Ein Teppich in St. Leon-Rot

»Stichwort neue Märkte«: Junge in Chinas größter Fußballschule bei Guangzhou Foto: REUTERS/China Photo

Kölns Torjäger Anthony Modeste steht vor einem Wechsel in die chinesische Profiliga. Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayern München reisen im Laufe des Sommers zu Testspielen ins Reich der Mitte, wo der Rekordmeister im Frühjahr ein Büro eröffnet hat und schon länger auch eine Fußballschule betreibt. In der angebrochenen Sommerpause soll nun die Kooperation zwischen dem Deutschen Fußballbund (DFB) und dem chinesischen Verband auf eine völlig neue Stufe gehoben werden. Ab Herbst soll die U-20-Auswahl Chinas in der Regionalliga Südwest Spielpraxis für Olympia 2020 in Tokio sammeln – als 20. Mannschaft außer Konkurrenz.

Hans-Dieter Drewitz, DFB-Vize und Präsident des südwestdeutschen Regionalverbandes, steht dem »Plan vom Grundsatz her sehr positiv« gegenüber. »Vom Grundsatz her« heißt: Die Kommerzialisierung ist auch in den unteren Spielklassen voranzutreiben. Drewitz spricht von »finanziellen Zuwendungen«, die das Ganze »für die Vereine auch attraktiv« machten. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro soll jeder Klub dafür erhalten, dass er an den zwei Tagen, die er pro Saison spielfrei hätte (einer in der Hin- und einer in der Rückrunde), gegen das chinesische Team antritt. So blieben die Viertligisten im Spielrhythmus, heißt es, zudem sollen chinesische Zuschauer die Kassen klingeln lassen.

Besiegelt werden soll der Deal bei der Managertagung der Regionalliga am 11. Juli. Laut Liga-Geschäftsführer Felix Wiedemann haben »alle 19 Klubs der Liga ihre Zustimmung signalisiert«. Der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers, Christopher Fiori, sieht »bei einem Spiel gegen eine chinesische Mannschaft gute Vermarktungsmöglichkeiten«. Der kaufmännische Leiter der Stuttgarter Kickers, Marc-Nicolai Pfeifer, kann der Sache sogar nicht nur in monetärer Hinsicht etwas abgewinnen: »Wir finden es sowohl sportlich interessant als auch wirtschaftlich unter dem Stichwort neue Märkte«, wurde er in Stuttgarter Zeitungen zitiert. »Wir freuen uns schon heute auf die beiden Heimspiele, rollen dem chinesischen Olympiateam den roten Teppich aus«, gab Bild ihn wieder.

Wo die chinesische Mannschaft und ihr Betreuerstab residieren werden, ist noch offen. Als Standorte sind St. Leon-Rot bei Heidelberg und Offenbach im Gespräch.

Offiziell vorgestellt werden soll der Plan am 5. Juli in Berlin in Anwesenheit von Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping. Es handelt sich um einen Baustein im Fußballförderprogramm, durch das die Chinesen bis spätestens 2050 den Anschluss an die Weltspitze schaffen wollen. Dabei werden sie schon seit Jahren vom DFB unterstützt. Im November hatten DFB, Deutsche Fußballiga (DFL) und Regierungsvertreter beider Staaten eine Kooperationsvereinbarung für zunächst fünf Jahre unterzeichnet. Vor zwei Wochen fand in Frankfurt am Main dann der erste deutsch-chinesische Fußballgipfel statt. Zwischenzeitlich hatten DFB und DFL eine Vermarktungsoffensive in der Volksrepublik angeschoben. Verabredet ist auch eine Länderspiel-Reise des Weltmeisters nach China innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Die Chinesen, bei denen es nicht mehr als 10.000 aktive Kicker, nur wenige Fußballplätze und überhaupt keine Nachwuchsligen gibt, wollen Leistungszentren und Strukturen nach Art der DFL aufbauen. Geplant ist auch eine DFB-Akademie. Die längerfristig angelegte Erfolgsstrategie ist das Gegenstück zum Strohfeuer, das mit Verpflichtungen von Topstars wie Carlos Tévez, Hulk, Oscar und womöglich noch Pierre-Emerick Aubameyang abgefackelt wird. Unter Anleitung von Wundertrainern wie Luiz Felipe Scolari wird mit solchen Spielern im chinesischen Fußballoberhaus der State of the Art vorgeführt, doch die Nationalelf hat mit einem Unentschieden gegen Syrien gerade die Qualifikation für die WM 2018 in Russland so gut wie verpasst.