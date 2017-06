Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) beim Festakt zum Abschied von Daimler-Betriebsratschef Erich Klemm 2014 Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Eine Wahlkampfhilfe ist der am Mittwoch veröffentlichte Lobbyreport 2017 für keine der Regierungsparteien im Bund: »Aussitzen statt anpacken: Eine Bilanz von vier Jahren Schwarz-Rot« lautet der Untertitel.

»Unsere Demokratie steckt in einer tiefen Krise«, warnte Imke Dierßen, politische Geschäftsführerin des Vereins »Lobbycontrol – Initiative für Transparenz und Demokratie e. V.« bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. »Die Industrie sitzt am Steuer«, sagte sie und nannte als Beispiel den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen von VW. Versäumnisse im Regierungshandeln hatten CDU, CSU und SPD im entsprechenden Untersuchungsausschuss des Bundestags nicht festgestellt – Oppositionspolitiker von Linkspartei und Grünen sprachen dagegen von »organisiertem Wegschauen« und »Staatsversagen«. Verwundern mag das nicht: Nach Auflistung von Lobbycontrol war Die Linke in den Jahren 2010 bis 2014 als einzige Bundestagspartei gar nicht von den Topspendern der Automobilbranche beglückt worden, die Grünen erhielten dagegen den kleinsten Betrag nach CDU, CSU, FDP und SPD.

So sieht Lobbycontrol nicht zuletzt bei den Regelungen zur Parteienfinanzierung großen Handlungsbedarf – als prominentes Beispiel nennt die Organisation die »Rent a Sozi«-Affäre um gekaufte Kontakte zu SPD-Politikern. »Benachteiligt sind diejenigen mit wenig Ressourcen und wenig Zugang zur Politik«, brachte Dierßen das Demokratiedefizit auf den Punkt. Vor allem die Union habe in dieser Legislaturperiode Reformen blockiert, aber auch die SPD habe sich »nicht mit Rum bekleckert«. Sie sei ein »schwieriger Wackelkandidat«, so das Urteil von Lobbycontrol über die Partei, deren Kanzlerkandidat Martin Schulz mit dem Thema Gerechtigkeit punkten will. Immerhin habe die SPD auf den »Rent a Sozi«-Skandal reagiert und Anfang 2017 einen Gesetzentwurf für ein Lobbyregister vorgelegt, so Timo Lange, Mitautor des Reports.

Darin heißt es, ein Großteil der Geldflüsse an die Parteien sei nach wie vor intransparent: Rund drei Viertel der Parteispenden von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden würden nicht namentlich offengelegt. Lobbycontrol-Expertin Annette Sawatzki kritisierte an dieser Stelle die Möglichkeit, mit Millionenbeträgen anonym in den öffentlichen Meinungskampf einzugreifen, wie es der oder die AfD-Unterstützer hinter dem »Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten e. V.« tun. Für Parteien oder Weltanschauungen könne mit offenem Visier geworben werden – allerdings fordere Lobbycontrol das nicht bei Spenden in einer Höhe, die Normalverdiener üblicherweise aufbringen könnten. Ohne Transparenz könne auch nicht verhindert werden, dass Großspender aus dem Ausland in Wahlkämpfe eingreifen, ergänzte Timo Lange.

Aktuell müssen Parteispenden ab 10.000 Euro im Jahr namentlich offengelegt werden – was durch Stückelung auf Beträge knapp darunter und durch Strohleute unterlaufen werden kann. Lobbycontrol fordert eine Absenkung dieser Schwelle auf 2.000 Euro. Im Fall des AfD-nahen Vereins gibt dessen Geschäftsführer allerdings vor, selbst nicht zu wissen, von wem ein Großteil des Geldes stammt. Angeblich von Spendern aus dem Bereich der mittelständischen Wirtschaft und Industrie, die vor fünf oder sechs Jahren noch die CDU oder die FDP finanziell unterstützt hätten. Im Fall eines Outings als AfD-Sympathisanten befürchteten sie Nachteile, so die Argumentation des Vereins, auf die beim Pressegespräch mit Lobbycontrol ein Journalist verwiesen hatte. Im Frühjahr hatte der Verein allein für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen rund 2.000 Werbeflächen gemietet und 2,6 Millionen Exemplare der Wahlkampfzeitung Extrablatt verteilt.

Sitzt ein Politiker erst mal im Bundestag, soll das Parlament nach Meinung von Lobbycontrol bei Interessenkonflikten »Befangenheit feststellen« können. Als drastisches Beispiel nannte Lange am Mittwoch den CSU-Mann Florian Hahn, der im Aufsichtsrat des Technik- und Rüstungskonzerns IABG sitzt – als Abgeordneter macht er sich für Waffenexporte stark.