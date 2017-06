Armut beim Champion

Offene Armut: Bettler an einer Straßenkreuzung in der Metropole Sydney 2016 Foto: REUTERS/David Gray

Australien ist Weltmeister. Globaler Champion beim Wirtschaftswachstum, um genau zu sein. Seit 26 Jahren boomt Down Under. Zwar gab es kleine Ausrutscher, zuletzt im dritten Quartal 2016 mit einem Minus von 0,4 Prozent. Doch da eine Rezession erst festgestellt wird, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) über mindestens sechs Monate hintereinander zurückgeht, können sich die 24 Millionen Australier als Rekordhalter fühlen. Mit den bescheidenen 0,3 Prozent Plus zwischen Januar und März dieses Jahres wurden in der globalen Statistik die bisher an der Spitze liegenden Niederländer überflügelt. Die hatten es einst auf 103 Quartale anhaltendes BIP-Wachstum gebracht, was 2008 bei Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise endete. Damals war auch Australien in schweres Fahrwasser geraten. Vor allem die Nachfrage nach Bodenschätzen, mit Abstand Exportgut Nummer eins des Landes, verhinderte größere ökonomische Verwerfungen, wie sie in anderen Staaten auftraten. Chinas (und mit Abstrichen Indiens) immenser Energie- und Rohstoffhunger war oft die Rettung für das Aussehen der Statistik. Von Oktober bis Dezember 2016 lag das Wachstum sogar bei einem Prozentpunkt, für das laufende und das kommende Quartal sind Werte von 0,6 bis 0,7 Prozent vorausgesagt.

Doch der neue Status beschäftigt mehr die Medien als die Bevölkerung. Zwar geht es den Australiern vergleichsweise gut. Die offizielle Arbeitslosenrate ist im April und Mai noch einmal um jeweils zwei Zehntelpunkte gefallen, lag zuletzt laut Statistikbehörde bei 5,5 Prozent. Das ist ein Wert, der bei einigen anderen Industrienationen Neidgefühle aufkommen lassen dürfte. Auch die Prognosen bleiben positiv. Für 2017 wird ein Jahresdurchschnitt von 5,7 Prozent Erwerbslosigkeit, ein noch etwas geringerer für 2018 vorausgesagt.

Schon im Februar hatten die beiden Flaggschiffe der australischen Wirtschaft für positive Schlagzeilen gesorgt: Die Bergbaugiganten BHP Billiton und Rio Tinto hatten es 2016 wieder in die Gewinnzone geschafft. Weltmarktchampion BHP verzeichnete allein im zweiten Halbjahr einen Nettoprofit von umgerechnet 3,2 Milliarden US-Dollar (2,86 Milliarden Euro). Konkurrent Rio Tinto schloss 2016 mit einem Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar ab – nachdem 2015 ein Minus von fast 900 Millionen stand. Und BHP Billiton konnte dank gestiegener Förderung seiner größten Eisenerzmine in der Pilbara-Region (Westaustralien) im Verbund mit einem spürbaren Preisanstieg satte Gewinne ausweisen.

Die Profite der Bergbaufirmen sowie relativ große Erlöse in einigen anderen Branchen sind nur ein Teil der Wahrheit. Solche Zahlen und das Dauerwachstum können eine andere Tatsache nicht verdecken: Noch nie war Australien zugleich so arm. Die letzte offiziell vorliegende Jahresstatistik, die von 2014, wies aus, dass 12,6 Prozent der Bevölkerung unter der von der Industrieländervereinigung OECD definierten Armutsgrenze leben muss (wer über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens im Lande verfügt; jW). Das war ein Anstieg gegenüber jenen 11,8 Prozent, die ein Jahrzehnt zuvor konstatiert wurden. So wachsen 730.000 Kinder in einem der reichsten Länder der Erde in Armut auf, wie die Nichtregierungunsorganisation Australian Council of Social Service (ACOSS) errechnet hat. Der entsprechende Wert war über ein Jahrzehnt sogar um zwei Prozentpunkte gestiegen. Dies liegt beispielsweise daran, dass alleinerziehende Eltern oder Familien mit vielen Kindern am ehesten zu den Opfern beim Abbau sozialer Sicherungssysteme gehören. Sie geraten bei Arbeitsplatzverlust oder dem Streichen staatlicher Beihilfen schnell in eine prekäre Lage. Ähnlich gefährdet sind Ältere oder Menschen mit Erkrankungen. Ein Indiz: Die Warteliste für die 320.000 australischen Sozialwohnungen zählt derzeit weit über 100.000 Eintragungen. Für viele dieser Familien ist die Sozialwohnung die letzte Rettung, private Mieten fressen selbst bei Menschen mit durchschnittlichem Einkommen einen Großteil des Monatsbudgets auf.

Der ACOSS hat über die Jahre stets den Finger in die Wunde gelegt und die Politik zu notwendigen Weichenstellungen ermahnt, bisher weitgehend ungehört bei den in Canberra Regierenden, so auch der seit Herbst 2015 amtierenden Administration der Konservativen Partei von Premier Malcolm Turnbull. Fakt ist ebenfalls, dass die Armutszahlen unter den Aborigines noch deutlich höher liegen als beim nichtindigenen Bevölkerungsteil. Und auch viele derjenigen, die im klassischen Einwanderungsland Australien relativ neu sind, haben es oft schwerer als die Alteingesessenen, besagen die Statistiken. Die NGO geht davon aus, dass die Armutsquote inzwischen längst die 13-Prozent-Marke überwunden hat, und spricht von einer Schande für das Land. Die Vorsitzende Cassandra Goldie verwies in einer Mitteilung vom 13. Juni auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die sich in den knapp zehn Jahren seit der globalen Finanzkrise verdreifacht habe, und die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit. »Für jede freie Stelle gibt es zehn Bewerber. Unser großes Problem ist der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt die Sorge, dass Menschen aufgeben, komplett die Hoffnung verlieren – auch junge Leute.«