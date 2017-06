Nicht nur Corbyn

Antikapitalistischer Protest in London am 16. Juni nach dem verheerenden Großbrand in einem Hochhaus in North Kensington Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Großbritannien steht vor einer neuen Phase sozialer Auseinandersetzungen. Viele Konflikte, die in den vergangenen Monaten auf lokaler Ebene vor sich hin geschwelt haben, brechen nun offen auf. Die ungeliebte und instabile konservative Regierung und die Perspektive auf eine durch Labour-Parteichef Jeremy Corbyn personifizierte Alternative zum neoliberalen Gesellschaftsmodell sind zwei Eckpfeiler des neuen Spannungsverhältnisses. Das bedeutet, dass man mit mehr Massendemonstrationen und Streiks rechnen kann.

Zahlreiche linke, sozialistische und gewerkschaftliche Strömungen hoffen, in die kommenden Konflikte eingreifen zu können. Hinzu kommen Kampagnen wie jene zur Rettung des öffentlichen Gesundheitswesens oder Bündnisse wie die »People’s Assembly Against Austerity« (Volksversammlung gegen Austerität), die für den 1. Juli zu einer Großdemonstration in London für den Sturz von Premierministerin Theresa May mobilisiert.

Diskutiert wird in der britischen Linken über die Zukunft der Labour-Partei und ob diese wieder zu einer demokratischen und föderalen Struktur werden kann, in der auch revolutionär-sozialistische Kräfte ihren Platz haben. Das fordert zum Beispiel die trotzkistische »Socialist Party«, die Nachfolgeorganisation der »Militant Tendency«, die Mitte der 1980er Jahre über rund 10.000 Mitglieder innerhalb von Labour verfügte. Für die Parteirechte waren diese ein Hauptangriffsziel, Tausende wurden ausgeschlossen. Heute fordern sie ihre Wiederaufnahme und den Rauswurf der bürgerlichen Politiker aus der Parlamentsfraktion von Labour. Derzeit zählt die Socialist Party rund 2.000 Mitglieder.

Als linke Tageszeitung existiert der Morning Star, traditionell das Blatt der Kommunistischen Partei Britanniens (CPB). Heute wird es von einer Kooperative herausgegeben und genießt weit über die Reihen der Partei hinaus Unterstützung. Im Morning Star äußern sich auch Gewerkschaftsführer, die sich selbst der gesellschaftlichen Linken zugehörig fühlen. So zählt Len McCluskey, der Generalsekretär der Großgewerkschaft Unite, zu den regelmäßigen Autoren der Zeitung. Er gehört der organisationsinternen Allianz »Unite broad left« an.

Auch in vielen anderen Gewerkschaften haben sich in den letzten Jahren stabile linke Strukturen etabliert. Dazu gehört das Bündnis »Left Unity« (Linke Einheit), das zusammen mit anderen Gruppen die Führung der Gewerkschaft für Staatsangestellte PCS stellt. In der Unison, der größten Gewerkschaft im öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen, hat sich »Unison action« gegründet. Das Netzwerk konnte bei den jüngsten Vorstandswahlen 29 von 31 Sitzen erringen.

Keine organisierten linken Gruppen existieren etwa in der Transportarbeitergewerkschaft RMT oder der Feuerwehrgewerkschaft FBU. Und doch gehören diese Organisationen zu den unverzichtbaren Bestandteilen des progressiven Flügels der britischen Arbeiterbewegung. Die RMT, die zunehmend auch weniger »traditionelle« Bereiche wie die Reinigungsbranche organisiert, bekennt sich wie auch die FBU zur Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.

Neben den im britischen Gewerkschaftsbund TUC organisierten Gewerkschaften haben im vergangenen Jahr kleine, unabhängige Arbeiterorganisationen von sich reden gemacht und vor allem in Teilen des Londoner Prekariats Brückenköpfe etabliert. Zu nennen sind hier die »Independent Workers Union of Great Britain« und die »United Voices of the World«. International Schlagzeilen machte im vergangenen Jahr ein Arbeitskampf der Uber-Fahrer in London. Als wichtige Schnittstelle zwischen den linken Strukturen im TUC und den unabhängigen Gewerkschaften fungiert das »National Shop Stewards Network« (NSSN). Dieses ist zur führenden Graswurzelstruktur der britischen Gewerkschaftslinken geworden.

Auch Bürgerinitiativen spielen in Großbritannien eine wichtige Rolle. Zu nennen sind das landesweit agierende Netzwerk »Keep Our NHS Public«, welches gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens ankämpft, sowie zahlreiche lokale Initiativen gegen die gefährliche Förderung von Schiefergas.