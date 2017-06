100 Jahre Argentinien

Argentiniens Präsident Mauricio Macri wird für seine neoliberalen Taten geehrt (Forum Nueva Economia in Madrid, 24. Februar) Foto: Sergio Perez/Reuters

Das Land Argentinien hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 100 (in Worten hundert) Jahren begeben. Die Nachfrage soll erheblich gewesen sein. Die Anleihe wird in US-Dollar gezahlt und mit einem jährlichen Zinssatz von 7,125 Prozent bedient. Insgesamt hat Argentinien in der vergangenen Woche für 2,75 Milliarden Dollar diese Papiere verkauft. Das Finanzministerium in Buenos Aires teilte mit, es seien sogar Gebote in Höhe von 9,75 Milliarden Dollar eingegangen.

Hundert Jahre Laufzeit ist ganz schön lang. In dieser Zeit kann es schon mal zur Zahlungsunfähigkeit vulgo Pleite kommen. Je länger die Laufzeit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuldner während der Laufzeit pleite geht. Deutschland beispielsweise hat in den letzten 100 Jahren zwei Staatspleiten hingelegt, jeweils nach einem Weltkrieg. Argentinien hat zwar keine Weltkriege angezettelt, gilt aber als Pleiterekordhalter unter den Staatsschuldnern der Welt. 2001 konnte das Land die vielen Auslandsschulden nicht bedienen und legte mit ca. 100 Milliarden Dollar nicht bedienter Bonds die damals größte Pleite am internationalen Finanzmarkt hin. Das war für die Gläubiger ärgerlich, für die Argentinier verheerend.

Seit Dezember 2015 ist Mauricio Macri Präsident Argentiniens. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, sich mit den Hedgefonds zu einigen, die den Schuldenschnitt der Staatsanleihen nicht akzeptiert hatten. Die Einigung lief darauf hinaus, dass der argentinische Staat richtig bluten musste. Das Geld wurde durch wüste Austerität, soziale Kürzung und Entlassungen im Staatssektor einigermaßen hereingespielt. Dann aber zeigte Macri, welche Vorteile das feste Bündnis mit dem Finanzkapital hat: 2016 konnte Argentinien Anleihen im Rekordvolumen von 16 Milliarden Dollar verkaufen. Das erhöht den Handlungsspielraum der Regierung. So kriegt man den Staatshaushalt hin. Jetzt wird Macri sogar Geld für hundert Jahre geliehen.

Noch einmal zurück zur Staatspleite 2001. Die 100 Milliarden Dollar Schulden wurden ja nicht von den halblinken Regierungen der Kirchners (erst Néstor, dann seine Frau Cristina Fernández) angehäuft. Es waren die »marktfreundlichen« Regierungen davor, insbesondere die des rechten Peronisten Carlos Menem, die die vielen Kredite im Ausland aufgenommen hatten. Die Regel ist – nicht nur in Argentinien, sondern überhaupt –, den marktfreundlichen Menem und Macri wird das Geld hinterhergeworfen. Die anderen dürfen die Suppe auslöffeln. Macri kommt übrigens zum G-20-Gipfel nach Hamburg. Besser noch, er darf das nächste G-20-Treffen in Argentinien ausrichten.

Noch ein Wort zum Kalkül der Käufer des 100jährigen Bonds. Sie planen nicht, diese Papiere bis zum Ablauf zu halten und sie Kindern und Enkeln zu vererben. Vielmehr rechnen die Fonds in naher Zukunft mit steigenden Kursen, vielleicht auch weil Argentinien von der Kapitalzufuhr begünstigt ein Jahr lang ein wenig schneller wächst. Wenn nächstes Jahr der Gipfel in Buenos Aires stattfindet, ist es aber langsam Zeit, zu höheren Kursen auszusteigen, sich von dem 100jährigen Risikopapier zu verabschieden und es Dümmeren zu überlassen.