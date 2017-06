Titel: Mit Koffer rennend Foto: Mutter Barbara M., 30

Hamburg. Es sind sehr persönliche Bilder und Texte, die betroffen machen. Frauen und Kinder haben aufgeschrieben, gezeichnet und gemalt, was das Erleben von Gewalt durch den Partner für ihr Leben bedeutet. Wieviel dadurch zerstört worden ist. Welche Kraft es kostet, für die Umwelt die Fassade zu wahren. Denn das machen viele der Frauen, weil sie sich schämen: dafür, dass ihnen das passiert – und für den oftmals geliebten Mann, von dem man nicht glauben mag, dass er das ist, der zu so etwas fähig ist. Eine schildert ihre Angst, nach Hause zu gehen: »Ich hab’ morgens immer eine Maske aufgesetzt und bin aus dem Haus gegangen. Auf meine Kleidung hab’ ich immer total geachtet, war immer völlig gestylt, wie das eben bei der Bank so üblich ist. (…) Wenn alle abends schon nach Hause gegangen waren, hab’ ich einfach weitergearbeitet. Ich hatte solche Angst, nach Hause zu gehen. Ich war sehr erfolgreich, es ging da ja nach Punkten, ich wurde dann auch ganz schnell Leiterin der Abteilung, und niemand hat was gemerkt. Es war ein unsichtbares Gefängnis.«

Am Montag wird im Stadtteilzentrum Kölibri in Hamburg die interaktive Ausstellung »Herzschlag« zum Thema häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt eröffnet, die bereits mehrere Preise gewonnen hat. Sie wurde nicht von Fachleuten entwickelt, sondern von Frauen mit ihren Kindern gemeinsam mit Mitarbeiterinnen eines Frauenhauses und der sozialpädagogischen Familienbegleitung in Hamburg-Altona. Im Rahmen der Vernissage wird Simone Schmollack aus ihrem neuen Buch »Er wird es wieder tun« (Westend-Verlag, Vorstellung in jW folgt demnächst). Zu sehen sind neben den Texten und Bildern auch Interviewaufzeichnungen und Videos. Sie sollen auch Mut machen und Wege zeigen, wie man sich aus einer von Gewalt geprägten Lebenssituation befreien kann. (jW)