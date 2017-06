Bevormundet per Gesetz

Seit Jahren ziehen alljährlich im September sogenannte Lebensschützer durch Berlin. Feministinnen stellen sich ihnen entgegen (hier am 22.9.2012) und fordern die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch Foto: Christian-Ditsch.de

Am 26. Juni 1992 verabschiedete das Parlament in Berlin eine gesamtdeutsche Regelung für den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches. Seit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 hatte es zunächst zwei verschiedene Regelungen gegeben: Für die alten Bundesländer galt die Indikationsregelung mit Beratungspflicht. Auf dem Gebiet der DDR galt noch die sogenannte Fristenlösung von 1972. Indikationsregelung bedeutet, dass für die Zulässigkeit eines Abbruchs Gründe vorliegen müssen. Bei einer Fristenlösung haben Frauen bis zum Ablauf einer bestimmten Frist das Recht, ohne Angabe von Gründen einen Abbruch vornehmen zu lassen.

Mit den Beschlüssen vom Juni 1992 galt nun ein Modell, das für die gesamte BRD eine Fristenlösung mit Beratungspflicht vorsah. Für die Frauen aus der DDR war das eine Verschlechterung, für die »Westfrauen« eine leichte Verbesserung. Doch das Bundesverfassungsgericht stoppte das neue Abtreibungsrecht per einstweiliger Anordnung. Am 28. Mai 1993 erklärte es wesentliche Teile für verfassungswidrig und schrieb in einer Übergangsregelung fest, dass Schwangerschaftsabbrüche im Grundsatz zwar rechtswidrig, in der Regel aber straffrei seien. Letzteres galt, wenn sich die Betroffene mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Stelle hatte beraten lassen.

Am 29. Juni 1995 beschloss der Bundestag erneut eine Gesetzesänderung. Seitdem sieht der Paragraph 218 neben der kriminologischen (bei Vergewaltigung) und der medizinischen (Abwendung einer »Gefahr für das Leben« oder einer »schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren«) Indikation eine Fristenregelung von drei Schwangerschaftsmonaten mit Beratungspflicht vor. Danach gab es lange keine feministischen Interventionen mehr gegen die Bevormundung der Frauen per Gesetz. Erst seit Konservative und fundamentalistische Christen auch in Deutschland wieder ein Verbot des Schwangerschaftsabbruchs fordern, wird vielen bewusst, dass der Paragraph 218 an sich ein Skandal ist.

In der alten Bundesrepublik hatten Feministinnen seit Anfang der 1970er Jahre seine ersatzlose Streichung verlangt. Außerdem traten sie für umfassende sexuelle Aufklärung, selbstbestimmte Sexualität und freien Zugang zu Verhütungsmitteln ein. Obwohl der aus dem Jahre 1871 stammende Paragraph 218 auch damals vielfach umgangen wurde, stellte er für Schwangere eine unsägliche Härte dar. Er sah bei Abtreibung eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren vor. Erst 1927 erkannte das Reichsgericht erstmals an, dass ein Schwangerschaftsabbruch zulässig sei, wenn das Leben der Mutter anderenfalls in Gefahr wäre. Nach einigen Änderungen in der Nazizeit, die eindeutig der Selektion des Nachwuchses dienten, wurde der Paragraph 218 für die BRD nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Strafgesetzbuch geschrieben.

Da die Kosten für einen illegalen Abbruch stark variierten, erschien er vor allem als soziales Problem. Die einsetzenden Bewegungen für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts wurden von scharfen Debatten und Protesten, besonders von Vertretern der Kirchen, begleitet. In dem berühmten Appell für die Streichung des Paragraphen, den die Illustrierte Stern 1971 veröffentlichte, bekannten 374 zum Teil prominente Frauen öffentlich, gegen ihn verstoßen zu haben. Frauen aus allen Bevölkerungsschichten erklärten sich solidarisch. Die Zahl der Selbstanzeigen stieg auf 3.000 an. Mehr als 86.100 weitere Personen unterstützten mit ihrer Unterschrift die Forderung nach Streichung des Paragraphen. Zahlreiche Polizeiaktionen folgten, aber die Verfahren wurden eingestellt.

In den Folgejahren wurden im Bundestag mehrere Entwürfe zur Reform des Strafrechts debattiert. Nach vielen Protesten trat am 18. Juni 1974 in der BRD eine Dreimonatsfristenlösung in Kraft. Sie galt jedoch nur drei Tage lang, denn CDU und CSU hatten umgehend das Bundesverfassungsgericht angerufen. Die Karlsruher Richter befanden am 25. Februar 1975 per einstweiliger Anordnung, die Fristenregelung verstoße gegen die Verfassung: »Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung auch unter Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und hat auch Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau«, begründeten sie ihre Entscheidung.

Am 12. Februar 1976 verabschiedete der Bundestag mit dem sogenannten Indikationenmodell wiederum eine Novelle des Paragraphen 218. Sie sah grundsätzlich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe für denjenigen vor, der eine Schwangerschaft abbricht. Das betraf neben den Frauen auch Ärzte. In besonders schweren Fällen war nach wie vor eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren möglich. Beging die Schwangere selbst »die Tat«, so wurde sie mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft. In vier Fällen (medizinische, kriminologische, eugenische und Notlagenindikation) konnte Frauen der Abbruch gewährt werden – oder auch nicht. Ohne gesetzlich vorgeschriebene Beratung war keine straffreie Abtreibung möglich.

In der DDR hatte die Volkskammer am 9. März 1972 das »Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft« verabschiedet. Es sah eine Frist von drei Monaten vor, innerhalb derer der Eingriff ohne Beratung erlaubt war. Im Zuge der »Wiedervereinigung« wurde die Diskussion noch einmal aufgenommen. 1990 legte die SPD einen Gesetzentwurf vor, der eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches vorsah. Am 16. Juni 1990 demonstrierten in Bonn etwa 10.000 Menschen für und etwa 3.000 gegen die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Die Hoffnung auf Übernahme der DDR-Fristenlösung in das bundesdeutsche Recht wurde nicht erfüllt. Es gilt der »Kompromiss« von 1995, Abtreibung ist also weiterhin grundsätzlich strafbar.

Reaktionäre Kräfte wie die AfD, fundamentalistische Christen und Politiker aus CDU und CSU fordern inzwischen seit vielen Jahren eine Verschärfung der geltenden Regelungen. Für linke Feministinnen gibt es auch deshalb keine Alternative zur ersatzlosen Streichung.