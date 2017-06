Touristen mit Spaten

1,65 Euro die Stunde kamen bisher bei Erdbeerpflückern aus der Ukraine in Polen netto an Foto: EPA/WOJCIECH PACEWICZ

Eine Parkbank im Zentrum von Poznan. Zwei junge Frauen sitzen und vespern. Aus Einkaufstüten eines Discounters haben sie geschnittenes Brot und eine Wurstkonserve hervorgeholt. Dazu trinken sie etwas, das man in Polen »buntes Getränk« nennt. Als sie gegessen haben, fragt eine von ihnen mit starkem Akzent auf polnisch, wo es bitte zum »Buspalast« gehe. Sie sagt »Dworjec autobusowy«. Das ist zur Hälfte russisch, aber das polnische Wort für »Bahnhof« beruht auf derselben Wurzel wie der russische »Palast«. Vom »Buspalast« in Poznan gibt es nachmittags in halbstündigem Abstand direkte Verbindungen in die Ukraine, nicht nur ins grenznahe Lwiw, auch in entlegene Orte in den Karpaten und weit entfernte kriselnde Industriestädte wie Krementschuk, Tscherkassy und Kriwij Rig. Die Fahrt in den meist nicht klimatisierten Bussen dauert bis zu 24 Stunden, wenn man die stundenlange nächtliche Wartezeit an der Grenze mitrechnet.

Die beiden Frauen gehören zu den nach jüngsten Schätzungen schon 1,2 Millionen Ukrainern, die in Polen leben und arbeiten. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl weiter steigt. Denn seit dem 12. Juni können Bürger des Landes visafrei in die meisten EU-Staaten einreisen. Ausnahmen sind Großbritannien und Irland. Voraussetzung ist nur ein biometrischer Reisepass, das Vorweisen einer bestimmten Menge Geldes und einer Fahrkarte zurück in die Heimat. Erwerbstätigkeit ist nicht gestattet. Theoretisch.

Praktisch wird dieses Verbot zumindest in Polen nicht durchgesetzt. Schon in der Vergangenheit haben die polnischen Konsulate in der Ukraine neben den begehrten Schengen-Visa auch Hunderttausende von Arbeitsvisa ausgestellt. Ganze Branchen der polnischen Wirtschaft funktionieren im Prinzip nur noch auf der Grundlage der billigen Arbeitskräfte aus dem östlichen Nachbarland. Der Besitzer einer Obstplantage in der Gegend von Warschau machte neulich im Fernsehen die Rechnung auf: Er zahle für einen ukrainischen Saisonarbeiter elf Zloty (ca. 2,60 Euro) die Stunde. Davon bekomme ein gutes Drittel (4,95 Zloty) der ukrainische Vermittler, der Rest, also sieben Zloty (1,65 Euro), ist die tatsächliche Entlohnung. Aber neuerdings sei es schwierig, für dieses Geld noch Leute zu finden. Selbst Ukrainer verlangten schon den polnischen Mindestlohn von zwölf Zloty und zusätzlich auch noch Kost und Logis. Da müsse er sich in der nächsten Saison wohl nach Belorussen oder Moldauern umsehen, klagte der Agrarunternehmer. Oder auf den Anbau von nicht maschinell zu erntenden Früchten wie Gurken oder Erdbeeren verzichten.

Dass in Polen Obst und Gemüse knapp wird, muss niemand befürchten. Nach wie vor liegt das ukrainische Lohnniveau selbst in der Hauptstadt Kiew um den Faktor vier unter dem polnischen. Auf dem Lande ist es noch weit niedriger, wenn es überhaupt Arbeit gibt. Und so blüht in der Ukraine die Branche der mehr oder weniger legalen Arbeitsvermittler. Auf ihren Portalen finden sich massenhaft Angebote für die erwähnten Sieben-Zloty-Jobs auf dem Feld oder dem Bau. Neulich fiel an der Grenze bei Przemysl ein ukrainischer Bus mit angeblichen Touristen auf: bei der Kontrolle des Gepäckraums bemerkten die Zöllner, dass die Vergnügungsreisenden mit einem Spaten pro Person unterwegs waren. Bei anderer Gelegenheit schien einem polnischen Zöllner der Koffer einer Ukrainerin ungewohnt schwer. Als er ihn öffnen ließ, stellte sich heraus, dass die Besitzerin versucht hatte, darin ihren achtjährigen Sohn über die Grenze zu schmuggeln – sie hatte nicht das Geld gehabt, auch für ihn einen biometrischen Pass zu beantragen.

Inzwischen haben die polnischen Arbeitgeberverbände einen neuen Grund zur Klage gefunden. Berechtigten die Arbeitsvisa bisher nur zum Aufenthalt zwischen Oder und Bug, so befürchten sie nun, dass die selbst im Billiglohnsektor noch besser zahlenden Westeuropäer ihnen die Arbeitskräfte wegschnappen könnten. Tatsächlich mehren sich auf den ukrainischen Arbeitsvermittlungsseiten inzwischen auch die Angebote aus Ländern westlich von Polen. Etwa zum Himbeerpflücken in Portugal. 5,50 Euro die Stunde, Unterkunft in Zelten bei den Feldern, Kenntnisse der Landessprache nicht erforderlich; der Vermittler verspricht »Hilfe bei der Verlängerung des Aufenthalts«, also beim Umgehen des offiziellen 90-Tage-Limits für die Touristenreise.

Es wäre falsch, sich diese Migration nach EU-Europa nur als Invasion der Billiglöhner vorzustellen. So klagt die ukrainische Eisenbahn über einen empfindlichen Mangel an Lokführern, weil diese – immerhin technische Facharbeiter – in Polen und Tschechien gern in der Industrie angestellt würden. Polnische IT-Firmen zahlen ukrainischen Informatikern schon wegen des Betriebsfriedens dasselbe wie ihren heimischen Angestellten. Und der polnische Verband der Immobilienmakler berichtete vor einigen Tagen, dass immer mehr Ukrainer sich sogar schon Wohnungen in polnischen Großstädten kauften. Keine großen zwar, im Schnitt nur 60 Quadratmeter. Aber dafür zahlten sie meist bar, aus dem Erlös ihres verkauften Besitzes zu Hause. An den polnischen Hochschulen wächst – vor allem in den technischen Fachbereichen – die Zahl der ukrainischen Studierenden; schon ist von einer »Ukrainisierung des Ingenieurstudiums« die Rede. Kunststück: Wer in Polen studiert und im Anschluss einen Job findet, ist außer Reichweite der ukrainischen Armee und ihrer Mobilisierungsbefehle.