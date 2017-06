Unsere Besten des Tages: Stalin und Putin

Foto: REUTERS/Stringer

Die Nachrichtenagentur AFP ist empört über die Undankbarkeit der Russen. Nur sechs Prozent der Befragten einer Umfrage des Lewada-Zentrums halten Michail Gorbatschow für die wichtigste Persönlichkeit aller Zeiten. Damit schaffte es der Totengräber der Sowjetunion gerade noch so in die Liste der 20 meistgenannten Namen, die das unabhängige Institut am Montag veröffentlichte. »Stalin wird dagegen trotz der von ihm verantworteten Greueltaten bis heute verehrt«, kommentierte wutschnaubend der diensthabende AFP-Redakteur. Denn Josef Wissarionowitsch wurde von 38 Prozent der Befragten genannt – und steht damit auf Platz eins des Rankings der »herausragendsten Menschen«. Rund 20 Millionen Menschen seien Opfer des »stalinistischen Terrors« geworden. Und dann findet man so jemanden wichtiger als Gorbi? Skandal!

Die Meinungsforscher vom Lewada-Zentrum hatten – wie sie es alle fünf Jahre machen – 1.600 Menschen quer durch Russland gebeten, die zehn ihrer Meinung nach wichtigsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu nennen. Herausgekommen ist ein Ranking mit 20 Namen, die von mindestens sechs Prozent der Befragten genannt wurden.

Fast genauso bedeutend wie Stalin ist für die Russen demnach ihr gegenwärtiger Präsident Wladimir Putin. Er kommt auf 34 Prozent und teilt sich so den zweiten Platz mit dem Dichter Alexander Puschkin. Vierter ist Lenin, für den 32 Prozent votierten. Außerdem in der Liste der 20 Größten und Besten: Juri Gagarin, Leonid Breschnew und Georgi Schukow! Der erste Ausländer in der Rangliste ist übrigens Napoleon mit neun Prozent auf Platz 14. Auch Albert Einstein und Isaac Newton finden sich mit jeweils sieben Prozent im Ranking wieder. Meine lieben Russen, so kommt ihr aber nie in die westliche Wertegemeinschaft!