»Vermögenssteuer ist überfällig«

Fest steht: Diese Bundesregierung wollte Armut nicht bekämpfen, dafür braucht es den Politikwechsel und eine starke Linke. Zunächst geht es darum, mit unseren Politikinhalten ein gutes Wahlergebnis zu erreichen. Wenn die Zahlen es hergeben und die SPD mit Linken und Grünen über eine Koalition sprechen möchte, wären wir schlecht beraten, dies abzulehnen. Als Grundlage für ernsthafte Gespräche müsste aber bei der SPD dann auch konkret der Wille zu mehr sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu erkennen sein. Der erscheint mir momentan aber etwas dürftig, was die äußerst zaghaften Besteuerungskonzepte von Reichen und die fehlende Vermögenssteuer auch zeigen.

Dazu ist unter anderem der Mindestlohn auf 12 Euro in der Stunde zu erhöhen. Systematische Niedriglohnbeschäftigung wie Leiharbeit muss abgeschafft werden. Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung ist zu streichen, und Minijobs müssen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden, um nur ein paar Punkte anzusprechen.

Wir haben immer noch 1,1 Millionen abhängig Beschäftigte, die mit Hartz IV aufstocken müssen, 2,6 Millionen gehen mittlerweile neben ihrer Haupttätigkeit einem Zweitjob nach. Der Mindestlohn ist nicht ausreichend, um Arbeit wieder existenzsichernd zu machen. Arm trotz Arbeit ist für viel zu viele Menschen immer noch an der Tagesordnung. Eine Urlaubsreise ist da Luxus, der nicht drin ist, Reparaturen sind nicht bezahlbar, die Miete zu stemmen ist schwierig. Das betrifft Millionen Menschen in unserem Land.

Da braucht es natürlich ein ganzes Maßnahmenbündel. Arbeit muss wieder existenzsichernd werden. Vor allem muss auch der Altersarmut endlich der Kampf angesagt werden. Die gesetzliche Rente muss gestärkt und armutsfest gemacht werden, unter anderem durch Anhebung des Rentenniveaus auf mindestens 53 Prozent, Abschaffung der Kürzungsfaktoren und der Rente ab 67 sowie die Einführung einer solidarischen Mindest­rente in Höhe von 1.050 Euro. Es ist eine Frage des grundlegenden Anstands in unserer Gesellschaft, dass Menschen, die lange Jahre und Jahrzehnte schwer gearbeitet haben, Anerkennung erfahren für ihre Lebensleistung. Aber auch die soziale Absicherung muss auf eine neue Grundlage gestellt werden. Statt Hartz IV braucht es eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die wirklich vor Armut schützt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Nicht zuletzt ist auch ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, mit existenzsichernden Arbeitsplätzen, längst überfällig.

Wie lässt sich Ihrer Meinung nach Armut stoppen und Zukunft schaffen?

Sabine Zimmermann ist stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag und deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin

Armutskongress

Unter dem Motto »Umsteuern: Armut stoppen, Zukunft schaffen« findet am 27. und 28. Juni der zweite Armutskongress in Berlin statt. Die Konferenz wird von der Nationalen Armutskonferenz, dem Paritätischen Gesamtverband und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) veranstaltet und von verschiedenen Sozialverbänden und Menschenrechtsorganisationen unterstützt. Thematisch soll es um Steuergerechtigkeit, den Kampf gegen Armut und Ausgrenzung sowie Herausforderungen für eine soziale Wohnungspolitik gehen.

»Mit dem Kongress wollen wir ein Signal gegen Armut und die extreme Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen setzen. Wir wollen den dringenden Handlungsbedarf in den unterschiedlichen Politikfeldern aufzeigen und konkrete Lösungsvorschläge diskutieren. Und wir wollen dafür werben, große Vermögen und hohe Einkommen stärker zu besteuern, um die finanziellen Mittel für eine sozialstaatliche Offensive zu mobilisieren«, schreiben die Veranstalter in ihrer Kongress­ankündigung.

Die BRD sei ein gespaltenes Land. Die Wirtschaft wachse und somit die materiellen Möglichkeiten der Gesellschaft. »Doch jede und jeder sechste ist von Armut betroffen, während am oberen Ende der Wohlstandsskala eine kleine Gruppe immer reicher wird«, moniert auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die ihre Mitglieder ebenfalls zur Teilnahme am Kongress mobilisiert.

In verschiedenen Impulsforen können sich die Teilnehmer mit den unterschiedlichen Facetten von Armut und deren Gründen auseinandersetzen. So werden unter anderem Panels zu den Themen »Steuergerechtigkeit«, »Regelsätze in Hartz IV: Anspruch und Wirklichkeit« und zur Frage »Bedingungsloses Grundeinkommen – Chance oder Utopie?« veranstaltet. Zugleich sollen die Herausforderungen in der Wohnungspolitik, das Menschenrecht auf soziale und kulturelle Teilhabe sowie der Kampf gegen prekäre Beschäftigung diskutiert und mit den »neoliberalen Mythen« von der »Legitimation von Ungleichheit« aufgeräumt werden.

Bereits der erste Armutskongress im Juli 2016 war ein voller Erfolg. Ging es damals darum, den Fragen nachzugehen, »was Armut in einem reichen Land bedeutet, wo Armut systematisch produziert wird, und wer die Betroffenen sind«, gelte es jetzt zu zeigen, »wie eine Gesellschaft ohne Armut aussehen kann«. Im Bundestagswahljahr 2017 werde man jedenfalls »klare Forderungen an die Politik stellen«, kündigten die Veranstalter an. (lr)