Demonstranten protestieren gegen rassistische Polizeigewalt in Paris. »Re: Außen vor statt mittendrin« Foto: Olivier Azpitarte/ZDF

Landgasthäuser Alpenküche

Chiemgau

Heute viel ernstes, deswegen auch dieses: Kalbsbackerl mit Serviettenknödel und buntem Gemüse, Rehkeule mit Kletzenknödeln und gefüllter Birne, in Weizenbier geschmorte Schweinsbackerl auf Pastinakenpüree. Die kulinarische Reise führt natürlich in den tourismuszerfressenen, aber immer noch spektakulären Chiemgau. Dort besucht das Filmteam auch Dirndlschneiderinnen und im Nachbarort Grassau einen der letzten bayerischen Pfeifendreher. Auf der Kampenwand können Wanderer nicht nur die herrliche Aussicht genießen, sondern auch die schönste Zeit, die Brotzeit: Weißbier und Almbrot.

BR Fernsehen, 19.30

Re: Außen vor statt mittendrin

Woher kommt die Wut in den Pariser Banlieues?

In den Pariser Vororten, nur wenige Kilometer vom Stadtkern entfernt, kommt es immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Bewohnern. In den Ban­lieues empfinden fast alle Wut auf die vielfach rassistische Mehrheitsgesellschaft. »Re:« blickt hinter die Kulissen dieses zentralen sozialen Konflikts in Frankreich.

Arte, 19.40

Smartphone – Wie ein kleines Ding uns im Griff hat

Die Meinungen über das Smartphone sind, wie sollte es anders sein, geteilt. Manch einer betrachtet es als ein Gerät mit Suchtpotential und gesellschaftszerstörender Wirkung. Andere sehen im Smartphone ein modernes Kommunikationsinstrument, das Unterhaltung bietet und jederzeitiges Arbeiten ermöglicht. Wie jede Droge eben: Man muss lernen, mit ihr umzugehen.

3sat, 20.15

Makro: Das Geschäft mit der Armut

Wirtschaft in 3sat

Die Lebensmittelkonzerne haben ihren Fokus auf neue Märkte gelenkt: Schwellen- und Entwicklungsländer. Der Film zeigt, wie Großkonzerne hier auf Kosten der Gesundheit Kasse machen. Mit der Droge Zucker etwa.

3sat, 21.00

»Somewhere over the Rainbow«

Die schwule Bewegung und ihre Hymnen

Die Doku blickt auf die einflussreichsten schwulen Hymnen zurück und zeigt, wie sie die homosexuelle Emanzipation gefördert haben. Internationale Künstler, Zeitzeugen und Aktivisten der Bewegung erklären, warum welche Songs prägend waren für ein schwules Selbstverständnis und nähern sich der Frage, warum Schwule zur wichtigsten Zielgruppe popkulturellen Marketings geworden sind.

Arte, 21.40