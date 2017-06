Demonstration gegen Abschiebungen

Für den 24. Juni um 13 Uhr ruft ein breites Bündnis in Bayern auf den Münchner Marienplatz zu einer Demonstration gegen Arbeits- und Ausbildungsverbote und Abschiebungen auf. In einer Mitteilung dazu heißt es:

Seit der Ankunft vieler Flüchtlinge im Sommer 2015 sind viele in Bewegung geraten. Mit großem Engagement traten Tausende ehrenamtliche Flüchtlingshelfer für eine großartige Willkommenskultur ein. Nun stehen Geflüchtete und Unterstützer vor einem Scherbenhaufen. Trotz großen Bemühens beim Deutscherwerb, bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wird diese Arbeit von zuständigen Behörden, von der bayerischen Staatsregierung und der Bundesregierung unterlaufen. Über 100 afghanische Männer wurden in den letzten Monaten von Deutschland nach Kabul abgeschoben. Viele der Betroffenen arbeiteten jahrelang hier und waren bestens integriert. (…)

Die Bedrohung durch Abschiebungen und Arbeitsverbote wirken wie ein Fallbeil gegen das Bemühen um Integration. Dies verurteilt die Betroffenen zum Nichtstun und treibt viele in eine psychische Ausnahmesituation. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Haupt- und Ehrenamtlichen, für Schulen und Betriebe. Und es hat eine enorme Vergeudung von Steuergeldern zur Folge. In Petitionen, unzähligen Briefen und vielfältigen Protestaktionen in ganz Bayern wurde diese menschenverachtende Ausgrenzungspolitik angeklagt und kritisiert.

Wir sagen: Es reicht! So kann es nicht weitergehen. (…) Wir wehren uns auch gegen die Trennung von Flüchtlingen nach einer »besseren« oder »schlechteren« Bleibeperspektive und wenden uns gegen diese menschenverachtende Politik. Wenn sich die Regierung nicht bewegt, müssen wir uns bewegen! (…)

www.fluechtlingsrat-bayern.de

Anlässlich des G-20-Gipfels werden Häftlinge aus Hamburg in andere Justizvollzugsanstalten verlegt. Dazu erklärte Martin Dolzer, justizpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, am Donnerstag:

Wie die Justizbehörde auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte, sollen 80 in Hamburger Untersuchungshaftanstalten Inhaftierte während des G-20-Gipfels vom 19. Juni bis zum 21. Juli in Haftanstalten anderer Bundesländer verlegt werden. Es ist ein Unding und völlig unverhältnismäßig, dass Untersuchungsgefangene als Vorabmaßnahme für einen Monat in die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen verlegt werden sollen. Durch den Transport der Gefangenen und die weitere Entfernung für ihre Besucher verschärfen sich die Haftbedingungen – aus verfahrensfremden Gründen. Die Untersuchungshaft soll dazu dienen, ein geordnetes Strafverfahren zu gewährleisten, eine Strafe soll sie hingegen nicht sein. Dieser Eingriff in die Rechte der 80 Häftlinge zeigt erneut den ganzen Unsinn des Gipfels in einer Großstadt wie Hamburg auf. Warum offenbar angenommen wird, dass nicht nur Plätze in einer Sonder-Untersuchungshaftanstalt in Hahnöfersand, sondern darüber hinaus auch noch weitere Plätze in Anspruch genommen werden müssen, ist nicht nachvollziehbar. Fraglich ist, welches Szenario für den G-20-Gipfel sich der Senat hier auf welcher Grundlage ausmalt. Auch in bezug auf den G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 haben deutsche Gerichte im Nachhinein in vielen Fällen entschieden, dass Freiheitsentziehungen unverhältnismäßig waren. Diese Vorkehrungen von Senat und Polizei für den G-20-Gipfel sind einer weltoffenen Stadt wie Hamburg schlicht nicht würdig.