Umbruch oder Abgrund

Berserker an der Kalklinie: Sampaoli am Dienstag in Singapur Foto: AP Photo/Joseph Nair

Argentiniens neuer Fußballnationaltrainer Jorge Sampaoli gilt vielen in Buenos Aires als »Chilene«, und das ist nicht als Ehrenbezeichnung gemeint. Der Argentinier hat in seinem Heimatland nie professionell gekickt und ist dort auch als Trainer noch ein unbeschriebenes Blatt. Von 2010 bis 2012 gewann er mit Universidad de Chile zwei Landesmeisterschaften und sensationell auch die Copa Sudamericana (vergleichbar mit der Europa League). Zwischen Juni und Oktober 2012 lag die »U« in den Statistiken der 1984 in Leipzig gegründeten »International Federation of Football History and Statistics« immer auf Platz zwei – hinter dem besten FC Barcelona aller Zeiten.

Ende 2012 wurde Sampaoli Chefcoach der chilenischen Nationalauswahl und gewann mit der »Roja« 2015 den ersten internationalen Titel überhaupt, die Copa América im eigenen Land. Im Finale gegen Argentinien erwies sich Sampaoli als Berserker an der Kalklinie. Bei Argentinien leitete damals Gerardo Martino die Übungen – wie Sampaoli ein Fan der Newell’s Old Boys, bei denen Lionel Messi das Handwerk lernte, und Jünger der Trainerlegende Marcelo Bielsa. Alle Welt erwartete das offensivste Finale aller Zeiten, ich nicht. Es roch doch eher nach gegenseitiger Neutralisierung.

Chile gewann nach Elfmeterschießen. Der Schlüssel zum umjubelten Triumph der Roja war, dass Sampaoli drei Mittelfeldasse die Drecksarbeit in der Innenverteidigung hatte verrichten lassen: Silva, Gary Medel und den späteren HSV-Retter Marcelo Díaz. Entgegen seiner sonstigen Maßgaben – Angriff als beste Verteidigung – hatte Sampaoli an diesem Tag auf eine Nullnummer nach 120 Minuten spekuliert. Klappte. Von der Roja wechselte Sampaoli im vergangenen Sommer zum FC Sevilla, den er mit der zweitbesten Punkteausbeute der Vereinsgeschichte in die Qualifikation für die Champions League führte.

Anfang des Monats hat er nun also einen Fünfjahresvertrag beim argentinischen Verband unterschrieben. In dieser Woche endete die Minitournee, mit der er seinen Einstand gab. In Australien trafen die Hellblauweißen auf Brasilien, in Singapur auf Singapur (Weltranglistenplatz 157). Unter dem Strich standen zwei Siege und kein Gegentor. Hervorragend. Aber wie geht es weiter, was will Sampaoli? Nur das, was alle versuchen. Wie sagte schon Pep Guardiola, Fan Number One von Marcelo Bielsa, so enzensbergerisch: »Der Balltreter muss wissen, warum er etwas tun oder lassen soll.«

Der Konzeptfußball hat also nach Argentinien zurückgefunden, wo er Ende der 40er herkam. Und der geht so: 1.) Kontrollierter Spielaufbau; wenn der Tormann mit einem weiten Abschlag liebäugelt, wird er ausgewechselt. 2.) Mut und Überzeugung sind schlachtentscheidend. Wir sind dominant, nicht etwa die Teutonen. Ballbesitz und Stellungsspiel machen uns überglücklich. Der Gegner muss komplett eingeschnürt werden. Den Druck haben die anderen. Wir üben ihn hoch an ihren Strafräumen aus. Da kommt keiner mehr lebend raus. 3.) Ein verlorener Ball ist ein zurückgewonnener. Verteidigen, während man attackiert. Jeden Konter im Ansatz vereiteln. 4.) Verschwippschwägerungen auf dem Platz: Wenn Messi und sein designierter Traumpartner Paulo Dybala (Juventus Turin) nicht dieselben Ringelsocken tragen, gehe ich fremdduschen. Sie sagen, wir sollen funktionieren. Ich sage, Dolomiti-Eis ist doch so lecker! 5.) Jorge Sampaoli ist alles andere als ein Liebhaber des klassischen Mittelstürmers. Er steht auf »falsche Neuner«, wenn überhaupt. Alles muss flach passieren, da passt kein Mittelstürmer. Bei der Minitour stellte er vor allem Joaquín Correa (FC Sevilla) auf.

In der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2018 muss die Albiceleste Ende August nun im »Centenario« Montevideos gegen Uruguay antreten. Vier Spieltage vor Schluss sind die Hellblauweißen Tabellenfünfte. Für die WM qualifizieren sich nur die ersten vier der Südamerika-Gruppe direkt. Der von vielen Argentiniern geforderte Umbruch ist bis dahin nicht zu machen. Sampaoli scheint auf das Gespann Dybala/Gonzalo Higuaín von der Juve zu setzen, aber ich zweifle sehr daran, dass der italienische Vereinsfußball dem argentinischen Auswahlfußball in irgendeiner Weise hilfreich sein kann.

Sampaoli wird gegen Uruguay wohl die üblichen Verdächtigen aufstellen. Alles andere wäre Selbstmord. Die einzigen beiden Spieler, die bei der Ozeanientour 180 Minuten gespielt haben, Dybala und Di María, werden vermutlich vorerst dabei sein. Im übrigen sind die Probleme der 90er Jahre frisch: kein Mittelfeld, keine Abwehr, nichts passt zusammen, jeder argentinische Bub will definitiv ein Neuner oder Zehner werden. Alle anderen sind blöd, und Argentinien ist arm. Sampaoli: übernehmen Sie! Bitte! Licht aus! Spot an!