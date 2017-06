Sozialer Aufstieg war gestern

Wer arm ist, bleibt es auch. Das gilt insbesondere für Kinder Foto: Gero Breloer/dpa

Soziale Ungleichheit und Armut bleiben auf hohem Niveau, die Aufstiegschancen werden geringer, der gesellschaftliche Zusammenhalt in der BRD erodiert: Das sind die zentralen Befunde einer Analyse des Paritätischen Gesamtverbandes. Dessen »Jahresgutachten 2017 zur sozialen Lage in Deutschland« wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt.

Der Vorsitzende des Sozialverbandes Rolf Rosenbrock verwies auf das sogenannte Armutsparadox: »Die wirtschaftliche Lage ist im Schnitt gut, gleichzeitig stagnieren wichtige Indikatoren wie die Armutsquote und die Zahl der Betroffenen, etwa von Langzeitarbeitslosigkeit oder Kinderarmut, auf hohem Niveau.« Was gut für »die Wirtschaft« sei, sei noch lange nicht für alle gut. Es sei ein Alarmsignal, wenn es nicht mal unter günstigen ökonomischen Bedingungen gelinge, Armut spürbar zu verringern. »Die Zeiten des ›Vorwärts‹ in der sozialen Entwicklung sind Geschichte. Es droht tatsächlich die ›Abstiegsgesellschaft‹ zur Realität zu werden«, so Rosenbrock weiter.

In seiner Bestandsaufnahme konstatiert der Sozialverband eine auf den ersten Blick positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erwerbstätigen sei weiter gestiegen und die offizielle Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Bei den Beziehern von Hartz IV komme dieser Trend aber schon nicht mehr an. Deren Anzahl bleibt annähernd konstant: 2015 erhielten 5,84 Millionen und ein Jahr zuvor 5,86 Millionen Berechtigte Leistungen. Zudem garantiere nicht jede Arbeit Teilhabe und soziale Sicherheit: Die Zahl der atypisch Beschäftigten nehme zu – insbesondere unter den jüngeren. Der Anteil derer, die von ihrer Arbeit nicht leben können, betrage mittlerweile fast zehn Prozent der Bevölkerung. Der gesetzliche Mindestlohn sei zwar richtig und überfällig gewesen, mit 8,84 Euro in der Stunde aber zu niedrig.

Die Armutsquote stieg bis 2015 auf 15,7 Prozent. Dies zeige, dass »der wachsende Wohlstand nicht allen zugute kommt, sondern sich in den Händen weniger konzentriert«. Dazu passt, dass die obersten zehn Prozent der Haushalte zwischen 1998 und 2013 ihren Anteil am Vermögen gegenüber allen anderen Gruppen von 44,7 auf 51,9 Prozent ausweiten konnten. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der privaten Schuldner an: Im Jahr 2016 war bereits jeder zehnte verschuldet.

Auch die Gesamtbilanz des Jahresgutachtens fällt negativ aus: Rosenbrock hob hervor, dass insbesondere die soziale Mobilität zunehmend blockiert sei. Diese Entwicklung gelte ausgeprägt für Kinder und Jugendliche aus armen Haushalten. Betroffen seien etwa 2,5 Millionen Minderjährige. Armut führe tendenziell zum Besuch einer »niedrigen Schulart«. Das staatliche Bildungssystem scheitere bislang daran, soziale Ungleichheit zu kompensieren, und das »Bildungs- und Teilhabepaket« der Regierung komme bei den betroffenen Familien schlicht nicht an. Aber auch für Erwachsene gelte das Aufstiegsversprechen nicht mehr: »Wer arm ist, hat zunehmend weniger Aussichten, aus dieser sozialen Lage wieder aufzusteigen«, so Rosenbrock. In den letzten beiden Jahrzehnten habe sich der Anteil derjenigen, die in verfestigter Armut leben, auf fast zehn Prozent der Bevölkerung verdoppelt. Dies könne man auch an der stabilen Zahl von Langzeiterwerbslosen sehen: »Hartz IV ist eine Sackgasse. Fast 60 Prozent sind länger als vier Jahre im System.« Zudem sei die Grundsicherung nicht existenzsichernd und biete keine Angebote, um wieder herauszukommen. Im allgemeinen erodiere die »Schutzfunktion der Sozialversicherungen«: Die Arbeitslosenversicherung sichere nicht einmal mehr jeden dritten ab und reiche die große Mehrheit der Betroffenen an das Hartz-IV-System weiter. Bei der Altersvorsorge werde der Absenkung des Rentenniveaus nicht durch eine Stärkung der gesetzlichen Rente entgegengewirkt. Rosenbrock betonte, dass die große Koalition aktuell genau das Gegenteil mache: »Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wird das ›Drei-Säulen-Modell‹, das ganz offensichtlich keine Lösung ist, weiter ausgebaut und damit der schleichende Bedeutungsverlust der gesetzlichen Rentenversicherung fortgesetzt.«

Um die verfestigte Ungleichheit wieder aufzubrechen, fordert der Paritätische Gesamtverband eine »Agenda des Sozialen«: Für Kinder aus benachteiligten Familien müsse es besondere Angebote der Jugendhilfe geben. Langzeitarbeitslose sollen durch einen öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarkt Chancen erhalten. Die Grundsicherung bei Erwerbslosigkeit und im Alter müsse angehoben werden. Um Altersarmut ausschließen zu können, müsse das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent steigen. Zur Finanzierung schlägt der Verband eine Umkehr in der Steuerpolitik vor: Die »Politik zugunsten der Reichsten« müsse beendet, Vermögen, Erbschaften und hohe Einkommen entsprechend besteuert werden.