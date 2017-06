Todsicheres Herkunftsland

Mindestens 36 Todesopfer forderte die Explosion einer Bombe am Donnerstag in der afghanischen Provinz Helmand Foto: Abul Khaliq/AP/dpa

Krieg und Terror peinigen die Afghanen in ihrer Heimat. Die Sicherheitslage ist schlechter denn je. Erst am gestrigen Donnerstag kamen bei einem Autobombenanschlag in der Provinz Helmand mindestens 36 Menschen ums Leben. Über 59 Personen wurden verletzt. Unter den Opfern befanden sich neben Soldaten und Polizeibeamten auch Zivilisten. Es liegt die Vermutung nahe, dass auch dieser Terrorakt auf das Konto der Taliban geht. Sie kontrollieren etwa 80 Prozent der besagten Provinz.

Der deutschen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ist die gefährliche Lage in Afghanistan jedoch egal. Wie Spiegel Online und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) gestern übereinstimmend berichteten, sollen am kommenden Mittwoch erneut Flüchtlinge aus Deutschland ins Kriegsgebiet abgeschoben werden. So sei ein Abschiebeflug nach Kabul geplant. Der derzeitige Abschiebestopp nach Afghanistan gelte nicht für angebliche Straftäter, kommentierte das Ministerium die Meldungen. Die innenpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke, wies derlei zurück: »Wer bei uns straffällig geworden ist, sollte auch hier zur Rechenschaft gezogen werden.« Eine anschließende Abschiebung – noch dazu in Kriegsgebiete – entspräche »einer unzulässigen Doppelbestrafung«, erklärte sie am Donnerstag. Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, verwies am Donnerstag auch auf den letzten Bericht des afghanischen UNO-Programms UNAMA über Folter im Land. Dieser belege, dass exzessive Gewalt »auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten herrscht und auch diese Regionen regelmäßig nicht als sicher klassifiziert werden dürfen«.

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, bezeichnete gestern den Militäreinsatz der NATO als »komplett fehlgeschlagen«. Wer Afghanistan wieder zu einem sicheren Herkunftsland machen wolle, müsse den Krieg beenden, die Bundeswehr abziehen und die nötigen Ressourcen für ein ziviles Wiederaufbauprogramm bereitstellen. »Solange dies nicht passiert, begrüßen wir jeden Versuch, eine Abschiebung nach Afghanistan zu verhindern – so, wie ihn mutige Berufsschüler in Nürnberg Ende Mai unternommen haben«, stellte Wagenknecht am Donnerstag klar.

Selbst die Vereinten Nationen (UN) warnen aktuell vor einer »noch viel schlimmeren und fragileren Periode« am Hindukusch. Zwischen 1. März und dem 31. Mai hätte die UNO 6.252 sogenannte Sicherheitsvorfälle registriert. Damit stieg die Zahl der Anschläge und Attacken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über zwei Prozent an.

Für die nordrhein-westfälische Linke erinnerte ihr Landesgeschäftsführer Sascha H. Wagner daran, dass bei dem Anschlag im Diplomatenviertel von Kabul am 31. Mai rund zweihundert Menschen getötet und mehrere hundert Personen verletzt worden waren. Unter den Todesopfern befand sich auch der 23jährige Afghane Abdullrazaq Sabier, der zuvor freiwillig aus der Bundesrepublik ausgereist war. »Auch das genaue Schicksal des Flüchtlings Farhad Rasuli, der am 14. Februar aus NRW abgeschoben und am 10. Mai von den Taliban getötet worden war, ist bis heute nicht aufgeklärt worden«, so Wagner. »Die deutsche Kriegs- und Abschiebemaschinerie kostet immer mehr Menschenleben.«

Als Konsequenz aus der brüchigen Sicherheitslage in Afghanistan wollen die Kriegsminister der NATO-Staaten in der nächsten Woche in Brüssel ­darüber beraten, ob sie wieder mehr Soldaten nach Afghanistan entsenden.

