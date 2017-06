Empfindlich getroffen

Kämpfer für Kapitalinteressen: Jürgen Karpinski (zweiter v. l.) mit Mitstreitern vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) Foto: obs/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe/ProMotor/dpa-Bildfunk

Ein Mann kämpft für Kapitalinteressen. Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jürgen Karpinski, bezeichnete die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Dienstag als »grün angestrichenen Abmahnverein«. Die Organisation sei »von den Bedürfnissen arbeitender Menschen genauso weit weg wie von der Arbeit für den Umweltschutz«. Wer den Klimaschutz ernst nehme, dürfe den Diesel nicht verdammen. Erst vor kurzem hatte Verkehrsstaatssekretär Norbert Barthle der DUH vorgeworfen, mitverantwortlich für eine »Diffamierungskampagne« gegen den Dieselmotor zu sein.

DUH-Chef Jürgen Resch wies die Kritik scharf zurück. »Die Autoindustrie wird zunehmend nervös«, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse­agentur. Mit Blick auf erhöhte Abgaswerte von Dieselfahrzeugen auf der Straße meinte Resch, die Autoindustrie »lüge und betrüge«, sie wehre sich »dauerhaft« gegen Kontrollen. Die Umwelthilfe kämpfe dafür, dass Abgasgrenzwerte eingehalten werden.

Die DUH ist bekannt etwa für Klagen, damit Behörden Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte beim Ausstoß der gesundheitsschädlichen Stickoxide umsetzen. In Stuttgart und München drohen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Seit Monaten sinkt in Deutschland bei den Pkw-Neuzulassungen der Marktanteil von Dieseln. Immer neue Berichte über mögliche Abgasmanipulationen, Differenzen zwischen Messungen von Abgaswerten im Modellversuch und im Straßenverkehr, haben eine Debatte um Fahrverbote für ältere Dieselmodelle in Großstädten in Gang gesetzt.

Lobbyist Karpinski kochte. »Millionen Dieselfahrern droht die Enteignung, unseren Mitgliedsbetrieben drohen hohe Verluste im Handel, und Kfz-Betrieben, die zufällig in möglichen Verbotszonen angesiedelt sind, droht womöglich sogar die Pleite – weil ja keiner mehr hinfahren darf.« Anstatt zu reglementieren, sollten besser Anreize zur Umrüstung älterer Dieselfahrzeuge geschaffen werden.

Die DUH fühlt der Pkw-Industrie auf den Zahn. Am vergangenen Freitag hatte die Organisation bekanntgegeben, bei einem Audi A8 mit Dieselmotor und Abgasstufe Euro 6 die höchsten je gemessenen Stickoxidwerte ermittelt zu haben. Die etwa zweieinhalb Jahre alte Limousine habe bei Straßentests der DUH im Durchschnitt 1.422 Milligramm des giftigen Stickoxids (NOx) pro Kilometer ausgestoßen. Der Spitzenwert habe sogar bei 1.938 Milligramm pro Kilometer gelegen. Der Zulassungsgrenzwert für dieses Fahrzeug der Euronorm 6 liege bei 80 Milligramm pro Kilometer.

»Bei dem von uns untersuchten A8 können wir uns die hohen Werte nur dadurch erklären, dass Abschalteinrichtungen verwendet werden«, hatte DHU-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Freitag erklärt. Ob die im A8 verwendete Technik illegal sei, müsse die Staatsanwaltschaft klären. »Audis Spitzenlimousine flutet die deutschen Innenstädte mit Rekordmengen des Dieselabgasgiftes Stickoxid«, kritisierte Resch. Es sei »geradezu absurd«, dass für derartige Fahrzeuge bei ab 2018 kommenden Dieselfahrverboten eine Ausnahme gefordert werde. (dpa/jW)