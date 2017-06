Arm im Alter trotz viel Arbeit

Obst und Gemüseverteilung in Trier, Mai 2009: Schon seit Jahren sind viele Kunden der Tafeln ältere Menschen, deren Einkünfte nicht zum Überleben reichen Foto: Harald Tittel/dpa

Eigentlich nicht wirklich etwas Neues: Seit Jahren weisen Gewerkschaften und der Paritätische Wohlfahrtsverband darauf hin, dass Altersarmut demnächst ein gravierendes Problem sein wird. Weil das Niveau der gesetzlichen Rente von den Regierungen der letzten beiden Jahrzehnte immer weiter gesenkt worden ist. Und weil die Ausbreitung eines gewaltigen Niedriglohnsektors von der Politik stark gefördert wurde.

Am Montag veröffentlichte auch die Bertelsmann-Stiftung eine Studie zum Thema Einkünfte im Alter. Danach könnte in 20 Jahren jeder fünfte Neurentner »von Armut bedroht« sein. Sprich: Die Betroffenen haben weniger als 958 Euro monatlich zur Verfügung und müssen davon sowohl die Miete bezahlen als auch ihren Alltag bestreiten. Heute liegt die sogenannte Armutsrisikoquote bei den 67jährigen bei 16 Prozent. Besonders von Altersarmut betroffen sind der Prognose zufolge alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeiterwerbslose. Laut Simulationsberechnungen wird besonders der Anteil der Frauen dramatisch ansteigen, die von staatlichen Leistungen abhängig werden, weil ihr Einkommen nicht fürs Leben reicht. Laut Studie steigt ihr Anteil von heute 16,2 auf 27,8 Prozent im Jahr 2036 an. Insgesamt werden dann voraussichtlich sieben Prozent der Neurentner auf staatliche Unterstützung angewiesen sein. 2015 betraf dies 5,4 Prozent.

Für die Untersuchung haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Szenarien durchgerechnet. Basis sind Haushaltsdaten, mit denen die zukünftigen Alterseinkommen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge prognostiziert werden.

Als Ursachen für die Entwicklung sehen die Autoren die Zunahme unsicherer Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor und von Zeiten der Arbeitslosigkeit. »Minijobs, lange Phasen der Erwerbslosigkeit und niedrige Löhne« gehörten für immer mehr Beschäftigte zum Alltag, schreiben sie. Die Stiftung konstatiert immerhin, dass die von der Politik geschaffenen Instrumente der privaten Altersvorsorge nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Christof Schiller, Arbeitsmarktexperte der Stiftung, forderte eine bessere Integration der »Risikogruppen« in den Arbeitsmarkt. Die aktuellen Bestrebungen der Regierung, das Rentenniveau zu stabilisieren, seien zwar zu begrüßen, hülfen aber denjenigen nicht weiter, »die schon während ihrer Berufsjahre nur schlecht von ihrem Gehalt leben können«.

»Die Zahlen zeigen, die Bundeskanzlerin irrt, wenn sie meint, man müsse bis 2030 nichts tun und könne notwendige Entscheidungen mit einer Rentenkommission auf die lange Bank schieben«, sagte Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, warnt vor einer »Lawine der Altersarmut«, die auf Deutschland zurolle. Neben einer Rentenreform sei auch eine Reform der Altersgrundsicherung nötig, forderte er am Montag. Der Regelsatz müsse von aktuell 409 auf 570 Euro zuzüglich Wohnkosten angehoben werden.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sagte in Reaktion auf die Veröffentlichung, sie werde weiter für eine »Solidarrente« kämpfen. Der Rentenexperte Hans-Adalbert Rürup sagte im Deutschlandfunk, für armutsgefährdete Menschen sei die Solidarrente wichtiger als die Höhe des Rentenniveaus. Allerdings würden von ihr nach den Plänen von Nahles und der SPD nur langjährige Beitragszahler profitieren. Rürup war 2002/2003 Chef der »Sachverständigenkommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkommen«, die das Konzept für die unter »Rot-Grün« beschlossenen Rentenkürzungen lieferte.

Die Kopplung der Altersbezüge an die Beitragszahlungen wird von vielen Experten als ein wesentlicher Grund für die Ausweitung der Altersarmut in Zeiten »gebrochener« Erwerbsbiographien angesehen. Die Linkspartei fordert daher unter anderem eine Aufwertung geringer Einkommen bei der Rentenberechnung und eine »armutsfeste Mindestrente« von 1.050 Euro monatlich, die ohne Bedürftigkeitsprüfung gezahlt werden soll. Fachleute plädieren zudem für eine drastische Ausweitung des Kreises der Beitragszahler.(mit Agenturen)