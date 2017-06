Es begann in Brieselang

Da durften sich die Chefs freuen: 2014 ging Zalando an die Börse. Bei den Löhnen tat sich in der Folge aber wenig Foto: Arne Dedert/dpa

Es rumort bei Zalando: Immer mehr Beschäftigte engagieren sich in der Gewerkschaft Verdi, Betriebsräte werden aktiv – und Mitte Juni gab es erstmals in der Geschichte des Onlineversandhändlers Streiks (siehe jW vom 16. Juni). Einige hundert Angestellte von Zalando Brieselang legten die Arbeit nieder, um den Forderungen nach höherem Entgelt und Standortsicherung Nachdruck zu verleihen. Zudem protestierten sie gegen den hohen Anteil sachgrundlos befristeter Stellen. Am 7. Juli werden Unternehmen und Tarifkommission zur zweiten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

»Die Streiks sind als Warnung gedacht, die Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen«, sagte Markus Hoffmann-Achenbach von Verdi. »Mit Zumutungen wie in der ersten Verhandlungsrunde am 13. Juni brauchen sie uns nicht noch einmal zu konfrontieren.«

Zalando präsentierte bei der Gelegenheit ein als »Zukunftstarifvertrag« betiteltes Papier, mit dem die bisherige Entlohnung festgeschrieben und die Regelungen zur Arbeitszeit verschlechtert werden sollten. »Weiterhin 10,12 Euro Stundenlohn und allenfalls in Zukunft Erhöhungen im Cent-Bereich, außerdem Arbeitszeitkonten mit einer Schwankungsbreite von 100 Minus- bis 100 Plusstunden und dann noch die Festschreibung von 96 Überstunden pro Jahr – das ist mit uns nicht zu machen«, sagte Konny Wronowski, Sprecher der Verdi-Vertrauensleute bei Zalando Brieselang und Vorsitzender der Tarifkommission. Nicht zuletzt möchte das Unternehmen weitgehende Screenings tarifvertraglich festschreiben: Gesundheitschecks sollen etwa angeordnet werden können, wenn Zweifel an der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten bestehen. Darüber hinaus möchte Zalando einen Freibrief für Datenscreenings. »Das verstößt klar gegen den Datenschutz«, so Hoffmann-Achenbach.

Während die Beschäftigten aus Brieselang Erfahrungen mit Verhandlungen über einen Anerkennungstarifvertrag Einzel- und Versandhandel sowie mit Streiks sammeln, ist der Protest an anderen Zalando-Standorten noch nicht ganz so weit gediehen. Aber es tut sich fast überall etwas. Immer mehr Beschäftigte treten Verdi bei, Betriebsräte und Vertrauensleutestrukturen entstehen.

Nicht einmal zehn Jahre ist der Onlineversandhändler Zalando alt. Doch seit den Anfängen als Startup in Berlin hat das Unternehmen eine rasante Expansion hingelegt: So arbeiten allein in der Hauptstadt an die 6.000 Menschen für Zalando – vorwiegend in Callcentern und der Verwaltung. Der Umschlag der bestellten Ware findet außerhalb der großen Städte statt: Im brandenburgischen Brieselang, im thüringischen Erfurt, im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach und im baden-württembergischen Lahr stehen die gigantischen Hallen, in denen Zalando-Beschäftigte Bestellungen und Retouren bearbeiten und die Pakete auf den Weg bringen.

Die Arbeit ist anstrengend, die Entlohnung miserabel. Während in Briese­lang 10,12 Euro Stundenlohn brutto gezahlt werden, bekommen die Beschäftigten in Erfurt gar nur 9,69 Euro, in Mönchengladbach sind es 10,50 Euro. Der Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel in Brandenburg legt hingegen als niedrigsten Stundenlohn 12,52 Euro fest, außerdem eine 38-Stunden-Woche, 30 Tage Jahresurlaub, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Zuschläge für Überstunden, Spät- und Nachtarbeit. »Zalando behauptet zwar, ein Logistikunternehmen zu sein. Doch tatsächlich verkauft es an Endkunden, so dass die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels zu gelten hätten«, sagte Erika Ritter, Fachbereichsleiterin Handel im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg und Verhandlungsleiterin bei den Tarifverhandlungen für Brieselang mit Zalando, anlässlich der Gründung einer Tarifkommission Ende April in Falkensee.

Gestreikt wurde bisher noch an keinem weiteren Standort, aber in Erfurt werden immer mehr der Beschäftigten aktiv und sind zudem gut vernetzt mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Brieselang. In Mönchengladbach schauen viele interessiert Richtung Osten, und vor kurzem gab es am Standort einen Aktionstag. Auch die Berliner Zalando-Mitarbeiter rühren sich zunehmend: Im internationalen Callcenter steigt der Anteil der Verdi-Mitglieder, einen Betriebsrat gibt es dort ebenfalls.

Es wird für Zalando Zeit, Tarifverträge und Mitbestimmung zu akzeptieren – schließlich ist der Onlineversandhändler längst ein internationales Unternehmen in der Rechtsform einer SE (Societas Europaea), an dem die schwedische Investmentgesellschaft Kinnevik mit gut 30 Prozent das größte Aktienpaket hält.