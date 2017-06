In Zeiten der Pandas

Nächste »große Persönlichkeit«: Flughafenempfang am Samstag Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Beim Empfang für zwei Pandabären am Wochenende in Berlin habe sich der chinesische Botschafter dem Transportkäfig des einen »etwas zu sehr« genähert, teilte die Nachrichtenagentur AFP mit: »Jiao Qing stellte sich auf seine Tatzen, brüllte laut und drückte sich gegen die Plexiglasscheibe, woraufhin der Diplomat in einer Mischung aus Schreck und Lachen aufschrie«. Vor dem G-20-Gipfel werden sich Kanzlerin Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping mit den Bambusfressern zeigen. Der Staatsakt kann als vorläufiger Höhepunkt der sogenannten Panda-Diplomatie gelten, deren Anfänge Jan Mohnhaupt im Buch »Der Zoo der anderen« auf die frühen 70er datiert.

Der Westberliner Zoo bemühte sich damals schon länger um solche Tiere, die als Vegetarier gelten, obwohl sie Hackfleisch mampfen, und wohl auch für ihre legendäre sexuelle Enthaltsamkeit gemocht werden. Entfacht wurden die Begehrlichkeiten im August 1958 in der Hauptstadt der DDR vom Direktor des dortigen Tierparks, den jedes Ostberliner Kind als »Doktor Doktor Doktor Dathe« kannte. »Betont lässig lehnt« der freundliche Volkserzieher bei Mohnhaupt in jenem Sommer an einem »unscheinbaren Rundkäfig«, in dem ein Panda kauert. Ein österreichischer Tierhändler hatte das Exemplar dem weitläufigen Landschaftsgarten, der vor allem von Freiwilligen angelegt worden war und bis heute mit erstaunlich wenig Gitterstäben auskommt, für kurze Zeit überlassen. Zum zweiten Mal war so ein Tier in Deutschland zu sehen (der Vorgänger soll auf einer Rundreise durch die deutschen Zoos 1939 »beinahe den gesamten Reichsbestand an Bambus vertilgt haben«). Binnen drei Wochen kamen 400.000 Besucher nach Friedrichsfelde. Über das Jahr wurden rund 1,7 Millionen gezählt – 200.000 mehr als in Zoo und Aquarium in Westberlin. Zahlen des Grauens für den dortigen Direktor Heinz-Georg Klös, der Dathe in fachlicher Hinsicht weit unterlegen war, aber ein Händchen fürs Geldeinsammeln und werbewirksame Events hatte, hier also mit den eigenen Waffen geschlagen wurde.

In den 60ern blieben Klös’ Bemühungen um Pandas vergeblich. Die Volksrepublik verschenkte nur ein einziges Paar, und das an Nordkorea. Klös blieben Präsente wie der Weißkopfseeadler »Willy Brandt«, den Robert Kennedy ihm 1962 mit guter Miene vermachte, was das ND bemerken ließ, dass dieser Brandt »am liebsten tote Ratten frisst«. Das Wappentier stellte sich auch noch als »typisches amerikanisches Geschenk« heraus (Putin neulich angesichts einer leeren DVD-Hülle) – es konnte kaum schlucken, und seine verhornten Klauen machten es ihm unmöglich, auf einem Ast zu sitzen.

1971 kam die Panda-Diplomatie mit der Schenkung zweier Bären an Japan in Schwung. Die nächsten Paare gingen an Washington, Paris und London. Klös machte Druck bei Helmut Schmidt, und der meldete im Frühjahr 1980 Vollzug, was den sowjetischen Botschafter in Bonn, Wladimir Semjonow, zu einer Protestnote veranlasste, die den Status der Frontstadt betraf. Als die Pandas im November im Zoo eintrafen, sollen Hunderte »Hoch soll’n se leben« gesungen haben. Als das Weibchen drei Jahre später vor aller Augen dahinsiechte, nahm Bürgermeister Richard von Weizsäcker offiziell Abschied von »einer großen Persönlichkeit der Stadt« – eine seiner letzten Amtshandlungen vor dem Amtsantritt als Bundespräsident im Mai 1984.

Neben Infotainment bietet »Der Zoo der anderen« sachdienliche Hinweise etwa zur DDR des Jahres 1955, die den Beruf des Tierpflegers als erstes Land der Welt anerkannte und vier Hyänen und sechs Löwen nach Beijing verschiffen ließ, und zwar von der Hamburger HAPAG-Reederei »zusammen mit hundert Schafen als Futtervorrat«. Der Deal wurde wenig später als politisches Desaster eingeschätzt, der Verantwortliche floh kurz vor dem Mauerbau in den Westen, wo ihm »Männer in ihren billig glänzenden Ledermänteln« auflauerten, die bei der Stasi bekanntlich direkt von der Stange auf die Haut genäht wurden. Überhaupt geht es etwas zu oft um Leute, die »nur nach drüben – in den Westen« wollten. Aber da muss man wohl durch in den Zeiten der Pandas.