Sterne hoch, Standarten nieder!

Foto: promo

»Alle Steine an dein Fenster, / die Nacht fragt nicht warum, / Flaschen und Gespenster / und Stunde um Stunde herum« – das klingt wie der 19jährige, der ich einmal war und Häuserwände hochkletterte, um die von ihren Eltern wohlverwahrte Liebste zu treffen. Der Mann, der das singt, ist aber keine 19 mehr, sondern, mit Tom Wolfe gesprochen, »A Man in Full«. Ralph Schüller (Foto) heißt der Kerl, stammt, wie seine Konzertagentin Silvia Heinz auch, aus dem Paarhundertseelenkaff Gehlberg in Thüringen, lebt in Leipzig, kann trotzdem richtig malen und verdingt sich als Graphiker beim MDR, der erst wieder etwas taugen wird, wenn Heidi Eichenberg und Alexander Mayer den Schlüssel zum Radio in die Hände bekommen.

Als das ihm eigentliche Wesen schreibt Ralph Schüller Gedichte und Lieder, und da er über das Leben soviel weiß, wie einer mit Gutmittevierzig über das Leben wissen kann, schreibt und singt er substantiell prall und in der Form unaufdringlich. Da sagt man schon zum ersten Mal »Hut ab« statt Rübe runter. Außerdem arbeitet er, wie es sich gehört, im seelisch anverwandten Kollektiv; seine Band, Rainer Schön als König des Orgelns allen voran, ist schlicht Hammer; ein solches Orchester kann keiner casten, das wächst oder ist nicht.

Fest eingemeindet in die Musik und frei in der Birne macht der an Brecht und Wenzel geschulte Ralph Schüller so empathisch wie stoisch seine Sache. Manche seiner Lieder, und das war von Beginn an so, ähneln einander; das ist nicht monoton, sondern Ausdruck der genossenen und sich fürderhin entwickelnden Stilbildung. Mitten in Schüllers ureigene Midtempi bricht dann doch eine Überraschung herein wie ein stiller Ozean. Gerade sang Schüller noch »Ein Koffer voller Leben, viel zu schwer / Eine Bahnstation sieht den Zügen hinterher / Heute denkst du noch: Es wird alles gut / Morgen verlässt dich dein Mut«, und dann flutet die Stimme von Danny Dziuk in das schöne Lied: »Eine Hand an einer Hand, den Kopf auf dem Tisch / Das Wetter wechselhaft, das Wetter ist frisch / Heute noch denkst du noch: Nimm mich in den Arm / Morgen schlägst du Alarm«. Da weiß man, dass Rio Reiser lebt, zärtlich und radikal.

Text Schüller, Stimme Dziuk, und alles, was schon gut war, wird nochmals anders besser: wärmer, tiefer, älter, archaisch; Ralph Schüllers Lieder, und das ist das Beste, was ich über Musiker wie Bob Dylan, Randy Newman, Steve Winwood, Van Morrison und Tom Waits, um nur fünf Beispiele zu geben, sagen kann, Material zum Leben, Weiterleben, Überleben. Gut, dass der Mann nur alle drei Jahre ein neues Album veröffentlicht, ich brauche so lange, bis ich mit einem fürs erste durch bin. Und nun Schluss mit der Arbeit, ich muss Musik hören, »Sterne hoch« von Ralph Schüller, kein Zu-, sondern ein Glücksfall: »Das Wetter ist wechselhaft, das Wetter ist frisch«.