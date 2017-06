Augsburg gegen »elftes Gebot«

Auch die Besucher des Katholikentages im Mai 2016 in Leipzig wurden mit der unbequemen Forderung konfrontiert. Foto: Jan Woitas/dpa

Die Aktionsgruppe »Das 11. Gebot« demonstriert seit 2014 auf jedem Kirchentag gegen die Finanzierung dieser Events mit Steuergeldern. Genauso lange währt der Ärger um die Kunstaktion. Stets aufs Neue ist die Gruppe mit ihrer überlebensgroßen Moses-Figur samt Steintafel mit der Aufschrift »Das 11. Gebot: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen« präsent. Neuerlich, zum Reformationsjubiläum, führt sie eine weitere nach vorn entblößte Luther-Figur »als Verkünder der nackten Wahrheit« mit sich – auf der Rückseite des nach vorn weit geöffneten Mantels sind antisemitische Zitate zu lesen. Im Streitfall mit der Stadt Augsburg, wo die Gruppe am 25. Juni am Kirchentag teilnehmen will, eskaliert nun die Auseinandersetzung. »Dabei sind wir doch längst Teil der Kirchentage, regen dort bekanntermaßen Diskussionen an«, betonte der Anmelder der geplanten Versammlung, David Farago von der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung, am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt. Dies habe kürzlich der Pressesprecher des Kirchentags selbst lakonisch eingestanden. Eine Kölner Anwaltskanzlei hat nun in Faragos Auftrag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht (VG) Augsburg gegen die Stadt eingereicht. Denn die wolle die Versammlung nicht auf dem Rathausplatz zulassen, sondern statt dessen in eine Hinterhofecke verbannen, weil kirchenkritische Äußerungen zu befürchten seien, moniert die Anwältin Jacqueline Neumann.

Die Stadt Augsburg habe auf seine Anmeldung hin mit geradezu absurden Unterstellungen in einem zehnseitigen Pamphlet reagiert, so Farago. Um ihn als »gefährlichen Menschen« darzustellen, habe sie fälschlich behauptet, gegen ihn seien »offene Verfahren im Gang«, etwa im Zusammenhang mit dem vergangenen Kirchentag im Mai in Berlin, empört er sich. Zwar habe tatsächlich eine Besucherin Anzeige wegen Volksverhetzung gegen ihn gestellt, die Ermittlungen seien von der zuständigen Staatsanwaltschaft aber tags darauf eingestellt worden, stellt er klar. Auch das vermeintlich »berlinweit ausgesprochene Aufstellverbot für die Luther-Figur«, worauf sich die Stadt Augsburg bezogen habe, sei offiziell dementiert – da es eingestandenermaßen nur »einem übereifrigem Beamten« zu verdanken gewesen war.

Die Versammlung richte sich gegen die verfassungswidrige Subventionierung von Kirchentagen, dem Luther-Jahr und der Luther-Dekade mit mehr als 250 Millionen Euro Steuergeld, heißt es in der Beschwerde. Ziel der Kunstaktion sei die Aufklärung der Kirchentagsbesucher und der Augsburger Bevölkerung. Insbesondere richte sich die Kunstaktion auch gegen die direkte Zahlung von mindestens zweimal 5.000 Euro an das evangelisch-lutherische Dekanat Augsburg durch die hochverschuldete Stadt.

Befremdlich findet die Anwältin vor allem einen Satz im ablehnenden Schreiben der Stadt: Die Kundgebung im Zentrum bedürfe »im Hinblick auf die Thematik und den Versammlungsort entsprechender Beschränkungen«. Das sieht Neumann anders: Eine Beschränkung sei verfassungswidrig. »Der Schutz vor Kritik« sei nicht Teil des »Schutzguts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung«. Der Antragsteller könne sich auf die Meinungs- und Kunstfreiheit berufen. Dies gelte auch für die befürchteten »mindestens kirchenkritischen Ansprachen«. Worin die Stadt überdies »antikirchliche Darstellungen« sieht, bleibe »ihr Geheimnis«. Die Sondernutzungserlaubnis für den Kirchentag ermögliche keine Einrichtung einer »Bannmeile«. Eine »negative Meinungsfreiheit«, verstanden als Recht, von der Konfrontation mit abweichenden fremden Meinungen verschont zu bleiben, gebe es nicht, zitiert sie ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 25. April 2007. David Farago merkt spöttisch an: »Je mehr die Behörden versuchen, die Kritik an der staatlichen Förderung der Kirchentage zu unterbinden, desto mehr erreichen sie das Gegenteil«: Umso öffentlichkeitswirksamer werde diese Kirchenkritik diskutiert; umso größer sei die mediale Aufmerksamkeit.