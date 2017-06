Ein Herz für Konzerne: japans Ministerpräsident Shinzo Abe und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im März in Brüssel Foto: Yves Herman/Reuters

Hatte die Politik nicht Besserung gelobt? Undurchsichtig, verbraucher- und beschäftigtenfeindlich, keine Rücksicht auf Umwelt- und Sozialstandards, einseitig die Profitinteressen von Investoren bedienend – der Widerstand gegen die »Freihandelsabkommen« der EU mit Kanada (CETA) bzw. den USA (TTIP) trieb europaweit Hundertausende auf die Straßen, und Millionen bezeugten ihren Unmut mit ihrer Unterschrift. CETA wurde trotzdem durchgeboxt, und TTIP soll – ob mit oder nach Donald Trump – irgendwann folgen.

So weit, so schlecht. Aber schlimmer geht immer. Am vergangenen Freitag durch die niederländische Greenpeace-Sektion geleakte Dokumente zum geplanten europäisch-japanischen Handelsvertrag JEFTA offenbaren das Gegenteil von Läuterung. Tatsächlich sind die mehr als 200 Seiten ein Manifest des Rückschritts: Während etwa bei CETA auf öffentlichen Druck hin das System Parallelgerichtsbarkeit durch Einrichtung eines öffentlichen Schiedsgerichtshofs wenigstens entschärft wurde, hält ­JEFTA weiter an privaten Schiedsgerichten fest, vor denen Konzerne Staaten wegen entgangener Gewinne verklagen könnten.

»Es ist skandalös: Hinter verschlossenen Türen wird hier abermals ein Abkommen verhandelt, dessen Dimension CETA sogar bei weitem übersteigt«, kommentierte Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace für Ost- und Mitteleuropa. Möglich macht dies auch und gerade der Trump-Faktor. Weil die Achse Brüssel-Washington knirscht und der Ausgang von TTIP in den Sternen steht, ist die EU im Zugzwang, alternative Partnerschaften klarzumachen. Wie es heißt, könnten die JEFTA-Gespräche noch vor dem G-20-Gipfel in Hamburg zum Abschluss gebracht werden. Man will dem US-Präsidenten Beine machen, damit der endlich dem Protektionismus abschwört.

Den schnellen Vollzug bekommt Brüssel freilich nur gegen Zugeständnisse. Bei JEFTA zeigt sich das an einem regelrechten Kniefall vor den Interessen Tokios. So ist in den Vertragsentwürfen das sogenannte Vorsorgeprinzip ausgehebelt. Die Einfuhr von hormonbehandeltem Fleisch oder genetisch veränderten Lebensmitteln aus Nippon in die EU ließe sich so nur im Falle des wissenschaftlichen Nachweises von Gesundheitsgefahren verbieten. Bisher genügen dafür schon Anhaltspunkte. Japan macht exzessiv Jagd auf Wale, als einziges Land auch außerhalb der eigenen Gewässer. Verhandlungsstand jetzt ist: Alles bleibt, wie es ist. Die Japaner handeln in großem Stil mit illegal gerodeten Hölzern. Auch dazu besagt der JEFTA-Text: Weitermachen.

»Der EU-Japan-Vertrag steht für den Geist der Verträge, wie sie bisher verhandelt wurden und werden. Einer ist schlechter als der andere«, äußerte sich am Freitag Sweelin Heuss von Greenpeace Deutschland. Und was ist mit dem Versprechen Brüssels, beim Freihandel künftig mehr Transparenz und größere Achtsamkeit gegenüber den Belangen der Allgemeinheit walten zu lassen? Alles Lüge.