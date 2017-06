Eine neue Hoffnung

Für viele noch ein unbeschriebenes Blatt: Ernesto Valverde, der neue Trainer des FC Barcelona Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Wenn europäische Spitzenvereine einen neuen Coach suchen, wählen sie in der Regel den nächstgrößeren Namen auf dem Markt. Der FC Barcelona verfolgt dagegen eine andere Strategie. Als Ende Mai bestätigt wurde, dass Ernesto Valverde in der kommenden Saison bei den Katalanen die Übungen leiten wird, fragten sich nicht wenige europäische Fußballfans: Ernesto wer?

Der von Ligakonkurrent Athletic Bilbao abgeworbene Valverde ist kein Star. Das hat bei Barça gute Tradition: Auch der bisherige Trainer Luis Enrique war zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung 2014 bei einem kleineren spanischen Klub tätig. Selbst Pep Guardiola, unter dem die großen Erfolge der Jahre 2008 bis 2012 errungen wurden, hatte vor der Übernahme der ersten Mannschaft nur den Barça-Nachwuchs trainiert. Beide konnten jedoch auf eine Vergangenheit im Barcelona-Trikot zurückblicken – ein Merkmal, das auch auf Valverde zutrifft. Der 53jährige schnürte von ’88 bis ’90 die Fußballschuhe für den 24fachen spanischen Meister. Seine größten Erfolge als Trainer feiertse er in Griechenland, wo er mit Olympiakos Piräus dreimal Meister wurde. Mit dem »kleinen Barcelona«, Espanyol, zog er 2007 in das Finale der Euro League ein. Erst dort scheiterte seine Mannschaft am FC Sevilla. Bei seinem neuen Arbeitgeber machte Valverde 2015 großen Eindruck, als er mit Bilbao die Katalanen im Hinspiel des spanischen Supercups mit 4:0 besiegte. Es wurde sein bislang einziger spanischer Titel. Für einen Spitzenklub auf den ersten Blick keine besonders beeindruckende Vita, trotz der Achtungserfolge.

Die Barça-Fans hätten es daher wohl lieber gesehen, wenn Enriques bisheriger Kotrainer Carlos Unzué seinem ehemaligen Chef nachgefolgt wäre. Unzué ging statt dessen zu Celta Vigo. Ebenfalls hoch im Kurs der Anhänger stand Jorge Sampaoli. Der ehemalige Trainer des FC Sevilla entschied sich jedoch für die argentinische Nationalmannschaft (siehe jW vom 16. Juni 2017). Die Verpflichtung von Valverde wurde auch von Spielern wie Andrés Iniesta eher verhalten kommentiert.

Über viel Kredit scheint der neue Coach zu Beginn seiner Amtszeit also nicht zu verfügen; zumal der in der Extremadura geborene, aber im Baskenland aufgewachsene Valverde nicht gerade als taktischer Innovator gilt, sondern als Pragmatiker. Er tritt damit wohl eher in die Fußstapfen von Luis Enrique denn in die des katalanischen Säulenheiligen Guardiola. Dem zuletzt nicht mehr allzu wohlgelittenen Enrique wurde vor allem seine mangelnde taktische Flexibilität angekreidet. Bei Athletic Bilbao setzte Valverde in der Spielanlage zumeist auf ein 4-2-3-1-System. Bei Barça dagegen spielt man das noch von Vereinslegende Johan Crujiff implementierte 4-3-3. Aber: Valverde gilt als Trainer, der seine taktischen Konzepte den vorhandenen Spielern anzupassen vermag – und als ausgewiesener Spielerversteher. Einfühlungsvermögen wird er zumindest im Umgang mit einem Kadermitglied auch brauchen: Lionel Messi. Dem argentinischen Ausnahmefußballer eilt der Ruf voraus, der heimliche Chef des gesamten Vereins zu sein.

Ein Streit mit Messi hätte Luis Enrique bereits kurz nach Amtsantritt beinahe den Job gekostet. Erst der Gewinn des Triples aus Meisterschaft, Pokal und Champions League glättete die Wogen. Das Verhältnis von Trainer und Superstar blieb trotzdem eine Zweckehe. Es kommt daher einem kleinen Wunder gleich, dass sich Enrique unter diesen Bedingungen drei Jahre im Amt hielt. Ob Valverde ähnlich lange beim FC Barcelona arbeiten wird, lässt sich nicht absehen. Bislang ist er nur eine weitere unbekannte Hoffnung.