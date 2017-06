Erst der Konzern

Kundenfreundlich? Nur unter erheblichem Druck gibt es von VW ein wenig Entgegenkommen für Geschädigte der Abgasaffäre Foto: Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk

Wie stehen die Bürger zum VW-Abgasskandal? Volkswagen selbst habe die Bevölkerung befragen lassen, halte aber die »nicht gerade schmeichelhaften Beurteilungen« unter Verschluss, erklärte Peter Grottian, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Deshalb hat er im April selbst eine Befragung beim Forschungsinstitut Quotas in Hamburg in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse am Mittwoch vorgestellt wurden.

Der Vorgang wird demnach als »Unternehmens- und Politikversagen gleichermaßen eingestuft«: Mehr als die Hälfte der Befragten sei unzufrieden mit der Aufarbeitung, und drei Viertel hätten den Eindruck, »die Bundesregierung vertrete eher oder überwiegend Unternehmer- statt allgemeiner Bürgerinteressen«. Rund 60 Prozent empfinden es als Skandal, dass die Ergebnisse der von VW eingesetzten Untersuchungskommission nicht veröffentlicht werden, und fast 85 Prozent der Befragten fordern »eine wirklich unabhängige Untersuchungskommission«.

Trotz der Unzufriedenheit sind die Bürger noch weit davon entfernt, den Abgasskandal als gesellschaftliches Problem wahrzunehmen. Empörung bleibe individuell, und es werde vor allem der Weg des leisen Protestes eingeschlagen, erklärte Grottian. Die »strukturelle Komplizenschaft von Politik und VW« wird zwar wahrgenommen, aber eine Mehrheit von fast 85 Prozent plädiere lediglich für eine Entschädigung von Kunden in der BRD. Der Unmut habe bislang aber Einfluss auf das Kaufverhalten. Laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ging der Absatz von Pkw des Konzerns im Zeitraum von Januar bis Mai um knapp vier Prozent zurück. »Angesichts der offenkundigen qualitativen Ausbreitung des Abgasskandals auf Porsche, Audi und Mercedes-Benz sowie ausländische Anbieter könnte das die Glut unter der Asche erneut anfachen«, hofft Grottian.

Die Untätigkeit der Regierung kritisierte am Donnerstag auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) anlässlich der Übergabe des Endberichtes des Abgasuntersuchungsausschusses an Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU). Messungen des KBA belegten, dass selbst neue Dieselautos »Dreckschleudern und damit Teil des Problems« seien. Der vom Bundesverkehrsministerium bereits im April 2016 herausgegebene Bericht der »Untersuchungskommission Volkswagen« führt 26 neue Dieselmodelle verschiedener Hersteller auf, bei welchen im Rahmen einer KBA-Untersuchung nachgewiesen wurde, dass sie erheblich mehr als die zulässigen 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer in die Luft blasen.

Die Opposition pocht als Konsequenz auf grundlegende Änderungen der Aufsicht. Einer der gravierendsten Fehler sei, dass das KBA sowohl für die Genehmigung neuer Fahrzeug­typen als auch für die Überwachung zuständig sei, sagte der Vorsitzende des Abgasuntersuchungsausschusses, Herbert Behrens (Die Linke), vergangenen Mittwoch in Berlin. Er hielt Behörden und Ministerien »organisiertes Wegschauen« vor. Grünen-Obmann Oliver Krischer bekräftigte den Vorwurf des »organisierten Staatsversagens«.