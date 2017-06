Bewohner der Erde!

So war es im Juni 2007 in Rostock, als die Linke innerplanetarisch gegen G 8 protestierte Foto: REUTERS/Christian Charisius

So wirklich verkabelt ist der moderne Mensch ja nicht. Ungeachtet diverser Zukunftsvisionen des zwanzigsten Jahrhunderts. Den Leuten von heute stecken höchstens die plastikisolierten Drähte ihrer Telefonohrstöpsel im Kopf. Und das eigentlich auch nur, um die Mini-Lautsprecher nicht zu verlieren. Ansonsten läuft zumindest beim Endkonsumenten in der digitalen Welt ziemlich viel drahtlos. Ob Mobilfunk, Bluetooth oder RFID – die einschlägig bekannten Technologien nutzen dabei elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Frequenzen. Den Mensch-Maschine-Verknüpfungen, die es auf diesem Feld schon gibt sowie den Direktverdrahtungen wie etwa bei der Tiefenhirnstimuation forschen Jennyffer Puhle und Dörte Wustrack in ihrem Feature »Totally wired: I’m a Cyborg – is that okay?« (DLF 2016; Di., 19.15 Uhr, DLF) nach. Schon 1981 sangen The Fall: »I'm totally biased. Totally wired. / You don't have to be weird to be wired.«

Dem klangkünstlerischen Potential elektromagnetischer Wellen in Form von sogenanntem Elektrosmog schenkt übrigens Christian Galarreta später diese Woche in »Every Time A Ear di Soun: Raw Field Recordings II: Electromagnetic Detritus« (Documenta 14/DKultur 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) seine Aufmerksamkeit.

Am morgigen Mittwoch sollte man dann dem Radio einen Besuch im Kino abstatten. Beziehungsweise umgekehrt. In der aus dem Babylon Berlin Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz in den Äther gebrachten Sendung »Radio eins live aus dem Babylon« (montags bis freitags, 19 bis 21 Uhr, Radio eins) sind am 28.6. Sandra und Kerstin Grether von der Band Doctorella zu Gast. Sie sprechen über die erste Ausgabe der Konzertreihe »Ich brauche eine Genie – Feminismus, Popkultur, Spaß und so«. Veranstaltet wird sie von ihrem Label »Bohemian Strawberry« in Zusammenarbeit mit der Agentur »Am Start« am Donnerstag, 29.6., in der Kantine am Berghain. Es treten auf: Chefboss, die Jolly Goods und Zuckerklub, außerdem gibt es eine Lesung von Margarete Stokowski, und als DJ legt The Ninette auf.

Am Donnerstag morgen bietet sich für Frühaufsteher Gelegenheit, »Knarf Rellöm am Start: Bewohner der Erde! Hier spricht die außerplanetarische Opposition« (Do., 9 Uhr, FSK) zu hören. Darin wird unter anderem dem kommenden G-20-Gipfel musikalisch und intellektuell die Stirn geboten. FSK ist auch ansonsten bei dem anstehenden Gipfel und den Gegenprotesten dabei – wie diese Zeitung übrigens auch. Hierzu spricht auch performativ-poetisch »Der Sophist: Die Spaltung der Linken – Spezial« (Do., 20 Uhr, FSK) und zwar als Call-in-Sendung. Merke: »Der furchtbare Historismus kann über Bord, sofern wir denn ein Schiff haben.«

Ein tolles Hörspiel läuft mit Anne Leppers »Die Riesenfaust« (WDR 2016; Do., 19 Uhr, WDR 3). Titelgebendes Objekt ist die von einem kontrolliert außer Kontrolle geratenen Polizeichor herbeigesehnte gottgleich alles zertrümmernde Ordnungsgewalt.

Klassikertime in Form einer recht aktuellen Neuauflage ist dann mit Thomas Bernhards »Das Kalkwerk« (ORF 2015; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) angesagt. Und einen originalen Hörspielklassiker gibt es mit Ror Wolfs »Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika« (SWF/HR/NDR/WDR 1986; So., 14 Uhr, HR 2 Kultur). Ein interessantes Feature auf Basis einer Russlandreise bieten Antje Leetz und Charlotte Misselwitz mit »Amazonen der Roten Armee – sowjetische Frauen während des Zweiten Weltkriegs« (DKultur 2017; Ursendung Sa., 18 Uhr, DKultur). Vielversprechend auch das Stadtentwicklungsfeature von Martin Daske, Carmen Gräf und Burkhard Schmid »Kiez und Kies – der Sound der Gentrifizierung« (SWR 2017; Ursendung So., 14 Uhr, SWR 2). Und die Premiere von Elfriede Jelineks »Am Königsweg« (BR 2017; Ursendung So., 15 Uhr, Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2), ihre literarische Auseinandersetzung mit Donald Trump, sollte man sich auch unbedingt anhören!