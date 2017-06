Zahlreiche Menschen haben sich in London am Mittwoch zu einem »Day of Rage« (Tag des Zorns) versammelt. Sie begannen nahe dem abgebrannten Hochhaus Grenfell Tower eine Demonstration in die Downing Street, wo Königin Elizabeth II das Parlament eröffnete. Beim Brand des Hochhauses waren am 14. Juni mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Besitzer der Immobilie hatten zuvor Warnungen der Bewohner vor schlechtem Brandschutz ignoriert. Die Außenfassade des Gebäudes war zudem mit leicht brennbarem Dämmaterial versehen worden. (jW)