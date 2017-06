SPÖ öffnet sich nach rechts

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am 14. Juni in Wien Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa

In der vergangenen Woche hat Österreichs sozialdemokratischer Bundeskanzler Christian Kern einen Kriterienkatalog präsentiert, der als Maßstab für die künftige Zusammenarbeit mit anderen Parteien dienen soll. Gleichzeitig mit dem von der SPÖ als »Wertekompass« bezeichneten Katalog einigte sich der Parteivorstand auf sieben »Bedingungen«, die die SPÖ möglichen Partnern nach den Parlamentswahlen im Herbst stellen will. Mit den beiden Dokumenten reagierte die SPÖ-Spitze auf die im anlaufenden Wahlkampf zentrale Frage, wie es die Sozialdemokratie mit der in Umfragen führenden, extrem rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ) zu halten gedenke.

Die Kanzlerpartei ist in dieser Frage gespalten. Während Vertreter der Parteilinken – darunter die Jugendorganisationen – weiterhin jede Zusammenarbeit mit der FPÖ ablehnen, sprechen sich andere für ein Ende der prinzipiellen Abgrenzung zu den Rechten aus. Auf Landesebene koaliert die SPÖ bereits jetzt mit den »Freiheitlichen«, obwohl dies einem gültigen Parteitagsbeschluss widerspricht. Parteichef Kern kündigte bei der Vorstellung des Kriterienkatalogs zudem an, dass über eine mögliche Koalition eine Mitgliederbefragung abgehalten werden soll – allerdings erst nach der Wahl. Damit ist klar, dass sich die SPÖ während der kommenden Monate aus taktischen Gründen nicht darauf festlegen will, ob sie sich auf eine Zusammenarbeit mit den Rechten einlassen würde oder nicht.

Was steht nun im »Wertekompass«? Obwohl in diesem Kriterien für die Zusammenarbeit mit allen Parteien definiert sind, drehen sich viele Punkte dezidiert um politische Vorstellungen der FPÖ. So verlangt die SPÖ von möglichen Partnern »eine uneingeschränkte Anerkennung der österreichischen Nation« und schließt Koalitionen mit Kräften aus, »die in irgendeiner Form (rechts-)extreme, faschistische oder anderweitig demokratiefeindliche Haltungen und Strömungen unterstützen«. Beide Punkte betreffen die Ideologie und Praxis der »Freiheitlichen« direkt. Nach wie vor definiert die FPÖ in ihrem Programm »Österreich als Teil der deutschen Sprach- und Kulturgemeinschaft«, viele Funktionäre dieser Partei sind Mitglieder deutschnationaler Burschenschaften und haben in der Vergangenheit die Existenz einer »österreichischen Nation« in Frage gestellt. Die Liste nachweislich enger Verbindungen von FPÖ-Funktionären zu offen faschistischen Organisationen und Einzelpersonen wiederum ist lang. Offen bleibt, ob ein simples Lippenbekenntnis führender FPÖ-Vertreter zu diesen Fragen aus Sicht der SPÖ-Spitze eine Zusammenarbeit möglich machen würde.

Andere Punkte im Wertekompass betreffen nicht nur eine mögliche rot-blaue Koalition, sondern auch eine neuerliche Zusammenarbeit mit der konservativen Volkspartei (ÖVP). Diese hatte Mitte Mai gleichzeitig mit der Kür von Außenminister Sebastian Kurz zum Parteichef die Koalition aufgekündigt und so den Weg zu den ursprünglich erst für 2018 geplanten Wahlen freigemacht. Unter dem Punkt »Soziale Sicherheit« deutet die SPÖ-Führung an, dass sie an neuen Steuern in Zusammenhang mit Digitalisierung und Roboterisierung festhält – ÖVP-Vertreter haben solche Ideen bisher kategorisch abgelehnt.

Auch in den sieben »Koalitionsbedingungen« sind Pläne enthalten, an denen die bisherige Koalition gescheitert ist. So spricht sich die SPÖ dafür aus, den Anteil der Steuern auf Arbeit um drei Milliarden Euro zu senken. Dies soll finanziert werden, »indem wir endlich die Steuerumgehung von Großkonzernen stoppen und auch Starbucks, Google & Co. ihren fairen Anteil an der Finanzierung des Sozialstaats leisten«. Weiter wollen die Sozialdemokraten einen Mindestlohn von monatlich 1.500 Euro und eine Erbschafts- sowie eine Schenkungssteuer einführen – allesamt Punkte, die die ÖVP ablehnt. Sollte es sich wider Erwarten bei diesen Projekten nicht lediglich um Wahlkampfgetöse handeln, dürfte eine Neuauflage einer »großen« Koalition schwierig werden. Wichtiger als die inhaltlichen Eckpunkte ist für die SPÖ-Spitze aber ohnehin, dass sie sich mit dem »Kriterienkatalog« die taktische Option einer Koalition mit der FPÖ eröffnet hat.