Der Anfang vom Ende

Bei der Planung der Sommeroffensive war die Führung der Wehrmacht irrtümlich davon ausgegangen, dass die Sowjetunion kaum noch über militärische Reserven verfügte. Das Gegenteil war der Fall – ein Rotarmist bei der Verteidigung Stalingrads (1942) Foto: RIA Novosti archive, image #844 / Zelma / CC-BY-SA 3.0

Am 21. Juni 1941 eröffnete die Wehrmacht einen gigantischen Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion. In grenzenloser Überschätzung der eigenen Möglichkeiten glaubten die Naziführer, der Feldzug werde nur ein »Blitzkrieg« sein. In höchstens vier Monaten habe man die Sowjetunion niedergeworfen (junge Welt-Thema vom 29.9.2016). Die ersten Wochen des Krieges schienen ihnen recht zu geben. Am 3. Juli 1941 notierte der Generalstabschef des Heeres, Franz Halder: »Es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, dass der Feldzug gegen Russland innerhalb von 14 Tagen gewonnen wurde.« Doch zunehmender Widerstand der Rotarmisten und der Partisanen verzögerten den Vormarsch. Die Wehrmacht erlitt enorme Verluste. Halder klagte am 23. November 1941: »Ein Heer, wie wir das bis Juni 1941 hatten, wird uns künftig nicht mehr zur Verfügung stehen.«

Keines der befohlenen Ziele wurde erreicht. Im Norden hielt Leningrad stand. Im Süden konnte Rostow nicht erobert werden. Am 5. Dezember wurde die Wehrmacht bei Moskau von einer sowjetischen Gegenoffensive überrascht. Trotz Durchhaltebefehlen geriet der Rückzug vielerorts zur Flucht. Mehr als 400 Kilometer wurden die Faschisten bis März 1942 nach Westen getrieben. Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) befahl am 8. Dezember den »Übergang zur Verteidigung«. Der »Blitzkrieg« war gescheitert.

Schwindendes Überlegenheitsgefühl

In der Schlacht um Moskau wurde die Wehrmachtsführung mit einem Phänomen konfrontiert, das bis dahin nicht aufgetreten war. Die Kommandostellen registrierten einen signifikanten Einbruch der Kampfmoral im Ostheer. Angesichts der Realität auf den Schlachtfeldern griff offensichtlich die Nazipropaganda von der Überlegenheit der deutschen Führung, der Soldaten und der deutschen Waffen über die slawischen Untermenschen nicht mehr. Am 9. Dezember 1941 meldete der Oberbefehlshaber der südwestlich von Moskau stehenden 2. Panzerarmee, Heinz Guderian: »Vertrauenskrise ernster Art in der Truppe.« Diese Meldungen führten zu Maßnahmen auf höchster Ebene, die selbst die operativen Grundlinien des geplanten Sommerfeldzuges 1942 betrafen. Als erste Stufe des Feldzuges waren mehrere Nebenoperationen vorgesehen, die der Verbesserung der Ausgangsstellungen dienen sollten. Die Wehrmachtsführung hatte in der Weisung Nr. 41 vom 5. April 1942 für den Sommerfeldzug angeordnet, auch bei den Nebenoperationen »einen überwältigenden Einsatz sämtlicher verfügbaren Angriffsmittel des Heeres und der Luftwaffe sicherzustellen, um schnelle und durchschlagende Erfolge zu erreichen«. Dadurch werde »schon vor dem Beginn der großen Frühjahrsoperationen in der eigenen Truppe die unbedingte Siegeszuversicht wieder gestärkt« und ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den Rotarmisten aufgebaut.

Den Naziführern war bald bewusst geworden, das der Krieg länger dauern und anders als geplant verlaufen werde. Vor der Schlacht von Moskau waren sie bei den Planungen für die Rüstung von einem schnellen Sieg über die SU ausgegangen. Mit dem eroberten Ostimperium im Rücken wollte man den Kampf gegen die angelsächsischen Mächte um die Weltherrschaft aufnehmen. Vor allem die Luftwaffe und die Kriegsmarine sollten dazu ausgebaut werden. Angesichts der Niederlage vor Moskau im Januar 1942 wurde jedoch in der Kriegsproduktion umgesteuert. Es ging nun um einen kurzfristig erheblich zu steigernden Ausstoß von Munition, Waffen und Panzern für das Heer. Im Produktionsprozess erfolgten gravierende Änderungen. Unter dem neuen Rüstungsminister Albert Speer wurde den Monopolherren und Unternehmerorganisationen die Lenkung der Kriegswirtschaft übertragen.

Die Naziführung ging davon aus, dass die 1941 verfehlten Ziele mit einer neuen Offensive im Jahr 1942 erreicht werden könnten. Die Wehrmacht sollte die Sowjetunion in einem schnellen Feldzug niederwerfen. Der Sieg über die UdSSR sei nach wie vor, so die Auffassung im OKW, der Schlüssel für den »Endsieg«. Die Situation sei günstig, so die Meinung. Man habe durch den Angriff der Japaner auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 Zeit gewonnen. Bis Ende 1941 war man davon ausgegangen, dass die USA schon 1942 in den europäischen Krieg eingreifen könnten. Nazideutschland schloss sich am 11. Dezember 1941 der japanischen Aggression an. Die USA seien in Asien gebunden und die Errichtung einer zweiten Front in Westeuropa frühestens 1943 möglich, so die Meinung im OKW.

Die Wehrmachtsführung konnte wegen der vorangegangenen Verluste für den »zweiten Anlauf« zur Niederwerfung der UdSSR nicht mehr an der gesamten Front mit den drei strategischen Großverbänden, den Heeresgruppen, angreifen. Sie verlegte den Schwerpunkt in den Bereich der Heeresgruppe Süd. An anderen Frontabschnitten wollte man zur strategischen Verteidigung übergehen. Von den Vasallen Italien, Ungarn und Rumänien wurde die Bereitstellung zahlenmäßig großer Truppenkontingente gefordert.

Das OKW ging davon aus, dass die personellen und materiellen Verluste der Roten Armee in den Kämpfen bis zum Frühjahr 1942 derart hoch gewesen seien, dass sie nicht mehr ausgeglichen werden könnten. Die sowjetische Führung habe schon ihre letzten Reserven einsetzen müssen, so die gängige Meinung. Hitler erklärte in einer Lagebesprechung am 2. April 1942: »Aus Gründen der industriellen Kapazität ist es unwahrscheinlich, dass der Russe namhaft neue Armeen aufstellen kann.«

Hauptziel Öl

Grundannahme der Sommeroffensive 1942 war: Wenn es gelänge, die im Süden vermuteten Sowjetarmeen zu vernichten und der Sowjetunion die bedeutenden Rohstoff-, Verkehrs- und Industriezentren sowie die landwirtschaftlichen Versorgungsgebiete an Donezk, Don und Wolga sowie das Öl des Kaukasus zu entreißen, werde die UdSSR zusammenbrechen. Vorrangiges Ziel waren die kaukasischen Ölfelder. In der Lagebeurteilung des Wehrmachtsführungsstabes im OKW vom 6. Juni 1942 mit dem Titel »Wehrkraft 1942« wurde festgestellt: »Die Mineralölversorgung« sei eine »der schwächsten Stellen der Wehrkraft (…), der Mangel an Mineralöl (…) ist so groß, dass die Operationsfreiheit aller drei Wehrmachtsteile beeinträchtigt (…) ist.«

In der Weisung Nr. 41 heißt es, das Ziel des Sommerfeldzuges sei es, »die den Sowjets noch verbliebene lebendige Wehrkraft endgültig zu vernichten, (…) ihnen die wichtigsten kriegswirtschaftlichen Kraftquellen (…) zu entziehen, (…) die Ölgebiete im kaukasischen Raum und den Übergang über den Kaukasus selbst zu gewinnen.« Das Verkehrs- und Rüstungszentrum Stalingrad sei zu besetzen und die Wolga als wichtige Verkehrsader zu sperren.

Politisch erhoffte sich die deutsche Führung, ein Auftauchen der Wehrmacht an den Kämmen des Kaukasus werde die Türkei, die bis dahin in einem wohlwollend neutralen Verhältnis zu Nazideutschland stand, offen in das Lager der Faschisten treiben.

Mit der Eroberung der Wolgamündung bei Astrachan, der Westküste des Kaspischen Meeres sowie der Kaukasusübergänge wäre auch die bislang sichere südliche Verbindungsroute der Sowjetunion zu ihren westlichen Alliierten unterbrochen. Dieser »persische Korridor« verlief von Basra ans Kaspische Meer.

Die Eroberung der Kaukasusregion sollte zugleich die Voraussetzung für die Inangriffnahme weiterreichender Expansionspläne in Richtung Mesopotamien und Persischer Golf schaffen. Noch während der Schlacht um Moskau wurden diese transkaukasischen Ziele des Jahres 1942 in Anknüpfung an schon vor dem Überfall auf die Sowjetunion erarbeitete Vorstellungen diskutiert. Halder notierte am 6. Dezember 1941 über eine Beratung mit Hitler: »Im Hintergrund Gedanke an Kleinasien.« Am 3. Januar 1942 begründete Hitler gegenüber dem japanischen Botschafter in Berlin, Hiroshi Oshima, eine Offensive gegen den Kaukasus damit, dass »man an das Öl und an den Iran und Irak herankommen« möchte. Als die Sommeroffensive scheinbar unaufhaltsam gegen Stalingrad und den Kaukasus rollte, bekräftigte Hitler am 5. August 1942 gegenüber seinen Generalen: »Wir müssen unter allen Umständen (über den Kaukasus, jW) in die mesopotamische Tiefebene herunter und den Engländern in Mossul das Öl wegnehmen.« Noch am 19. November 1942, dem Tag der sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad, beauftragte Hitler die Seekriegsleitung mit verstärkten Aktivitäten gegen alliierte Schiffsbewegungen von Südafrika in den Mittleren Osten zur »Entlastung (…) des späteren Vorgehens nach dem Nahen Osten.«

Gefährliche Streitmacht

Für die Sommeroffensive stellte die Wehrmacht ein gewaltiges Truppenkontingent bereit. Der mit der Offensive beauftragten Heeresgruppe Süd unter Generalfeldmarschall Fedor von Bock wurden zwischen Kursk und der Krim vier allgemeine und zwei Panzerarmeen mit mehr als 70 Divisionen zugeführt. Fast alle Verbände erhielten moderne Waffen, Fahrzeuge und vor allem Kampfwagen. Die der Heeresgruppe zugeteilte Luftflotte 4 verfügte über 1.600 der etwa 2.000 an der Ostfront eingesetzten Flugzeuge.

Der faschistische Angriff auf Stalingrad, Juli bis September 1942 Foto: jW Archiv

Obwohl das faschistische Ostheer seit Beginn der deutschen Aggression gegen die Sowjetunion bis zum 20. Juni 1942 mehr als 40 Prozent seiner Mannschaftsstärke eingebüßt hatte, wurden die Angriffsdivisionen auf volle Mannschaftsstärke gebracht. Die Kräftemassierung erfolgte einmal durch Abzüge von den beiden anderen Heeresgruppen. So wurde u. a. die als äußerst kampfstark geltende 4. Panzerarmee von der Heeresgruppe Nord an die Heeresgruppe Süd abgegeben. Zum anderen kamen mehrere Großverbände aus den besetzten Westgebieten, vor allem aus Frankreich, da man dort keine westalliierte zweite Front zu befürchten hatte.

Der Heeresgruppe wurden weiterhin zwei rumänische, eine ungarische und eine italienische Armee mit zusammen 51 Divisionen zugeteilt. Diese hatten allerdings wegen der deutlich schlechteren Ausrüstung einen geschätzten Kampfwert von 50 Prozent einer vergleichbaren Wehrmachtsdivision. Außerdem litt deren Kampfkraft darunter, dass bei vielen Soldaten der Vasallenstaaten die Erkenntnis reifte, nur als Kanonenfutter den deutschen Herrenmenschen zu dienen.

Größere Schwierigkeiten bereitete der Wehrmachtsführung die zunehmende Partisanenbewegung. Immer öfter wurden frontfähige Verbände im Hinterland eingesetzt. Nach Halders Forderung, die Partisanenbewegung konsequent zu liquidieren, erging Hitlers Weisung Nr. 46. Darin heißt es: »Die Vernichtung des Bandentums erfordert … härteste Maßnahmen gegen alle, die sich an der Bandenbildung beteiligen oder sich der Unterstützung der Banden schuldig machen.« Das war ein Befehl zum massenhaften Terror gegen die Zivilbevölkerung.

Am 28. Juni begann die faschistische Sommeroffensive unter der Deckbezeichnung »Blau«, ab 30. Juni unter dem Kryptonym »Braunschweig«, mit dem Angriff gegen die Industriestadt Woronesch am Don. Nach der Einnahme der Stadt stieß die Wehrmacht entlang des Flusses nach Süden vor. Einige Tage später begann eine zweite Gruppierung die Offensive aus dem Gebiet südlich von Charkow in Richtung Stalingrad. Die Operationen verliefen erstaunlich gut. Halder notierte: »Gesamtverlauf recht befriedigend.« Der Wehrmacht war die taktische Überraschung der Roten Armee gelungen. Zwar hatte die sowjetische Aufklärung die starke deutsche Gruppierung südlich von Kursk erfasst. Doch konnte das Oberkommando des Heeres die Forderung Halders umsetzen, zur Tarnung der Sommeroffensive bei der sowjetischen Führung die »Fiktion einer Fortführung unseres Angriffs auf Moskau« zu erzeugen. Die Rote Armee zog daraufhin zum Schutz der Hauptstadt starke Kräfte nördlich von Woronesch zusammen. Das erleichterte den Vormarsch der Wehrmacht in Richtung Süden und Südosten erheblich.

Pläne gescheitert

Ende Juli waren das wirtschaftlich bedeutende Donezkbecken, das »Tor zum Kaukasus« Rostow am Don und fast das gesamte Gebiet westlich des Don besetzt. Bis Stalingrad waren es nur noch rund 60 Kilometer. Da die Operationen vordergründig so gut liefen, drängte die deutsche Führung darauf, schnell in den Besitz des kaukasischen Öls zu kommen. Mit der Weisung Nr. 45 vom 23. Juli wurde befohlen, nach der Eroberung Stalingrads mit »schnelle(n) Verbände(n) (…) bis nach Astrachan« am Kaspischen Meer vorzustoßen. Diese Operation war auch als Sicherung der Ostflanke des zeitgleich mit dem Stoß gegen Stalingrad zu beginnenden Angriffs gegen den Kaukasus gedacht. So wurde angeordnet, beschleunigt »die gesamte Ostküste des Schwarzen Meeres in Besitz zu nehmen, (…) den Raum um Grosny zu gewinnen, (…) die Ossetische und Grusinische Heerstraße möglichst auf den Passhöhen zu sperren. Anschließend (…) den Raum um Baku in Besitz zu nehmen.«

Keines der befohlenen Ziele konnte die Wehrmacht erreichen. Anfang August wurden zwar die – völlig zerstörten – Ölanlagen von Maikop erobert, aber die wichtigeren Ölfelder von Grosny und Baku konnten nicht besetzt werden. Gebirgsjäger hissten am 21. August auf dem höchsten Gipfel des Kaukasus, dem Elbrus, medienwirksam die »Reichskriegsflagge«, doch die gesamte Ostküste des Schwarzen Meeres blieb in sowjetischer Hand. Das war um so bedeutender, als dadurch der faschistische Plan scheiterte, die sich rapide verschlechternde Versorgung der breitgefächert dislozierten deutschen Verbände im Kaukasusgebiet durch Lieferungen über See zu verbessern.

In der Stalingrader Richtung konnte die Wehrmacht die Wolga an einigen Stellen erreichen, aber die Stadt nicht vollständig besetzen. Am 19. und 20. November begann nördlich und südlich Stalingrads für die deutsche Militärführung überraschend eine gewaltige sowjetische Umfassungsoffensive unter der Deckbezeichnung »Uran«. Binnen weniger Tage war die faschistische Truppenmassierung zwischen Wolga und Don, nämlich die 6. Armee, Teile der 4. Panzerarmee und rumänische Verbände mit etwa 330.000 Mann, stabil eingekesselt und bis Februar 1943 vernichtet. Um dem Stalingrad-Schicksal zu entgehen, zog sich die 400.000 Mann starke Kaukasusarmee unter großen Verlusten aus dem Gebiet zurück. Die Operation »Blau« bzw. »Braunschweig« war gescheitert.

Bornierte Generale

Die Führung der Sommeroffensive, die sich bald in einen nicht geplanten Herbst- und sogar in einen gefürchteten Winterfeldzug verwandelte, war durch eine unglaubliche Überbewertung der Fähigkeiten und Möglichkeiten des deutschen Faschismus und eine surrealistisch anmutende Unterschätzung der sowjetischen Gesellschaft und ihrer Streitkräfte geprägt. Die Wehrmachtsführung begann die Offensive in der festen Überzeugung, die »lebende Wehrkraft« der Sowjetunion sei gebrochen, und auch die materiellen Verluste der Roten Armee könnten nicht wieder ersetzt werden.

Am 25. Juni 1942, drei Tage vor dem Beginn der Operation »Blau«, erklärte Hitler nach einer Notiz im Kriegstagebuch des OKW: »Der bisherige Eindruck, dass die russische Widerstandskraft im Vergleich mit dem Vorjahre wesentlich schwächer geworden sei, habe sich verstärkt.« Deshalb werde der Feldzug »leichter und schneller durchgeführt als bisher angenommen.« Jeder selbst taktische Erfolg der Wehrmacht schon in den Voroperationen bestärkte die Verantwortlichen in dieser Auffassung und löste bei den faschistischen Eliten eine kaum noch nachvollziehbare Siegeseuphorie aus. Der Diplomat und Widerstandskämpfer Ulrich von Hassel bemerkte bei einem Besuch in Berlin Mitte August 1942 »eine wahre Welle des Optimismus« bei den deutschen Macht- und Einflusseliten.

Auf der euphorischen Welle wurden die »Neuordnungsplanungen« der deutschen Wirtschaft für die »Durchdringung« und systematische wirtschaftliche »Einbindung« der besetzten sowjetischen Gebiete in den deutsch beherrschten europäischen Wirtschaftsraum forciert. In die Zeit der Vorbereitung und Durchführung des Sommerfeldzuges fallen auch die Vervollständigung und großflächige Umsetzung jener gigantischen Mord-, Umsiedlungs- und Germanisierungspläne, die unter der Bezeichnung »Generalplan Ost« bekannt sind. Am 17. November 1942, zwei Tage vor Beginn der sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad, beendete die Behörde des für die besetzten drei baltischen Sowjetrepubliken zuständigen Reichskommissars für das Ostland die Arbeit an ihrem umfangreichen Planungswerk. Nach »Beseitigung« der Juden und Kommunisten wollte man die einheimische Bevölkerung weiterhin deutlich reduzieren. Es sollte »Raum« für eine massenhafte Ansiedlung von Deutschen geschaffen werden. Nach der »rassischen« und politischen Säuberung mit nachfolgender Germanisierung des Gebietes war die Annexion der drei Republiken vorgesehen. Das Baltikum sollte Reichsgebiet mit einem staatsrechtlichen Status wie Thüringen oder Bayern werden. Der Sieg der Roten Armee verhinderte, dass diese und ähnliche Pläne verwirklicht werden konnten.

Erfolgreiche sowjetische Rüstung

Die Siegeseuphorie in Verbindung mit der aus Rassismus und Antikommunismus begründeten Unterschätzung der sowjetischen Gesellschaft und der Roten Armee führte auch zu nicht zutreffenden militärischen Lagebeurteilungen und, darauf fußend, zu einigen offensichtlich falschen operativen Entscheidungen. Diese werden von einflussreichen bürgerlichen Historikern als wichtigster Grund für die deutsche Niederlage benannt. Man konnte dadurch nach 1945 Hitler die Schuld an der desaströsen Niederlage zuschieben, da er sich nach dem Debakel von Moskau auch zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt hatte. Mit dieser Interpretation wird der Blick auf die Hauptursache des sowjetischen Erfolges verstellt. Entscheidend für das Scheitern des Unternehmens »Braunschweig« war, dass sich das Kräfteverhältnis an der Ostfront zugunsten der Sowjetunion wandelte. Der UdSSR war es gelungen, die gesamte Volkswirtschaft auf die Bedürfnisse des Krieges umzustellen und östlich der Wolga riesige neue Industriekomplexe in Betrieb zu nehmen. Der dadurch erfolgte Massenausstoß moderner Rüstungsgüter befähigte die Sowjetführung zur Bildung gewaltiger militärischer Reserven. Das sowjetische Oberkommando konnte, von der Wehrmacht weitgehend unbemerkt, zehn allgemeine Armeen, zwei Panzerarmeen, drei selbständige Panzerkorps und andere Formationen mit zusammen 800.000 hochmotivierten, gut ausgerüsteten Soldaten aufstellen. Diese Streitmacht war die entscheidende Kraft bei der sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad.

Binnen eines Jahres musste die Wehrmacht die zweite strategische Niederlage in der Sowjetunion hinnehmen, von der sie sich nicht wieder erholte. Unter entsetzlich großen Opfern hatte die Rote Armee die strategische Initiative erkämpft. Das Debakel der Wehrmacht an Wolga, Don und Kuban markierte die grundsätzliche Wende im Zweiten Weltkrieg.