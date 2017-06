Strommangel in Gaza

Abwasch bei Kerzenschein: Stromausfälle erschweren das tägliche Leben der Menschen im Gazastreifen Foto: Mohammed Salem/Reuters

Stromsperren sind im Nahen Osten im Sommer keine Seltenheit. Doch was gerade im Gazastreifen passiert, spottet jeder Beschreibung: Seit Anfang der Woche erhalten die rund zwei Millionen Einwohner nur noch vier Stunden Strom am Tag. Die Bewohner zeigen mit dem Finger auf Israel, das die Energie für Gaza liefert. Doch der Grund ist ein anderer: Keine der in Palästina dominierenden politischen Kräfte – weder die islamistische Hamas noch die Fatah von Präsident Mahmud Abbas – will die Rechnung bezahlen.

Die beiden Organisationen sind seit Jahren zerstritten. Auf der Westbank herrscht beinahe unangefochten die Fatah, in Gaza regiert seit 2007 im Alleingang die Hamas. Für die Begleichung der Stromrechnung für Gaza in Höhe von rund elf Millionen Dollar ist aber die Fatah-Regierung in Ramallah zuständig. Das ärgert Mahmud Abbas. Deshalb hat er Israel offenbar gebeten, die Stromlieferung in den Gazastreifen zu verringern, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Ma’an berichtet.

Die für die Stromlieferung zuständige israelische Behörde COGAT hatte die Reduzierung bereits Ende Mai im TV-Sender BBC Arabic angekündigt und auf den ausdrücklichen Wunsch der Autonomiebehörde verwiesen. Die israelische Tageszeitung Haaretz meldete seinerzeit, dass Abbas gedroht habe, die Zahlungen sonst sofort komplett einzustellen. » Die Hamas profitiert jeden Monat von den Steuern, die sie von den Palästinensern in Gaza einzieht, und transferiert sie nicht an die palästinensische Regierung«, sagte COGAT-Chef Yoav Mordechai bei BBC Arabic. »Sie benutzen sie statt dessen, um Tunnel zu graben.« Die Hamas könne die Rechnung selbst bezahlen, sagte auch ein Sprecher der palästinensischen Regierung. Immerhin erhebe sie Abgaben auf Energie.

Seit Donnerstag fließen laut Ma’an nur noch 60 Prozent der üblichen 125 Megawatt. Ärzte befürchten, dass der immer wieder auftretende Stromausfall Menschenleben kosten wird. »Kinder werden sterben, wenn sie keinen Sauerstoff, Chemotherapie oder Bluttransfusionen bekommen. Dafür brauchen wir 24 Stunden Elektrizität«, warnt der Direktor eines Kinderkrankenhauses in einem Telefonat mit der niederländischen Zeitung De Volkskrant. Man versuche, sich mit Sonnenenergie und Generatoren zu behelfen. »Aber das klappt nicht für 20 Stunden am Tag.«

Die geringe Stromversorgung zieht einen Rattenschwanz an anderen humanitären Problemen nach sich. So arbeiten zum Beispiel bei einem Ausfall der Energie die Pumpen nicht mehr, die Trinkwasser aus den Brunnen holen. Die Kläranlagen haben Probleme, das Abwasser aufzubereiten. »Täglich strömen hunderttausend Liter Schmutzwasser ins Meer«, zitiert De Volkskrant einen Vertreter der Hilfsorganisation Oxfam. Eine besondere Gefahr für die Kinder in Gaza, die sich mit Viren und Bakterien anstecken könnten. »Die Behörden haben Schwimmen verboten.«

Ägypten hat angekündigt, Brennstoff für das einzige Kraftwerk in Gaza zu liefern, um den Engpass etwas zu mildern. Die Anlage musste vor zwei Monaten abgeschaltet werden, weil laut Ma’an mittlerweile Hilfszahlungen aus Katar und der Türkei ausbleiben. Seitdem erhält Gaza ohnehin nur noch ein Drittel der eigentlich benötigten Energie.

Es ist recht offensichtlich, dass Mahmud Abbas die Hamas unter Druck setzen will. »Es geht um einen internen Streit zwischen der palästinensischen Regierung und der Hamas«, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber den Medien. Aber natürlich kommt die israelische Regierung dem Wunsch der Autonomiebehörde gerne nach. Ihr ist die Präsenz der Hamas in Gaza schon lange ein Dorn im Auge, den sie gerne loswerden würde. Am liebsten wäre es Tel Aviv, wenn die Islamisten durch die deutlich moderatere Fatah abgelöst werden würde.