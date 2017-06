Auf Kosten anderer Schulformen

Zu jW vom 20. Juni: »›Hunderttausende ­Schüler werden nicht profitieren‹«

Die junge Welt gibt dem NRW-Volksbegehren für die Rückkehr zum 13jährigen Abitur an Gymnasien (G 9) unkritisch eine Plattform, konkret: Das Volksbegehren strebt an, das NRW-Schulgesetz zu ändern. In Paragraph 12 soll angefügt werden: »Der Pflichtunterricht für die Schülerinnen und Schüler beträgt in der Sekundarstufe I maximal 180 Jahreswochenstunden.« An Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen beträgt dieser Wert aber bislang 188 Jahreswochenstunden, ein Minus von acht Stunden. Außerdem soll in Paragraph 18 ergänzt werden: »Der Pflichtunterricht für die Schülerinnen und Schüler beträgt in der Sekundarstufe II maximal 90 Jahreswochenstunden.« An Gesamtschulen beträgt dieser Wert aber bislang 102 Stunden, ein Minus von zwölf Stunden. Es ist dreist, wenn auf der Webseite des G-9-Volksbegehrens abgestritten wird, dass das angestrebte Gesetz auf Kosten anderer Schulformen geht.

Die Gesamtschulen in NRW haben übrigens schon immer G 9. Aber die allermeisten Eltern sehen ihren Nachwuchs mit gymnasialer Empfehlung natürlich lieber unter ihresgleichen am Gymnasium und nicht gemeinsam mit den »Leistungsschwachen« an einer Gesamtschule. Hoffentlich scheitert das gymnasiale Aufbegehren. Und hoffentlich (das Träumen soll man nie aufgeben) erlebe ich noch das Ende des selektierenden dreigliedrigen Schulsystems in Deutschland.

Bernd Klagge, Bonn

Schüler werden vorsortiert

Wenngleich die Rückkehr zum Abitur nach neunjähriger Gymnasialzeit den Lernstress der Schülerinnen und Schüler verringert, ändert sich nichts am menschenunfreundlichen Lehrziel der bürgerlichen Lehranstalten. Unterm Diktat der Note müssen sich die Zöglinge innerhalb einer vorgegebenen Zeit unterschiedliche Lehrstoffe in den Kopf tun, um bei den Lernkontrollen bessere Noten als ihre Lernkonkurrenten zu erzielen. Dieses »Bulimielernen« hat den Zweck, die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Durchschnittsnoten vorzusortieren, und zwar entsprechend den Erfordernissen des Arbeitsmarktes.

Dass die Arbeitsmarkttauglichkeit der Zöglinge das oberste Lehrziel der hiesigen Lehranstalten ist, liegt an der eigentümlichen Beschaffenheit der kapitalistischen Produktionsweise: Um demnächst ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, müssen sich die jungen Menschen für die Berufshierarchie vorsortieren lassen, damit sie die Marktwirtschaftsunternehmen bei Bedarf als »Humankapital« einstellen, mittels dessen Vernutzung bei der Produktion von Waren und Dienstleistungen das investierte Unternehmergeld vermehrt wird.

H. P. Jacobitz, per E-Mail

Rassistischer Apparat

Zu jW vom 8. Juni: »Polizist fällt nach oben«

Dass der Stiefvater des Mörders von Yangjie Li nach der ganzen Story die Karriereleiter nach oben gefallen ist, ist kein Zufall, sondern system- und milieubedingt! (…) In einem von Grund auf rassistisch eingestellten Polizei- und Justizapparat kann nur derjenige etwas werden, der diese Grundhaltung nicht nur teilt, sondern unterstützt und aktiv fördert. (…)

Steffen Weise, per E-Mail

Ausgerechnet der DFB

Zu jW vom 7. Juni: »Risse in Trumps Koalition«

Es ist an Scheinheiligkeit kaum noch zu überbieten, wenn der Deutsche Fußballbund (DFB) von einem Boykott der WM in Katar spricht. Ausgerechnet der DFB, bei dem Berichte über misshandelte Sklavenarbeiter auf den Baustellen nicht mehr als pflichtschuldiges Stirnrunzeln oder gar gleichgültiges Achselzucken hervorriefen? Überhaupt, warum eigentlich gerade jetzt? Die Zustände in Katar sind doch schon lange bekannt, ebenso ist die Terrorunterstützung ein offenes Geheimnis. Was hat sich geändert? Dass jetzt ausgerechnet Saudi-Arabien lautstark diesen Vorwurf erhebt. Genau das wahhabitische Königreich, das den Dschihadismus direkt unterstützt wie wohl kaum jemand sonst. Wäre es nicht eigentlich tragisch, man käme aus dem Lachen nicht mehr heraus …

Ralph Petroff, per E-Mail

Linke Aktionseinheit notwendig

Zu jW vom 10./11. Juni: »›Gleichberechtigt in Berlin und in Brüssel‹«

Es muss schon als Erfolg gewertet werden, wenn dem Ältestenrat der Linkspartei die Aufmerksamkeit zugedacht wird, die er verdient und leider »dank« eines Herrn Gysi in der Vergangenheit nicht erfahren hat. Auch wenn solche Gespräche wichtig sind, bleiben Zweifel bestehen. Wenn Die Linke im eigenen Land nicht gewillt bzw. in der Lage ist, mit anderen linksorientierten Parteien, Vereinen und Organisationen konstruktiv zusammenzuarbeiten, wie soll das denn auf internationalem Parkett realisiert werden?

Die Stärke des Neoliberalismus entspringt doch der Schwäche und Zerstrittenheit der linken Bewegung insgesamt. Es scheint zumindest nach über 25 Jahren in der Linkspartei, dass hier ein Erkenntniswandel eingetreten ist, der besagt, dass die Schaffung einer linken Aktionseinheit lebensnotwendig für die Zukunft der Menschheit ist. Man kann nur hoffen, dass jetzt zügig an deren Umsetzung gearbeitet wird.

Carsten Hanke, per E-Mail

Mit Glauben vereinbar?

Zu jW vom 16. Juni: »Hitlerversteherin«

Die polnische Regierungschefin, die bekannterweise einen sehr überzeugten und auch aktiven Katholizismus lebt, sollte sich bei ihrem nächsten Kirchgang einmal überlegen, ob diese menschenverachtende Ablehnungspolitik gegenüber Hilfesuchenden wirklich mit ihrem Glauben vereinbar ist. Dies betrifft ebenso alle diejenigen, die dort in der Kirche hinter ihr niederknien (…).

Georg Dovermann, per E-Mail