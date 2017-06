Mehr als gute Zahlen

Von rechts nach links: Ekkehard Schlauß (LPG-Aufsichtsrat), Simon Zeise (LPG-Vorstand) und Dietmar Koschmieder (Geschäftsführung) am Samstag in der jW-Ladengalerie Foto: Gabriele Senft

Ein ungewohnter Zustand: Der Verlag 8. Mai – Herausgeber der jungen Welt und des Magazins für Gegenkultur Melodie und Rhythmus sowie zuständig für die Distribution der Granma International im deutschsprachigen Raum – ist bilanziell nicht mehr überschuldet. »Das ist eine Situation, die wir seit 20 Jahren nicht hatten«, sagte Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer des Unternehmens, am Sonnabend in Berlin. Voraussichtlich könne der Betrieb die kommenden beiden Jahre wirtschaften, ohne neue Überbrückungskredite bei der jW-Genossenschaft LPG junge Welt eG aufnehmen zu müssen. »Komfortabel« sei das, so Koschmieder.

Versammelt haben sich 63 Genossinnen und Genossen in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte zur jährlichen Vollversammlung der Genossenschaft, die mehrheitlicher Eigentümer des Verlags ist. Da vor der Zusammenkunft weitreichende Maßnahmen zur ökonomischen Sanierung des Unternehmens umgesetzt worden sind, wurde auf dem Treffen insbesondere dessen aktuelle wirtschaftliche Lage thematisiert. Auch die komplizierter werdenden politischen Rahmenbedingungen für die Zeitungsproduktion – speziell der Umgang mit rechten Kräften in der Friedensbewegung –, waren Gegenstand der Diskussion.

»Ich möchte mich dafür bedanken, hier einmal eine so gute Bilanz vorstellen zu dürfen«, sagte Peter Borak, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung des Verlags. Durch das Handeln der Genossenschaft sei der Schuldenberg, der sich beim Verlag über die Jahre aufgetürmt hatte, abgetragen worden. Zudem habe das Unternehmen in den ersten fünf Monaten 2017 kostendeckend arbeiten können.

Bis Ende vergangenen Jahres hatte sich in der Bilanz des Verlags 8. Mai ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von mehr als 950.000 Euro angehäuft. Eine Summe, die gefährlich nahe an der psychologisch sensiblen Grenze von einer Million Miese lag, deren Überschreiten dem Verlag die Zusammenarbeit mit Partnern und Geschäftskunden erschwert hätte. Darüber hatte auch die junge Welt verschiedentlich berichtet.

Eine außerordentliche Vollversammlung der Genossenschaft beschloss daraufhin im vergangenen November, den Verlag zu sanieren. Kredite im Umfang von 500.000 Euro, die die Genossenschaft dem Verlag gewährt hatte, wurden in eine atypische stille Beteiligung umgewandelt. Zudem wurde das bisherige Eigenkapital des Verlags von rund 25.000 Euro auf 286.000 Euro erhöht – was auch zur Folge hat, dass die Genossenschaft nicht mehr wie bislang 52 Prozent des Verlags besitzt, sondern nunmehr 95,6 Prozent. Zweiter Gesellschafter des Verlags bleibt dessen Geschäftsführer Koschmieder mit jetzt 4,4 (statt vormals 48) Prozent Anteil am Stammkapital. In einem dritten Schritt hatte die LPG einen Verzicht auf die Rückzahlung von bereits mit Rangrücktritt versehenen Krediten in Höhe von 355.000 Euro erklärt.

Simon Zeise, Vorsitzender des LPG-Vorstands, bilanzierte die Arbeit des Gremiums im zurückliegenden Geschäftsjahr und nannte Zahlen: Am 1.1.2016 hatte die Genossenschaft 1.784 Mitglieder mit 3.492 Anteilen, zum Jahresende waren es 1.970 Mitglieder mit 4.036 Anteilen. Im Januar 2017, kurz nach der Rosa-Luxemburg-Konferenz, konnte der 2.000. Genosse begrüßt werden. Hauptziel der Arbeit des Vorstands, betonte Zeise, bleibe die Sicherstellung des Erscheinens der jW.

Einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen die Genossen am Samstag, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. Aus der Genossenschaft austretende Mitglieder sollen zudem, wie in der Satzung festgelegt, an den Verlusten beteiligt werden; pro Anteil (500 Euro) erhalten die zum 31.12.2016 ausgeschiedenen Mitglieder jeweils 336,69 Euro zurückbezahlt.

Während der Verlag noch im vergangenen Jahr nicht kostendeckend arbeitete – er weist ein operatives Ergebnis von minus 169.000 Euro auf –, habe sich auch dies geändert, so Borak. 2016 hätten hohe Beträge für die Einrichtung eines zweiten Druckstandorts der jungen Welt zu Buche geschlagen – eine strategisch wichtige Maßnahme zur Gewinnung von Lesern im süddeutschen Raum sowie in Österreich und der Schweiz. Nach einer Preiserhöhung im Februar 2017 kann der Verlag derzeit kostendeckend arbeiten. Bei den zu erwartenden Kostenentwicklungen muss das jedoch nicht so bleiben. »Um die junge Welt auf Dauer zu sichern, müssen wir sie bekannter machen«, sagte Borak. Die nächste gute Gelegenheit dafür sei das Auftreten der Zeitung während der Proteste gegen den G-20-Gipfel in Hamburg.

»In der Redaktion wird derzeit der Staffelstab übergeben«, führte ­Koschmieder aus. In den vergangenen Jahren hätten viele junge Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit bei der jW angefangen. Journalistische Praxis und politische Erfahrung müssten sie oft noch sammeln. »Aber wir Älteren lernen auch von ihnen, etwa den Umgang mit den sogenannten sozialen Medien.« Der Wechsel mache vor der Leitung in Verlag und Redaktion nicht halt. Dies sei eine große Herausforderung.