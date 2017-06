Die letzten Zeugen

Erhard Stenzel ist der letzte lebende deutsche Résistance-Kämpfer Foto: Christian-Ditsch.de

In der Berliner Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz hängt ein großformatiges Bild, das die Feierlichkeiten nach der Befreiung von Paris am 26. August 1944 zeigt. Hunderttausende haben sich auf den Champs-Élysées versammelt. Die Menschen tanzen vor Glück, singen die »Marseillaise« und die »Internationale«. Begeistert empfangen sie die Kämpfer des französischen Widerstands, die in langen Reihen an ihnen vorbeiziehen. Noch bis gestern haben sie gekämpft. Arrondissement um Arrondissements, bis die Wehrmacht schließlich kapitulierte.

Einer, der dabei war, ist Erhard Stenzel, der letzte noch lebende deutsche Résistance-Kämpfer. Damals war er 19, heute ist er 92. Am Mittwoch abend erzählte er in Berlin mit leuchtenden Augen von seinen Erlebnissen, im Münzenbergsaal im alten ND-Gebäude bei der Veranstaltung »Résistance heißt Widerstand«, die vom Neuen Deutschland veranstaltet wurde.

Stenzels Eltern waren Kommunisten, er wuchs im sächsischen Freiberg auf und wurde mit 17 zur Wehrmacht eingezogen. Ende 1943 desertierte er und lief zum Widerstand über. Sein Entschluss hatte schon lange festgestanden. Bereits am 2. Mai 1933 war sein Vater ins KZ verschleppt worden. Es war für ihn klar, auf welcher Seite es zu kämpfen galt.

Als seine Einheit nach Frankreich verlegt wurde, bot sich endlich die Gelegenheit. Dass zur gelungenen Desertion auch viel Glück gehörte, betonte Stenzel mit Nachdruck. Ein elsässischer Schuster, der Deutsch sprach, half ihm. Nach eingehenden Verhören – wer konnte garantieren, dass er kein Gestapo-Agent war, wurde er im Januar 1944 offiziell in die Reihen der Résistance aufgenommen und in die Kommunistische Partei Frankreichs.

Wie war das im Widerstand? Hatte man keine Angst? fragte die Moderatorin Karlen Vesper Anne Beaumanoir, die aus Paris angereist war. Die 93jährige aus Dinan in der Bretagne, stammte wie Stenzel aus einer antifaschistischen Familie und schloss sich bereits 1941 dem Widerstand an. Zunächst in einer studentischen Gruppe aktiv, ging sie, nachdem fast alle ihrer Genossinnen und Genossen verhaftet worden waren, in den Untergrund. Natürlich war Angst ein ständiger Begleiter. Aber man lernte mit ihr umzugehen. Einmal, als sie als Kurierin mit einem wichtigen Päckchen unterwegs war, sei sie beinahe erwischt worden, weil sie vor lauter Angst plötzlich nicht mehr klar denken konnte. Gerade noch so entkam sie der Gestapo.

Eindringlich betonte Beaumanoir, die im August 1944 an der Befreiung von Marseille beteiligt war und nach dem Ende des Faschismus an der Seite des Front de Libération Nationale in Algerien gegen die französische Kolonialherrschaft kämpfte, die Rolle der Frauen in der Résistance. Lange Zeit sei nur über militärische Aktionen gesprochen worden, so dass andere wichtige Bereiche des Widerstandskampfs unbeachtet blieben. Die fünfzig Zuhörerinnen und Zuhörer reagierten mit spontanem Beifall.

Die Zahl der Menschen, die aus eigenem Erleben vom Kampf gegen den Faschismus berichten können, wird immer kleiner. Sie sprechen zu hören, ist stets ein Erlebnis. Als sich am Ende Beaumanoir und Stenzel in den Armen lagen, standen manchen im Publikum die Tränen in den Augen.