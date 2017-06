Foto der Woche

Foto: China Daily via REUTERS

In Handan in der chinesischen Provinz Hebei wurde am Dienstag das Ende der Kindergartenzeit gefeiert. Und weil jeder Übergang im Lebenszyklus etwas Besonderes ist, wird dieser mit Ritualen kenntlich gemacht. Für diese Kinder gehören dazu zum Beispiel Talare und Hüte. Doch hier regiert nicht der Muff von 1.000 Jahren. Denn eins ist klar, in China herrscht eine andere Gesellschaftsordnung, so dass die Kleinen auf eine rote Zukunft hoffen dürfen. (jW)