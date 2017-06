Bestenfalls oberflächlich

Zu jW vom 13. Juni: »Unser Traum vom Weiten Osten«

Otto Köhlers Artikel sind immer wieder eine Freude und eine Stärkung des Hasses auf den Faschismus und auch auf die staatstragenden »Demokraten«, die eine Abrechnung und Aufarbeitung in der Bundesrepublik erfolgreich verhindert haben. Wer nach diesem Artikel immer noch auf dem »Totalitarismus«, der Gleichsetzung mit der sowjetischen Politik, beharrt, ist »bestenfalls« oberflächlich – im schlimmeren Fall ist er »Faschist«, wie Thomas Mann formulierte. (…)

Fritz Dittmar, Hamburg

Staatspolitisch unfähig

Zu jW vom 3./4. Juni: »Ramelow kippt um«

Seit Jahren bin ich schon aus beruflichen Gründen gehalten, mich mit Fragen des innerstaatlichen Finanzausgleichs zu befassen. Bei diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema ist auffallend, dass sich bis vorige Woche im breiten Spektrum der linken Parteien, Organisationen und Publikationen nur ganz wenige ernsthaft und beständig für diese Mechanismen interessierten. Das verwundert, wenn man sich etwa verdeutlicht, dass im Grundsatz auch lange völlig offen war, wie ab 2020 die Umsatzsteuer (zirka ein Drittel aller Steuereinnahmen!) überhaupt verteilt werden soll. Auch sah sich im weiten Rund der sozialistisch Gesinnten fast niemand durch die Neuordnung veranlasst, mal etwas tiefer in das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, Zentral- und Föderalstaat und die damit verbundenen Machtverhältnisse einzusteigen.

Dabei hätte man meines Erachtens hierbei auch viel über berechtigte und unberechtigte Hoffnungen hinsichtlich der Krise der EU lernen können. Diese ist ja bekanntermaßen ein in der Linken weitaus beliebteres Thema. Oder hat etwa jemand darüber reflektiert, ob eine gemeinsame Schuldenaufnahme realistisch ist, wenn dies schon innerhalb des deutschen Bundesstaates aussichtslos ist? Wenn also an der Auseinandersetzung über das Abstimmungsverhalten Thüringens im Bundesrat eines deutlich wird, dann ist es die Unfähigkeit von linksradikalen wie linksreformistischen Kräften, sich mit zentralen staatspolitischen Herausforderungen ernsthaft zu beschäftigen, bevor das Kind mal wieder in den Brunnen gefallen ist. Man mag von der Politik Bodo Ramelows ansonsten halten, was man will: Er zählt hier, auch schon vor seiner Zeit als Ministerpräsident, zu den wenigen Ausnahmen, die man an zwei Händen abzählen kann.

Raoul Didier, Berlin

Abteilung für Unterhaltung

Zu jW vom 10. Juni: »Glaubwürdigkeitsfragen« (online)

Das unbedingte Streben führender Genossen der Partei Die Linke nach Koalitionen mit SPD und Grünen und nach Regierungsbeteiligung ist für mich Ausdruck einer unglaublichen Ahnungslosigkeit und Selbstüberschätzung. Andere Gründe möchte ich nicht unterstellen. Auf den Nachdenkseiten zitiert Mathias Bröckers Frank Zappa, der zu den Zuständen in den USA bereits in den 70er Jahren gesagt haben soll: »Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie.« Und wir erleben ja auch seit vielen Jahren, dass Führungskader aller Parteien zugeben, dass sie sich nicht an Wahlprogramme oder Versprechen halten. Sie, auch die Linkspartei, unterwerfen sich den Mächtigen. Schlimm finde ich auch, dass Gregor Gysi ohne Not, schon aus Prinzip, Sahra Wagenknecht angreift. Sie ist für mich eine der ganz wenigen glaubwürdigen Politikerinnen und Politiker, die wissen, was los ist, und sich nicht anbiedern. Wenn ich wählen gehen würde, wäre sie für mich wählbar, die Partei oder eine andere Partei nicht. Vielleicht würde die Gründung einer neuen Partei viele Kräfte neu bündeln, die dann aber mehr außerparlamentarische Aktionen durchführen sollten. (…)

Bernd Trübe, per E-Mail

Keine anderen Möglichkeiten?

Zu jW vom 13. Juni: »›Schuld ist der Erpresser, nicht der Erpresste‹«

Sehr geehrter Herr Görke, die Entscheidung über die Infrastrukturgesellschaft an den Länderfinanzausgleich zu koppeln, ist pure Erpressung, da gebe ich Ihnen recht. Nun haben Sie sich erpressen lassen und haben dem Paket zugestimmt – mit allen schwerwiegenden Folgen, die das für uns alle haben mag.

Ich möchte das betrachten, weil diese Kopplungen mittlerweile Usus sind. Ein Beispiel: Beim Versuch, die Erfurter Bahn zu privatisieren, wurde auch mit humanitären Gründen argumentiert (akuter Geldbedarf für dringend nötige Schulsanierung). Ich meine, solche Situationen werden wiederkommen.

Ihr Antrag auf getrennte Behandlung der beiden Fragen war erfolglos, sagen Sie. Aber hatten Sie denn wirklich keine anderen Möglichkeiten? Leute aus den Wahlkreisen hätten Ihnen bestimmt gern geholfen, Druck zu machen für eine angemessene Form der Abstimmung. Genauso die Initiative zum Gemeingut und vielleicht noch andere Organisationen. Wir Leute können doch mehr als am Wahltag Kreuzchen malen! Gemeinsam hätten wir das Ticket für die »öffentlich-privaten Partnerschaften« kippen können. Meine Meinung ist: Kontakt aufnehmen und gemeinsam handeln.

Ute Müller, per E-Mail

Feindbild Russland

Zu jW vom 13. Juni: »Agenda für den ­Sozialstaat«

Mit diesem abgelehnten Änderungsantrag hat das Forum demokratischer Sozialismus (FdS) die atlantische Sprachregelung übernommen, deren einzige Funktion die Beschwörung des Feindbildes Russland ist, um die militärischen Aktivitäten der NATO-Staaten in Osteuropa der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Dies ­nenne ich Vorsatz, denn jedem kognitiv nicht Unterbelichteten müsste der Unterschied zwischen Annexion und Sezession klar sein. Die außenpolitische Orientierung dieses Zusammenschlusses bezüglich Russlands ist somit identisch mit derjenigen der amtierenden Koalition, der öffentlich-rechtlichen Medien, der FAZ, der Süddeutschen und der Zeit. Schön, dass das FdS für Klarheit gesorgt hat. Weniger schön war jedoch das Wort »Annektion« (!) im Änderungsantrag.

Jochen Scholz, per E-Mail