Rassenwahn im Stadion

Dieses Banner war im Dezember 2005 im Cottbusser Fanblock zu sehen Foto: Thomas Eisenhuth/dpa

Die extrem rechte Hooligangruppe »Inferno Cottbus 1999« (IC 99) ist Geschichte. Im Mai gab sie mit einer Erklärung auf Facebook ihre Auflösung bekannt. 18 Jahre lang konnte sie nahezu ungehindert agieren und die Fanszene von Energie Cottbus dominieren. Am Ende blieb ihr nichts anderes übrig, als sich aufzulösen, um einem möglichen Verbot zuvorzukommen. Die Geschichte dieser Gruppe ist auch eine des bewussten Wegsehens der Verantwortlichen in Sport und Politik.

Bei einem Auswärtsspiel des FC Energie Cottbus in Bautzen Ende März zündeten Vermummte aus den Reihen von »Inferno Cottbus« und ihrer Nachwuchsgruppe »Unbequeme Jugend Cottbus« Pyrotechnik und bewarfen einen Ordner mit einer Brandfackel. Das Spiel musste für eine Viertelstunde unterbrochen werden. Erstmals war zu beobachten, dass der Großteil der rund 900 angereisten Energiefans die Randalierer nicht unterstützte. Sie zogen eine Blockfahne weg, unter der sich die Gewalttäter unbeobachtet von der Polizei umziehen und die Vermummung ablegen wollten. In den Augen von »Inferno Cottbus« war das Verrat.

Zehn Tage später spielte Energie erneut auswärts, gegen Viktoria Berlin. Noch vor dem Stadion wurden Mitglieder anderer Fangruppen abgepasst und bedroht. Wie ein Kenner der Szene, der anonym bleiben will, gegenüber junge Welt sagte, verbot der »IC« den anderen Fangruppen, ihre Banner aufzuhängen. Sonst würden den Verantwortlichen »Hausbesuche« abgestattet. Die Drohung zeigte Wirkung: Die gemäßigteren Ultras hängten keines ihrer Banner auf, und nach der ersten Viertelstunde des Spiels verstummten die Fangesänge. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichteten im Mai, »Inferno« habe seitdem mehrere Mitglieder der Fanszene zum Gespräch gebeten, die dann allerdings verprügelt worden seien.

Der Fußballclub SV Babelsberg mit seiner linken Anhängerschaft ist das erklärte Feindbild. Bei den Spielen im November vorigen Jahres und Ende April wurde die rechte Gesinnung ungeniert zur Schau gestellt. Antisemitische Parolen wurden in Cottbus gesprüht, einige Personen zeigten im Stadion den Hitlergruß und riefen »Arbeit macht frei – Babelsberg 03«.

Nach den Ausschreitungen in Babelsberg distanzierte sich Energie Cottbus von den Randalierern. »Das sind keine Anhänger unseres Vereins, und wir haben keinen von ihnen darum gebeten, unsere Spiele zu besuchen. Im Gegenteil, wir wollen sie nicht«, hieß es in einer Mitteilung des Präsidiums von Energie Cottbus am 2. Mai. Die Vorfälle waren auch Gegenstand der Beratungen im Innenausschuss des Brandenburger Landtags. Dort sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am 11. Mai, die Polizeidirektion Süd habe sich lange darum bemüht, jetzt habe man auch im Verein erkannt, dass es ein Problem gebe. In der Vergangenheit habe es zahlreiche Gespräche und Hinweise der Sicherheitsbehörden gegeben. »Wenn der Verein das nicht umsetzt, muss man sich nicht wundern, wenn aus einem kleinen Krebsgeschwür eine große Wucherung entsteht«, so Schröter.

Tatsächlich sind die Probleme seit Jahren bekannt; immer wieder wurden Vorfälle in der lokalen Presse thematisiert. Aber der Verein sehe keinen akuten Handlungsbedarf, weil er keine Namen von rechtsextremistischen Fans habe und keine Informationen über sanktionierbare Verfehlungen, sagte der damalige Vereinspräsident Ulrich Lepsch bereits 2013.

»Inferno Cottbus 1999« war kurz vor der Jahrtausendwende aus mehreren Fangruppierungen entstanden, darunter die »Preussen Jungz«, die von einem Cottbuser Neonazi angeführt wurden. Bereits in ihren Anfangsjahren fiel die Gruppe auf: So wurde damals der Fußballspieler Gerald Asamoah in Cottbus mit Bananen beworfen und mit Affenlauten empfangen. Bei einem Auswärtsspiel 2005 gegen die SG Dynamo Dresden wurde ein Banner mit der Aufschrift »Juden« entrollt, um die gegnerischen Fans zu beleidigen. Im Jahr darauf wurde gegen den FC Sachsen Leipzig ein Transparent mit der Aufschrift »Ihr seid Ade – Wir sind weiß« gezeigt, das sich auf eine antirassistische Aktion mit dem Motto »Wir sind Ade« bezog, bei der Fans des Leipziger Vereins sich mit ihrem Spieler Adebowale Ogungbure solidarisiert hatten. Im März 2011 zeigten »Inferno«-Fans ein Banner mit dem Spruch »Ein Sieg heilt alle Wunden«, das dann so zusammengeklappt wurde, dass eine Zeitlang »Sieg heil« zu sehen war. Derartige Vorfälle waren keine Ausnahmen, aber die Vereinsführung tat sich lange schwer, in der eigenen Fankurve durchzugreifen. 2013 wurde dem »IC« schließlich doch ein Auftrittsverbot erteilt – auf Druck der Sicherheitsbehörden.

Für die lasche Linie wurde in der Presse unter anderem Wolfgang Neubert verantwortlich gemacht, der von 2014 bis 2016 Präsident des Klubs war und heute Chef des Landessportbundes Brandenburg und Leiter der Lausitzer Sportschule Cottbus ist. Das dürfte aber nur die halbe Wahrheit sein, denn auch der ehemalige Sicherheitsberater des Vereins, André Waiß, spielt eine zwielichtige Rolle. Mit seiner Firma »Ostdeutscher Sicherheitsdienst« (OSD) stellte er das Ordnerpersonal im Stadion – und schon vor Jahren wurde dem OSD vorgeworfen, vorbestrafte und gewalttätige Hooligans als Ordner einzusetzen. Darüber hinaus trat Waiß auch als Sponsor des rechten Kickboxteams Cottbus auf, das personelle Überschneidungen mit dem »IC« aufwies. Schließlich verlor Waiß seinen Job als Sicherheitsberater, weil er wegen Bestechung eines Zivilfahnders verurteilt wurde. Der geschmierte Kriminalbeamte hatte verdeckt in der rechten Szene ermittelt und offenbar Waiß mit Informationen versorgt.

Dass sich etwas zum Besseren innerhalb der Fanszene wendet nach der Selbstauflösung des »IC«, daran glaubt niemand so richtig. Denn auch andere Gruppen wie »Collettivo Bianco Rosso 2002« stehen dem »IC« in nichts nach – weder weltanschaulich noch was die Verherrlichung von Gewalt angeht. Ob Energie Cottbus das Problem wirklich erkannt hat, wird sich noch zeigen müssen.