch. Irgendwann war er vielleicht einen Moment unbeobachtet, und plötzlich sagte ein Spieler: Hey Männer, da vorne wandert doch unser Pokal«, erzählte Sportfreunde-Kapitän Christian Zech hinterher. Zwar habe man die Verfolgung aufgenommen und noch tags darauf die Insel abgesucht, doch das Ding war weg.

Erst Tage später meldete die sich ebenfalls im Kampftrinkermekka verlustierende Handballmannschaft des TSV Neusäß das Wiederauftauchen des Cups. Am Strand habe man den herrenlosen Blechkübel gefunden und ihn mit in die Heimat genommen. Auf einer Autobahnraststätte auf halbem Weg zwischen beiden ohnehin nur knapp 100 Kilometer voneinander entfernten Käffern erfolgte inzwischen die Rückgabe. Für die Sportfreunde Dorfmerkingen, deren Eingeständnis des Pokalverlusts auf Facebook weit über eine Million Clicks erzeugte, könnte die Story die berühmten zehn Minuten Andy Warhols gewesen sein. Es sei denn, im DFB-Pokal, für den man sich qualifiziert hat, gelingt Anfang August im Erstrundenheimspiel gegen RB Leipzig der nächste Coup.